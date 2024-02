Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Tatzeit: Montag, 19.02.2024, 21:39 Uhr

Am Montagabend wurde eine Schaufensterscheibe einer Apotheke in der Hauptstraße in Frielendorf beschädigt. Die Schaufensterscheibe wies äußerlich zwei kleinere kreisrunde Beschädigungen auf. Insgesamt hielt die Scheibe stand. Wie die Beschädigungen genau entstanden sind, ist derzeit auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Kurz nach dem Vorfall konnte ein 20-jähriger Tatverdächtiger im Nahbereich durch eine Polizeistreife aufgegriffen und kontrolliert werden. Der Tatverdächtige stammt aus dem Schwalm-Eder-Kreis und ist derzeit ohne festen Wohnsitz. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gefertigt.

Der Sachschaden wird mit 3000,- EUR angegeben.

Die Polizeistation Homberg ermittelt in dem Fall.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05681/774-0.