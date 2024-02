Landau: Die Polizei-News

Mann mit Haftbefehl aus Bulgarien festgestellt

Bienwald (ots) – Am 20.02.2024 wurde die Bundespolizei Kaiserslautern von Einsatzkräften der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit (MKÜ) der Direktion Koblenz unterstützt. Die Bundespolizisten der MKÜ kontrollierten am ehemaligen Grenzübergang Bienwald einen SUV mit abgelaufenem Kurzzeitkennzeichen.

Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten fest, dass der 30-jährige Bulgare von den bulgarischen Behörden wegen Eigentums- und Rauschgiftdelikten zur Festnahme ausgeschrieben war und nach Bulgarien ausgeliefert werden soll. Der Mann wurde festgenommen und nach der Haftvorführung beim Amtsgericht Landau in die JVA Zweibrücken eingeliefert. Bis zu seiner Auslieferung in sein Heimatland wird der Mann in der JVA verbleiben. Wegen dem Fahren ohne Zulassung und Haftpflichtversicherung wurde außerdem ein Ermittlungsverfahren gegen den 30-Jährigen eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Überwachung Nachtfahrverbot

B10 (ots) – Zwei ausländische Brummifahrer mussten am frühen Morgen (21.02.204, 04.40 Uhr) die B10 verlassen, weil sie keine Ausnahmegenehmigung für das Befahren der B10 vorzeigen konnte. Zudem wurden sie mit einer Sicherheitsleistung in Höhe von 125 Euro belegt. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

Einbruchversuch scheitert – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Zwischen dem 13.02.20224 und dem 16.02.2024 versuchten unbekannte Täter in die Geschäftsstelle des ADAC in Landau im Nordring einzubrechen. Hierbei wurde versucht ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Sachverhalt wurde erst am 19.02.2024 zur Anzeige gebracht. Die Schadenshöhe beträgt circa 50 Euro.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder Telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.