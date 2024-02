Rollerfahrerin übersehen

Weingarten (ots) – Am Dienstag 20.02.2024 befuhr eine 17-jährige Rollerfahrerin die Hauptstraße in Weingarten. An der Einmündung zur Neugasse wurde sie von einer 40-jährigen Autofahrerin übersehen, weshalb es zum Unfall kam. Die junge Frau wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 3.000 Euro.

Ablenkung im Straßenverkehr

Germersheim (ots) – Immer noch unterschätzen viele Fahrzeugführer die Gefahr der Handynutzung am Steuer. Denn Unaufmerksamkeit und Ablenkung sind häufig Ursache für schwere Verkehrsunfälle. Bei einer gestrigen Kontrolle auf der Bundesstraße 9 wurden zwischen 15-17 Uhr insgesamt 6 Verkehrsteilnehmer mit dem Handy am Ohr erwischt.

Grundsätzlich sieht der bundeseinheitliche Bußgeldkatalog für die unerlaubte Nutzung des Mobiltelefons als PKW Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt im Fahreignungsregister vor.

Schulwegkontrollen

Lingenfeld/Lustadt (ots) – Zusammen mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Lingenfeld führte die Polizei Germersheim am Dienstagmorgen eine Schulwegkontrolle in Lustadt durch. Hierbei wurden insgesamt drei nicht vorschriftsmäßig gesicherte Kinder festgestellt. Gleichzeitig wurde auch in Lingenfeld eine Schulwegkontrolle durchgeführt. Auch dort waren 2 Kinder nicht „richtig“ gesichert. Zudem wurden an zwei Fahrzeugen technische Mängel festgestellt.

Verkehrskontrollen

Kandel (ots) – Am Dienstag führten Polizeibeamte der PI Wörth Verkehrskontrollen in Kandel und Wörth durch. Dabei ergaben sich 80 Verstöße. 32 Mängelberichte, 19 Handynutzungen am Steuer, 10 nicht angelegte Gurte und 8 Ladungsverstöße führen die Liste der Ahndungen an.

Weiterhin ergaben sich Vorfahrtsverstöße und sonstige Vergehen. Eine 27-jährige Frau aus Herxheim war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ladendieb arbeitet Liste ab

Wörth (ots) – Dienstagabend konnte ein Ladendetektiv im Maximiliancenter einen 34-jährigen Mann aus Karlsruhe bei einem Diebstahl beobachten. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Täter steckte Ware im Wert von über 700EUR in seinen Rucksack und bezahlte lediglich ein Getränk an der Kasse.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten eine Diebesliste beim Täter feststellen, sodass von einer gewerblichen Handlung ausgegangen wird. Das Diebesgut wurde an die Marktverantwortlichen zurückgegeben. Das bezahlte Getränk und die Strafanzeige durfte er behalten.

Kupferdiebstahl

Rheinzabern (ots) – Dienstagnacht entwendeten bislang unbekannte Täter Kupferkabel im Wert von ca. 3.000 Euro. Auf das Gelände des Kieswerks gelangten die Täter durch einen aufgeschnittenen Zaun. Die Polizei Wörth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen/Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei Wörth in Verbindung zu setzen.