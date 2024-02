Wem gehört das Fahrrad ?

Bad Bergzabern (ots)

Bereits am 14.02.2023 wurde die Polizei Bad Bergzabern auf ein herrenloses Fahrrad, welches im Bereich Friedhof Bad Bergzabern abgestellt wurde, aufmerksam gemacht. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrrad zuvor durch unbekannte Täter zumindest unbefugt in Gebrauch genommen wurde. Der geschädigte Eigentümer des Fahrrads ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Roschbach – Geschwindigkeitskontrolle auf der L 516

17 Autofahrer überschritten gestern (21.02.2024) in der Zeit zwischen 10 Uhr und 12 Uhr bei Roschbach in der 70er Zone die Geschwindigkeit. Ein Autofahrer durchfuhr die Zone mit 111 km/h. Er muss ein Bußgeld von 320 Euro zahlen, bekommt 2 Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Die Polizei appelliert: Die Geschwindigkeit ist eine maßgebende Größe für die Entstehung von Unfällen und für die Unfallschwere. Je schneller ein Fahrzeug fährt, umso länger werden Reaktions- und Bremsweg. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, im Falle einer kritischen Situation nicht mehr rechtzeitig reagieren, ausweichen oder bremsen zu können.