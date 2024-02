Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

Alleinunfall – Fahrzeug brennt aus

Fulda. Eine 20-jährige Opel-Fahrerin aus Großenlüder wurde bei einem Unfall am Mittwoch (21.02.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 8:25 Uhr die Verbindungsstraße zwischen Oberrode und Besges aus Richtung Oberrode kommend. Unmittelbar vor der Ortslage Besges kam sie aus unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum. Hierdurch wurde das Fahrzeug stark beschädigt und entzündete sich. Die 20-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt, konnte sich aber eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Glücklicherweise geriet das Fahrzeug erst nachdem sie es verlassen hatte in Vollbrand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Auffahrunfall mit Radfahrer

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (21.02.) erlitt ein 43-jähriger Mountainbike-Fahrer leichte Verletzungen. Ein 36-jähriger VW-Multivan-Fahrer befuhr gegen 15 Uhr die Leipziger Straße aus Richtung Hochschule kommend in Fahrtrichtung Frauenberg und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. An der Kreuzung Leipziger Straße / Kurfürstenstraße / Buttlarstraße hielt er sein Fahrzeug nach derzeitigen Erkenntnissen an der roten Ampel an. Der nachfolgende Radfahrer nahm den wartenden VW jedoch vermutlich zu spät wahr und fuhr auf. Durch den Aufprall zog der 43-Jährige sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Unfallflucht

Fulda Ein blauer Opel Meriva wurde am Mittwoch (21.02.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Opel war in der Zeit von 7:45 Uhr bis 13:50 Uhr auf dem Parkplatz des Elsa-Brandström-Platzes ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher beschädigte die Beifahrerseite des Opels vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz oder beim Befahren der dortigen Fahrgasse. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit Streifenwagen – Zeugen gesucht

Lauterbach. Am Samstagmorgen (17.02.), gegen 5.30 Uhr, kam es in der Straße „Am Graben“ zu einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr die Streifenbesatzung gerade die Fahrbahn von Landsknechtweg kommend in Richtung des Ankerturms, als ihnen aus noch unbekannten Gründen ein grüner Hyundai auf ihrer Straßenseite entgegenkam. Beim Vorbeifahren touchierte der Pkw mit seiner linken Fahrzeugseite das Polizeifahrzeug. Anschließend setze der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Beamten nahmen daraufhin umgehend die Verfolgung des flüchtigen Hyundai auf und konnten diesen wenig später in der Bleichstraße, Höhe Hausnummer 7, an einem Straßenpoller verunfallt feststellen. Personen konnten dabei nicht angetroffen werden. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 2.800 Euro. Die Beamten blieben glücklicherweise unverletzt.

Anschließende Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug letztmalig im Dezember 2023 für den Straßenverkehr zugelassen war. Auch die auf dem Pkw angebrachten Kennzeichen waren seit längerer Zeit nicht mehr gültig. Der Hyundai wurde daraufhin sichergestellt.

Alle bisherigen polizeilichen Maßnahmen führten bislang nicht zur Identifizierung einer tatverdächtigen Person. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei Osthessen nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Brand von Nebengebäude

Tann. Am Donnerstag (22.02.), gegen 11:30 Uhr, kam es zu einem Brand eines Nebengebäudes eines Wohnanwesens in der Mühlenstraße in Lahrbach. Aus bislang unbekannter Ursache brannte das Gebäude vollständig ab. Durch das Feuer wurden außerdem zwei Nachbarwohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf circa 50.000 Euro.

Eine anfängliche Meldung bei der Rettungsleitstelle Fulda, dass sich noch eine Person in dem Gebäude befinden würde, bewahrheitete sich glücklicherweise nicht. Das Nebengebäude diente nach momentan vorliegenden Informationen überwiegend als Lagerort. Zudem befand sich noch ein Hühnerstall in den Räumlichkeiten. Auch die Tiere wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Der Brandort wurde vorerst beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Entstehung des Brandes hat die Kriminalpolizei in Fulda aufgenommen. Diese dauern an. An der Brandörtlichkeit waren die Feuerwehren aus Fulda, Tann, Hilders und Hünfeld im Einsatz. Zudem befanden sich Rettungskräfte und ein Notarzt vor Ort.

Garagenbrand in Nieder-Ohmen

Mücke. Aus bislang unklarer Ursache geriet am Mittwoch (21.02.) ein Garage in der Ernestinenstraße in Nieder-Ohmen in Brand. Ein 68-jähriger Bewohner stellte gegen 15.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung fest und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Kurze Zeit später stand die Garage in Vollbrand. Um die immer wieder aufglühenden Brandnester unter den in der Garage befindlichen Fahrzeugen zu löschen, wurden diese mittels Bagger auf den Vorhof gezogen. Der Dachstuhl der Garage sowie zwei Pkw und ein Krad brannten vollkommen aus. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Kellerräume

Kohlhausen. In die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Kerspenhäuser Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (21.02.) ein. Nach aktuellem Kenntnisstand öffneten die Täter auch im Gebäude mehrere Türen gewaltsam, sodass Gesamtsachschaden von circa 1.000 Euro entstand. Mitsamt einem Akkuschrauber, dazugehörigen Akkus und einem Baustellenradio flüchteten die Täter unerkannt. Der Wert des Diebesguts steht aktuell noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Garagen aufgebrochen

Kohlhausen. Eine Tür einer Doppelgarage in der Straße „Oberdorf“ hebelten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (21.02.) auf. Außerdem wurde das Fenster einer weiteren Garage in der Straße aufgedrückt und ein Schloss eines Gartenschuppens gewaltsam aufgebrochen. Nach momentanen Informationen wurde jedoch an beiden Tatorten nichts gestohlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de