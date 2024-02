Einbruch in Antiquitätengeschäft – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Freitag 16.02.2024, 18 Uhr und Montag 19.02.2024, 10 Uhr brachen Unbekannte in ein Antiquitätengeschäft in der Berliner Straße ein und entwendeten verschiedene Waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Sportpark

Mutterstadt (ots) – In der Nacht von Montag (19.02.) auf Dienstag (20.02.) gelangten Unbekannte gewaltsam in ein Büro des Sportparks Mutterstadt in der Waldstraße. Dort wurden dann mehrere Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Sowohl aus diesem Büro als auch in angrenzenden Räumlichkeiten wurden jedoch offensichtlich nichts entwendet. An dem aufgebrochenen Fenster und an den Schränken entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Auffahrunfall – zwei Personen leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 20.02.2024 gegen 08:30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 3 zwischen der A650 und der Mannheimer Straße zu einem Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen, bei dem eine 24-jährige Autofahrerin und ein 41-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurden. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 23.000 Euro. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Unfall mit verletztem Pedelecfahrer

Otterstadt (ots) – Am Dienstag, kurz nach halb 12 fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Pedelec in der Lindenstraße in Otterstadt. Als er an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW eines 44-Jährigen vorbeifahren wollte, fuhr der 44-Jährige unvermittelt los, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.

Der PKW kollidierte mit dem Pedelec infolge dessen der 23-Jährige stürzte und sich am linken Bein, beiden Händen und dem linken Arm leicht verletzte. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte der Radfahrer ab, da er eigenständig einen Arzt aufsuchen wollte.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.700 Euro.

Versuchter Einbruch in Garage

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Montag 19.02.2024, 20 Uhr und Dienstag 20.02.2024 um 06 Uhr, versuchten Unbekannte eine Garage in der Weinbietstraße aufzubrechen und verursachten dabei Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Radfahrerin verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 20.02.2024 gegen 07:30 Uhr, war eine 18-jährige Radfahrerin auf der Sedanstraße unterwegs, als eine 40-jährige Autofahrerin vom Fahrbahnrand losfuhr und die in gleiche Richtung fahrende 18-Jährige touchierte. Die junge Frau stürzte und zog leichte Verletzungen zu.

Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wohnungsbrand in einem Hochhaus

Ludwigshafen (ots) – Nachdem es am 17.02.2024 gegen 00:04 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in der Bertolt-Brecht-Straße gekommen war, wurde die Brandörtlichkeit mittlerweile durch einen Sachverständigen sowie Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen untersucht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist ein technischer Defekt auszuschließen. Ursächlich für den Brand dürfte ein unsachgemäßer Umgang mit offenem Feuer in der Wohnung gewesen sein.

Der Brandort wurde von der Staatsanwaltschaft Frankenthal freigegeben.