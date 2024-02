Marburg: Raubüberfall auf Kiosk

Am Mittwoch (21.02.2024), betrat ein maskierter Täter gegen 22:30 Uhr den Kiosk in der Straße „Schwanallee“. Unter Drohungen forderte er von der 19-jährigen Kiosk-Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Der Räuber flüchtete mit Bargeld in Höhe von 160 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem 180 cm großen, schlanken Mann. Er sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte, schwarzen Handschuhen, einer hellbeigen Hose und weißen Schuhen. Wer hat den Tatverdächtigen gesehen oder kann Hinweise auf dessen Identität geben? Wer kann Hinweise zu dem Raub geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.