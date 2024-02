Unerlaubte Müllablagerung auf einem Parkplatz

Helmstadt-Bargen (ots) – Unbekannte haben in der Nacht vom 14.02.auf den 15.02.2024, zu einem noch nicht genauer verifizierbaren Zeitpunkt, mehrere Kubikmeter Müll auf einem Parkplatzgelände in der Flinsbacher Straße illegal entsorgt. Hierbei handelte es sich um Bauabfall in Form von gebrauchten, mit blauer Farbe eingelassenen Brettern sowie eines mit roten Bitumenschindeln beschichteten kleinen Vordachs.

Hinweise auf den Müllentsorger liegen derzeit noch nicht vor. Der Polizeiposten Waibstadt bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel: 07263/5807 zu melden.

Einbruch in Gaststätte

Walldorf (ots) – Zwischen Montag 23:50 Uhr und Dienstag 10:30 Uhr verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt in eine Gaststätte in der Hauptstraße. Durch gewaltsames Aufbrechen der Eingangstür gelangten die Unbekannten in die Räumlichkeit und entwendeten hieraus Bargeld im niedrigen 3-stelligen Bereich.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621/174-4444 zu melden.