Frankfurt – Gallus: Taschendiebstahl in Lokal – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (ha) Gestern Abend (21.02.2024) stahlen zwei unbekannte Männer

Bargeld aus der Jacke eines Restaurantbesuchers.

Der 47-jährige Geschädigte besuchte gegen 21:15 Uhr ein Restaurant in der

Mainzer Landstraße. Während des Essens hing er seine Jacke, in der sich auch

seine Geldbörse befand, über den Stuhl direkt neben sich. Zwei unbekannte Männer

setzten sich an den Tisch hinter ihm und entwendeten unbemerkt 220 Euro aus

seiner Geldbörse. Den Diebstahl bemerkte der Mann erst, als die beiden schon in

unbekannte Richtung geflohen waren.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Männlich, 170-180 cm groß, 40 – 50 Jahre alt, schlanke Statur, kurze

schwarze Haare, schwarzer Oberlippenbart; trug eine schwarze Jacke und eine

dunkle Hose.

Täter 2: Männlich, 170-180 cm groß, 40 – 50 Jahre alt, sehr kurze schwarze

Haare, schwarzer „3-Tage Bart“; trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den

Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 -10400 beim 4.

Revier oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Mit Rauschgift erwischt – Festnahme

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte haben am gestrigen Mittwoch (21.02.2024) im

Bahnhofsgebiet eine Personengruppe kontrolliert und bei dieser eine größere

Menge Drogen aufgefunden und sichergestellt. Ein 25-Jähriger kam in die

Haftzellen.

Das Trio befand sich gegen 23:30 Uhr in der Münchener Straße und unterhielt sich

zunächst untereinander. Als die drei jungen Männer ein Polizeifahrzeug

erblickten, entfernten sie sich jedoch von der Örtlichkeit. Die aufmerksamen

Beamten bemerkten das verdächtige Verhalten der Gruppe und führten daraufhin

eine Personenkontrolle durch. Bei der anschließenden Durchsuchung der drei

Männer im Alter von 25 (2) und 28 Jahren fanden sie schließlich bei allen

Rauschgift. Sie stellten bei ihnen rund 111 Gramm Marihuana sicher, das bereits

in verkaufsfertigen Tütchen verpackt war.

Zwei der Männer müssen sich nun aufgrund des Besitzes von Betäubungsmittel

verantworten. Sie wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß

gesetzt.

Einer der 25-Jährigen, bei dem der Großteil des Rauschgifts sowie 350 Euro

Bargeld aufgefunden wurden, kam nach seiner Festnahme in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums, mit dem Ziel ihn richterlich vorzuführen. Gegen den

wohnsitzlosen Mann wird wegen des Verdachts des illegalen Handels mit

Betäubungsmitteln ermittelt.