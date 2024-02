Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen (Foto)

Kapellen-Drusweiler/B427 (ots) – Am Mittwoch 21.02.2024 um 09:20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 427 auf Höhe Kapellen-Drusweiler zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr die B427 von Bad Bergzabern Richtung Oberhausen. Bei Kapellen-Drusweiler wollte der 63-Jährige nach links in den Ortsbereich Kapellen-Drusweiler abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt warten.

Die nachfolgende Fahrerin eines Fiat 500 hielt hinter dem Mercedes an. Ein weiterer 81-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr auf die beiden wartenden Fahrzeuge auf. Die Fahrzeuge wurden zusammen geschoben und erheblich beschädigt. Die 42-jährige Fahrerin des Pkw Fiat wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 43.000 Euro geschätzt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Verkehrskontrolle am VITALIS-Kreisel

Edenkoben (ots) – Zwischen 15-16 Uhr wurde am 20.02.2024 eine Verkehrskontrolle am VITALIS-Kreisel durchgeführt. Vier Autofahrer wurden mit 30 Euro verwarnt, weil sie nicht angegurtet waren. In einem weiteren Fahrzeug war ein Kind unter 12 Jahren nicht vorschriftsmäßig gesichert, weshalb auch dieser Fahrer 30 Euro Verwarnungsgeld bezahlen musste.

Laut Unfallforschung können jährlich rund 200 Verkehrstote und 1.500 Schwerverletzte vermieden werden, wenn sich alle Autoinsassen immer korrekt anschnallen würden. Untersuchungen zeigen, dass bereits bei einem Aufprall mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h die Arme eines 75 Kilogramm schweren Menschen ein Gewicht von 1.800 Kilogramm abstützen müssen. 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg erhalten 8 Fahrzeugführer, weil sie während der Fahrt mit dem Handy telefonierten.

Die Ablenkung durch das Handy am Steuer ist eine unterschätzte Gefahr. Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von 2 Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück – wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfährt blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes.

Fahruntüchtig

Edesheim (ots) – Eine Alkoholfahne schlug den Beamten bei einer Fahrzeugkontrolle am frühen Morgen (21.02.2024, 00.50 Uhr) in der Staatsstraße entgegen, weshalb sie dem 34 Jahre alten Fahrzeugführer einen Schnelltest anboten. Lt. Fahrer würde die Alkoholfahne von seinem 39 Jahre alten Beifahrer ausgehen. Und weil der anschließende Test bei ihm 1,6 Promille ergab, qualifizierte er sich zur Blutprobe. Sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Da am Kennzeichen seines Fahrzeugs manipulierte Prüfplaketten angebracht waren, muss er sich neben einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr noch wegen Urkundenfälschung verantworten. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 39-jährigen Beifahrer Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen ihn mussten polizeiliche Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet werden.