Ladendiebstahl gemeldet, Betäubungsmittel gefunden und OWI-Verfahren eingeleitet

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 15 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Baumarktes in der Iggelheimer Straße einen Ladendiebstahl. Ein 33-Jähriger hatte versucht ein paar Schuhe aus dem Baumarkt zu entwenden, indem er diese direkt anzog. Dabei rechnete er nicht mit der Aufmerksamkeit der Mitarbeiter, welche dies bemerkten und ihn vor dem Verlassend es Geschäfts aufhielten und die Polizei verständigten.

Die eingesetzten Beamten fanden bei dem 33-Jährigen zudem noch ein neues Paar Arbeitshandschuhe und Socken, welche er zuvor in dem Baumarkt eingesteckt hatte. Im weiteren Verlauf wollte der Ladendieb aus dem Fahrzeug seines Kollegen ein paar Schuhe holen. Neben den Schuhen des 33-Jährigen befand sich jedoch noch eine geringe Menge Cannabis im PKW des 34-jährigen Kollegen.

Der 34-Jährige räumte in der Folge auch den vorangegangenen Konsum des berauschenden Mittels ein, was durch einen anschließenden Urintest bestätigt wurde. Die beiden Männer wurden für Folgemaßnahmen zur Dienststelle verbracht, hier wurde dem 34-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Es wurden Verfahren wegen Ladendiebstahls, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Erneut Diebstahl aus mehreren PKW

Speyer (ots) – Von Montag ab 21 Uhr auf Dienstag um 09 Uhr, öffneten unbekannte Täter auf unbekannte Art und weiße die Türen von insgesamt drei PKW im Nachtigallenweg und entwendeten mehrere Süßwaren im Gesamtwert eines niedrigen 2-stelligen Betrages aus den Fahrzeugen.

Ob ein Tatzusammenhang mit den Diebstählen aus PKW in der Nacht von Freitag auf Samstag besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die an den Tatörtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizei telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall an Kreuzung zwischen 2 PKW mit mehreren verletzten Personen

Speyer (ots) – In der heutigen Nacht kurz vor halb drei, fuhr eine 20-jährige Autofahrerin in der Iggelheimer Straße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung Iggelheimer Straße/Kurt-Schumacher-Straße/Landwehr Straße fuhr sie weiter gerade aus Richtung Stadtmitte, bemerkte jedoch einen von rechts kommenden, bevorrechtigten PKW eines 43-Jährigen, der die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Landwehrstraße befuhr.

Aus noch unbekannten Gründen entwickelten die Bremsen der 20-Jährigen im folgenden Versuch abzubremsen nur eine geringe Bremskraft, weshalb sie einen Zusammenstoß mit dem kreuzenden PKW des 43-Jährigen nicht mehr verhindern konnte.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 20-Jährige und der 46-jährige Beifahrer des anderen PKW verletzt. Die Heranwachsende klagte über Schmerzen im Bein und Kopfschmerzen, lehnte eine Versorgung durch den Rettungsdienst jedoch ab. Der 46-Jährige klagte über Schmerzen im Rücken und wurde für weitere Untersuchungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 43-jährige PKW-Fahrer blieb nach ersten Angaben vor Ort unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

Unfall mit verletztem Fahrradfahrer am „rauschenden Wasser“

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 19 Uhr fuhr ein 53-jähriger Radfahrer auf dem Radweg in der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Bahnhofstraße. An der Kreuzung Wormser Landstraße/Friedrich-Ebert-Straße/Bahnhofstraße überquerte der 53-Jährige den Fußgängerüberweg ohne anzuhalten oder von seinem Rad abzusteigen. Von der Wormser Landstraße bog ein 74-jähriger PKW-Fahrer in die Friedrich-Ebert-Straße ein, verlangsamte seine Fahrt vor dem Fußgängerüberweg und übersah den querenden Radfahrer.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen, infolge dessen der Radfahrer stürzte und sich an den Rippen und der Hand verletzte. Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst für weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden über 1.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass lediglich Fußgänger, Krankenfahrstühle oder Rollstühle an einem Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) Vorrang haben. Fahrradfahrer dürfen diesen nutzen, haben jedoch nur Vorrang, wenn sie vom Fahrrad absteigen und es über den Fußgängerüberweg schieben. Fahrer von Kraftfahrzeugen müssen ihre Geschwindigkeit verringern oder anhalten, wenn sie an einen Fußgängerüberweg heranfahren und erkennen, dass ein Berechtigter diesen zur Querung der Straße nutzen möchte.

Unberechtigt im Gartenhäuschen einer Gartenlaube

Speyer (ots) – In den Morgenstunden des 20.02.2024 kurz vor 08 Uhr, meldete der Besitzer einer Gartenlaube in der Hermann-Ehlers-Straße eine unberechtigte Person auf seinem Grundstück. Die eingesetzten Beamten trafen im Gartenhäuschen einen 33-jährigen Mann an, der zuvor über den Zaun geklettert war. Er verhielt sich zunächst unkooperativ und uneinsichtig.

Bei der Durchsuchung des 33-Jährigen wurden geringe Mengen Haschisch und Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Ihm wurde abschließend ein Platzverweis erteilt, welchem er nachkam. Ein möglicher Tatzusammenhang zu einem Einbruch in die selbe Gartenlaube ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Einbrecher auf frischer Tat ertappt – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am Montagabend 19.02.2024 brach ein Unbekannter in ein Reihenhaus im Alois-Gruber-Weg in Speyer ein. Als die Bewohnerin gegen 20 Uhr nach Hause zurück kehrte, bemerkte sie den Täter, welcher gerade dabei war, das Haus über den Garten zu verlassen. Eine Fahndung nach dem Täter blieb ohne Erfolg.

Er wurde als circa 1,75 Meter groß und dunkel bekleidet beschrieben.

Der Täter blieb ohne Beute. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.