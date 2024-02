Alkoholisierter Autofahrer gefährdet andere – Zeugen gesucht

Mainz (ots) – Am Sonntagabend, den 18.02.24 fuhr ein betrunkener 38-jähriger Autofahrer gegen 20:30 Uhr aus Richtung Lerchenberg kommend durch das Gewerbegebiet Klein-Winternheim auf die A63 in Richtung Nieder-Olm. Im dortigen Gewerbegebiet kam der Autofahrer mit seinem schwarzen Golf (Modellreihe 5, Baujahr 2006) auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommender PKW stark abbremsen und ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Nachdem er auf die A63 aufgefahren war fuhr der Fahrer Schlangenlinien, sodass andere Fahrer ebenfalls abbremsen mussten um Unfälle zu verhindern. In Nieder-Olm konnte der betrunkene Autofahrer durch eine Streife gestoppt und kontrolliert werden. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 1,51 Promille.

Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Fahrer eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahren Haftstrafe, Die Polizei bittet Zeugen und Betroffene sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3 zu melden, Tel.: 06131 65 4310 oder per Mail pimainz3@polizei.rlp.de.

Kreis Mainz-Bingen

Kontrollen des Schwerverkehrs

A 61/Rheinhessen (ots) – Bei Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und Schwerverkehrs überprüften Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 20.2.2024 zwischen 10-15 Uhr 19 Kraftfahrzeuge. Die Kontrollen fanden an der A 61 auf dem Parkplatz Menhir bei Armsheim statt. An der Kontrolle beteiligten sich auch Beamte der Polizeiautobahnstation Heidesheim, der Verkehrsdirektion Mainz sowie Beamte der Abteilung Finanzkontrolle des Zolls.

In einem Fall wurde die verbotene Nutzung eines Smartphones während der Fahrt geahndet. Ein 73-Jähriger muss mit einer Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauch rechnen. Er hatte ein Fahrzeug, das nach Spanien ausgeführt werden sollte, nicht ordnungsgemäß zugelassen. In 3 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen fehlender oder nicht ausreichender Ladungssicherung erfasst. Dabei wurde in 2 Fällen die Weiterfahrt untersagt, bis die Mängel behoben waren.

In zwei Fällen wurde Überladung beanstandet und jeweils die Weiterfahrt untersagt und in einem Fall wurde die zulässige maximale Fahrzeughöhe ohne erforderliche Genehmigung der Verkehrsbehörde überschritten. Auch hier musste der Fahrer stehen bleiben, bis er eine Genehmigung der Verkehrsbehörde hat.

Wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften wurde ein Fahrer beanstandet. In einem Fall wurde ein gefälschter Ausweis vorgelegt und in der Folge ein Ermittlungsverfahren wegen illegalem Aufenthalt eingeleitet. Ferner wurde eine Urkundenfälschung beanzeigt.