Streitende Mädchen

Kaiserslautern (ots) – Ein Streit unter mehreren Mädchen hat am Dienstagabend in der Innenstadt die Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen meldeten kurz nach 19 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher am Fackelrondell. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife hatten sich die Gemüter offenbar schon wieder beruhigt und die Beteiligten waren in verschiedene Richtungen weitergelaufen. Vor Ort konnten die Beamten keine Streitigkeiten mehr feststellen.

Eine Befragung von Passanten ergab, dass es sich lediglich um einen verbalen Disput und bei den Streitenden um jugendliche Mädchen gehandelt habe. Zu Straftaten kam es demnach nicht.

Im Anschluss führten die Einsatzkräfte in der Umgebung mehrere Personenkontrollen bei Jugendlichen durch. Sie verliefen ohne besondere Vorkommnisse. |cri

Nacht in einer Zelle verbracht

Kaiserslautern (ots) – Zur Verhinderung von Straftaten hat die Polizei am späten Dienstagabend eine Frau in Gewahrsam genommen. Die 34-Jährige war kurz vor 23 Uhr in stark alkoholisiertem Zustand auf der Dienststelle in der Logenstraße aufgetaucht und hatte wirre Angaben gemacht. Während des „Gesprächs“ wurde sie zunehmend aggressiver, fing an, lautstark herumzuschreien und gegen eine Glasscheibe zu schlagen.

Nachdem mehrere Ermahnungen nicht halfen, sollte die 34-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Die Frau versuchte daraufhin zu flüchten, konnte aber gestoppt und fixiert werden und ließ sich anschließend widerstandslos kontrollieren. Ein Arzt bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit, so dass die 34-Jährige letztlich die Nacht in einer Zelle verbrachte und ihren Rausch sozusagen „unter Polizeiaufsicht“ ausschlafen konnte. |cri

Streit führt zu mehreren Strafanzeigen

Kaiserslautern (ots) – Am späten Dienstagabend eskalierte ein Streit im Gersweilerweg. Der zunächst verbal geführte Disput gipfelte darin, dass ein 16-jähriger Jugendlicher seinem 19-jährigen Kontrahenten ins Gesicht schlug. Die Hintergründe des Streits sind nicht bekannt.

Bei der anschließenden Kontrolle durch die Beamten kam allerdings zu Tage, dass der Jugendliche eine Cannabismühle mit sich führte, in der sich noch Betäubungsmittelrückstände befanden. Der 16-Jährige muss sich deswegen jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtfertigen. |kfa