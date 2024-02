Bergstrasse

Bensheim: Ladung ungesichert, seit 7 Monaten kein „TÜV“ und keine ausreichende Fahrerlaubnis

Bensheim (ots) – Am Mittwochmittag (21.02.) kontrollierte eine Streife der

Verkehrsinspektion Darmstadt in der Darmstädter Straße (Bundesstraße 3) den

Lastwagen mit Anhänger eines Gartenbaubetriebes. Die Beamten bemerkten sofort,

dass der Bagger auf dem Anhänger unzureichend gesichert war und Teile der Ladung

auf dem Transporter komplett ungesichert befördert wurden. Zudem war die fällige

Hauptuntersuchung des Anhängers bereits über 7 Monate abgelaufen.

Doch damit nicht genug: Die zulässige Anhängelast des Transporters war um knapp

20 Prozent, etwa 500 Kilogramm, überschritten und eine ausreichende

Fahrerlaubnis konnte der Fahrer des Gespannes den Ordnungshütern ebenfalls nicht

nachweisen. Den Fahrer des Gespannes sowie den Verantwortlichen des Betriebes

erwarten nun unter anderem Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw.

Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Polizistinnen und Polizisten stellen bei bei Kontrollen von Transportern und

Kleinlastern hinsichtlich Ladungssicherung und Überladung oftmals Verstöße fest.

Fahrer und auch Verantwortliche von Handwerks- und Transportunternehmen wissen

teilweise offenbar gar nicht, wie Ladung richtig zu sichern ist und wie viel

Ladung zulässig transportiert werden darf. Die Polizei sensibilisiert daher für

einen verantwortungsvolleren Umgang in Bezug auf die Sicherung und Menge von

Ladung, um die Sicherheit des Straßenverkehrs nicht zu gefährden.

Lampertheim: Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße 3111

Lampertheim (ots) – Am Mittwoch (21.02.), in der Zeit von 16.15 bis 17.30 Uhr,

wurde durch Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim auf der Landesstraße

3111 die Geschwindigkeit des Straßenverkehrs aus Hüttenfeld in Richtung

Viernheim gemessen. Dort beträgt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 70

km/h.

Acht Fahrzeugführer überschritten die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit einer gemessenen

Geschwindigkeit von 134 Stundenkilometern. Ihn erwarten nun ein Bußgeld, Punkte

in Flensburg und ein Fahrverbot.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen: Denkmal mit Farbe beschmiert / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Babenhausen (ots) – Bislang noch unbekannte Täter haben auf dem Gelände eines

Parkplatzes an der Stadtmühle ein dortiges jüdisches Denkmal mit roter Farbe

beschmiert. Zeugen hatten gegen 10.30 Uhr am Montagmorgen (19.2.) die

Schmierereien bemerkt. Der genaue Tatzeitraum kann aktuell noch nicht näher

eingegrenzt werden. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen

übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat in diesem Zusammenhang

Verdächtiges beobachtet? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der

Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Babenhausen: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kindertagesstätte

Babenhausen (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (21.02.) verschafften sich

Kriminelle Zutritt zu einem Gelände einer Kindertagesstätte in der Danziger

Straße. Gewaltsam hebelten sie eine Tür auf, um in die Räumlichkeiten der Kita

zu gelangen. Hier brachen die ungebetenen Gäste einen Schrank auf und

entwendeten unter anderem eine Digitalkamera und Proteinriegel. Anschließend

ergriffen sie unbemerkt die Flucht. Wie hoch der Schaden ist, den die

Kriminellen hinterließen, ist noch nicht abschließend geklärt.

Die Kriminalpolizei (K 41) aus Dieburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer

hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann

sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben? Die Ermittler sind

unter der Telefonnummer 06071/9656-0 erreichbar.

Gross-Gerau

Bischofsheim/Ginsheim-Gustavsburg/Kelsterbach: Mehrere Verstöße bei Gaststättenkontrollen

Beamtinnen und Beamte der Polizeistationen Bischofsheim und Kelsterbach haben am Dienstag (20.02.), gemeinsam mit Mitarbeitenden der Ordnungsämter Bischofsheim und Raunheim sowie dem Verwaltungsbehördenbezirk 10 Lokale kontrolliert.

Von den überprüften Lokalitäten wiesen lediglich zwei keine Beanstandungen auf. Insgesamt kommen nun auf die Verantwortlichen Bußgelder von rund 20.000 Euro zu. Die Beanstandungen reichten von Verstößen gegen die Spielverordnung, das Jugendschutzgesetz, die Gewerbeordnung, die Preisangabeverordnung bis hin zum Glücksspielstaatsvertrag.

In einem Gaststättengebäude in Bischofsheim mit insgesamt drei Betrieben wurde in zwei der Lokalitäten der Betrieb untersagt, weil Automaten wiederholt nicht unter Aufsicht waren und eine Angestellte nicht drei Räume gleichzeitig beaufsichtigen konnte. Ein Automat ohne Zulassung in einer Bar in Ginsheim-Gustavsburg wurde durch das Ordnungsamt an Ort und Stelle sichergestellt. Ebenfalls beschlagnahmt wurden dort 1550 E-Zigaretten ohne Steuerbanderolen. Hierzu dauern die Ermittlungen an. Zudem wurde in einem Cafe in Kelsterbach bemängelt, dass Spielautomaten nicht unter Aufsicht waren. Dies stellt einen Verstoß gegen die Spielordnung dar. Weiterhin waren dort keine Aushänge hinsichtlich Jugendschutz und Preisen vorzufinden.

Mörfelden-Walldorf: Polizei kontrolliert Lokale

Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf kontrollierten am Mittwoch (21.02.) in den Abendstunden mehrere Lokale im Stadtgebiet. Unterstützt wurden sie hierbei vom Ordnungsamt der Stadt, der Bauaufsicht des Landkreises und dem Zoll.

In zwei Lokalitäten konnten insgesamt 8 mangelhafte Geldspielautomaten festgestellt werden, unter anderem weil sie keine technischen Prüfsiegel aufwiesen. Die Automaten wurden bis zur Mängelbehebung versiegelt. Es drohen jeweils Bußgelder in Höhe von mehreren tausend Euro. In einer Bar steckte in einem Geldspielautomat eine Spielerkarte, obwohl kein Spieler zugegen war. Für diesen Verstoß wurde von der Ordnungsbehörde ein Bußgeld verhängt.

In einer weiteren Gaststätte fanden die Kontrolleure rund 2200 pfandfreie Getränke. Diese dürfen im gewerblichen Bereich nicht verkauft werden. Den Betreiber erwartet nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pfandgesetz. Außerdem wird er auch die Kosten für die Entsorgung zu tragen haben. In einer Shisha-Bar bot der Betreiber entgegen der Konzession Wasserpfeifen an. Der Shisha-Betrieb der Bar wurde von der Bauaufsicht untersagt. Den Gästen dürfen vorerst nur noch Getränke angeboten werden.

Die Gaststättenkontrollen werden fortgesetzt.