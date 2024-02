Sämtliche Scheiben an PKW eingeschlagen

Wolfstein (ots) – Aufmerksame Zeugen halten Täter bis zum Eintreffen der Polizei

fest. Am Donnerstagmorgen schlug ein 23 Jahre alter Mann am Rathausplatz mit

einer Warnbarke die Scheiben eines geparkten PKW ein. Beim Eintreffen der

Streife wurde der Beschuldigte von Zeugen der Polizei übergeben. Der Mann war

alkoholisiert und in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Polizei hat

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. |pilek

Streit führt zu alkoholisiertem Autofahrer

Kaiserslautern (ots) – Ein Vorfall in der Denisstraße rief am Mittwochnachmittag

die Polizei auf den Plan. Laut der Mitteilerin geriet sie mit einem Autofahrer

in Streit, der ihrer Meinung nach mit überhöhter Geschwindigkeit durch die

Straße gefahren war. Als er Ausstieg und lautstark mit der Frau diskutierte,

fiel ihr auf, dass der Mann alkoholisiert war. Eine Polizeistreife konnte den

Fahrer ausfindig machen und kontrollieren. Ein freiwilliger Atemalkoholtest

bestätigte den Verdacht der Zeugin und ergab einen Wert von 1,46 Promille. Den

Führerschein des 49-Jährigen stellten die Beamten sicher. Den Mann nahmen sie

mit auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die

Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr dauern an. |kfa

Rangelei stellt sich als Diebstahl heraus

Kaiserslautern (ots) – Aufgrund eines Streits und einer Rangelei in der

Karl-Pfaff-Siedlung riefen mehrere Augenzeugen am Mittwochnachmittag die

Polizei. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei einem der beiden um einen

Mitarbeiter eines Elektrofachmarkts, der gerade dabei war, einen vermeintlichen

Ladendieb festzuhalten. Der Langfinger, der eine Taschenlampe aus dem Geschäft

mitgenommen hatte, versuchte, sich durch Winden und Schlagen aus dem Haltegriff

zu befreien. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 54-jährige Mann

muss sich jetzt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls rechtfertigen.

|kfa

Mit Weinflasche beworfen

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochvormittag ging bei der Polizei ein Notruf aus

der Pariser Straße ein. Grund hierfür war eine Frau, die in einer Tankstelle

eine Mitarbeiterin zuerst bedrohte und dann mit einer Weinflasche bewarf. Die

Angestellte wurde zum Glück nicht getroffen und auch nicht verletzt. Eine

Polizeistreife traf die 46-jährige Randaliererin an und kontrollierte sie. Da

sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten die Beamten die

Frau im Anschluss in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. Die 46-Jährige

muss sich jetzt wegen des Verdachts der Bedrohung und der versuchten

gefährlichen Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

Werkzeuge gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochmorgen zwischen 9:45 Uhr und 10:15 Uhr kam es

in der Mennonitenstraße zu einem Diebstahl. Mitarbeiter einer Baufirma luden

Material aus dem Kofferraum ihres Autos und trugen dieses in ein Wohnhaus. Ein

Dieb nutzte die Gelegenheit aus und entwendete Werkzeuge im Gesamtwert von etwa

3000 Euro aus dem Wagen. Anschließend flüchtete er. Die Ermittlungen wurden

aufgenommen. Hat die Tat jemand beobachtet und kann Hinweise zu dem

vermeintlichen Dieb geben? Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0631

369-2150 bei der Polizei melden. |pet

Scheibe eingeschlagen – Geld gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr rief ein 24-jähriger

Mann die Polizei in die Kerststraße. Der Grund: Unbekannte Täter schlugen in der

Nacht eine Scheibe seines Autos ein. Anschließend entwendeten sie 30 Euro aus

einer Tasche und flüchteten. Das Auto war seit Dienstagabend, 23:00 Uhr, in

einer Tiefgarage geparkt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zur Tat

oder verdächtige Wahrnehmungen können unter der Telefonnummer 0631 369-2620 der

Polizei gemeldet werden. |pet

Einbruch in Geschäft

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter hebelten am 17.02.2024 gegen 02:00 Uhr

ein Fenster eines Handyladens auf. Anschließend entwendeten die Diebe Bargeld

aus der Kasse und flüchteten. Die Tat wurde aufgezeichnet. Der mutmaßliche

Einbrecher trug eine Jacke mit Kapuze, eine Atemschutzmaske und hatte dunkle

Schuhe an. Wer kennt die Person oder kann Hinweise geben? Die Kriminalpolizei

nimmt Anrufe unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |pet

Einbruch in ehemalige Praxis

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch wurde der Polizei ein Einbruch in eine

ehemalige Arztpraxis am Pfaffplatz gemeldet. Unbekannte Täter hatten zwischen

Montagmorgen und Donnerstagmorgen die im Umbau befindliche Praxis betreten und

dort eine Tür aufgehebelt. Da sich in dem Raum nichts befand, wurde auch nichts

gestohlen. Die Tür wurde hierdurch beschädigt. Die Ermittlungen wurden

aufgenommen und dauern an. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |pet