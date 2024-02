Verkehrszeichen umgefahren

Um 06:55 Uhr befuhr gestern Morgen ein 86-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die Luisenstraße in Eschwege und beabsichtigte nach links in die Goldbachstraße einzubiegen. Dabei überfuhr er mit dem Pkw die dortige Verkehrsinsel, wodurch das dort aufgestellte Verkehrszeichen beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort, konnte aber aufgrund von Hinweisen ermittelt werden. Sachschaden: ca. 1800 EUR.

Kind angefahren, Fahrer gesucht

Gestern Nachmittag wurde der Polizei nachträglich ein Unfall angezeigt, der sich bereits gestern Mittag in der Landstraße in Waldkappel-Bischhausen ereignete. Gegen 13:05 Uhr befand sich ein 7-jähriger auf dem Gehweg in der Landstraße (B 7) und ging in Richtung Oetmannshausen. Nachdem er den Einmündungsbereich zur Jahnstraße überquert hatte, stolperte der Junge und geriet dabei mit einem Fuß auf die Fahrbahn. In diesem Augenblick fuhr ein Pkw an dem Jungen vorbei, so dass es zur „Berührung“ zwischen dem Pkw und dem Bein des Kindes kam. Der Fahrer hielt daraufhin sofort an und begab sich zu dem Kind, welches aufgrund des Vorfalls (Erschrocken) davonlief und daheim von dem Vorfall berichtete. Bei einer späteren Untersuchung im Krankenhaus wurde festgestellt, dass sich der siebenjährige leicht am Bein verletzt hatte. Der Fahrer des Autos – ein weißer Audi Q 4 – fuhr weiter; die Ermittlungen bezüglich des Fahrers dauern an. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter dem Einfluss illegaler Drogen

Um 21:36 Uhr befuhr gestern Abend ein 38-jähriger Eschweger mit einem E-Scooter die Augustastraße in Eschwege. Dabei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Cannabis das Elektrofahrzeug führte; worauf die Weiterfahrt untersagt wurde. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Einparken

Um 11:00 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 71-Jähriger aus Reinhardshagen in der Straße „Am Frauenmarkt“ in Witzenhausen in Höhe des Friedhofs mit seinem Pkw einzuparken. Dabei fuhr er gegen einen dort geparkten Pkw Citroen, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Zigarettenautomat gesprengt

In der Nacht vom 20./21.02.24 wurde in der Industriestraße in Kleinalmerode ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Zwischen 19:00 Uhr und 08:15 Uhr wurde auf einem Firmenparkplatz der Automat durch Unbekannte augenscheinlich aufgesprengt, wie die kriminalpolizeilichen Untersuchungen am Tatort ergaben. Entwendet wurden Zigaretten und Bargeld. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.