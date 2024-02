Autoräder entwendet,

Bad Camberg, Frankfurter Straße, Mittwoch, 21.02.2024, 19:15 Uhr bis Donnerstag, 22.02.2024, 06:30 Uhr

(wie) In Bad Camberg haben Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Räder zweier Pkw entwendet. Im Laufe der Nacht begaben sich die Unbekannten auf das Gelände eines Autohauses in der Frankfurter Straße. Dort bockten sie auf dem Außengelände einen VW und einen Audi auf und demontierten jeweils die Räder. Die Fahrzeuge wurden anschließend auf Pflastersteinen abgesetzt. Mit der Beute im Wert von über 10.000 EUR verschwanden die Diebe danach unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Einbruch misslingt,

Limburg-Linter, Mainzer Straße, Dienstag, 20.02.2024, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 21.02.2024, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte versucht in eine Apotheke in Linter einzubrechen. Die Täter näherten sich dem Gebäude in der Mainzer Straße im Schutze der Dunkelheit. Im rückwärtigen Bereich der Apotheke versuchten sie ein Fenster gewaltsam zu öffnen, was aber nicht gelang. Anschließend verschwanden die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Kleintransporter aufgebrochen,

Limburg, In der Schwarzerde, Dienstag, 20.02.2024, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 21.02.2024, 07:25 Uhr

(wie) Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Kleintransporter in Limburg aufgebrochen. Ein 37-Jähriger hatte einen roten Ford Transit auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße „In der Schwarzerde“ abgestellt. Als er am Mittwochmorgen zu dem Kleintransporter zurückkehrte, war die Scheibe der Hecktür zerstört. Diese war offenbar eingeschlagen worden, aus dem Inneren hatten die Täter aber keines der Werkzeuge oder Geräte gestohlen. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Betrunkenen Autofahrer erwischt,

Limburg, Am Schlag, Mittwoch, 21.02.2024, 19:10 Uhr

(wie) Am Mittwochabend hat die Limburger Polizei dank eines aufmerksamen Kollegen der Bundespolizei einen betrunkenen Autofahrer zur Rechenschaft ziehen können. Der Kollege war privat in Limburg unterwegs und bemerkte dabei einen VW T-Roc, der bei der Fahrt fast von der Fahrbahn abkam. Der Beamte informierte die Limburger Polizei und verfolgte den VW bis in die Straße „Am Schlag“. Dort stieg der VW-Fahrer aus seinem Fahrzeug und ging in Richtung eines Wohnhauses. Er wirkte deutlich alkoholisiert und reagierte nicht auf Ansprache. Die herbeigerufene Streife ermittelte den 68-Jährigen Fahrer und nahm ihn fest. Einen Atemalkoholtest verweigerte er, daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 68-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.