Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme eines Taschendiebes – Identifizierung durch die Videoschutzanlage

Frankfurt (ots) – (ha) Am Dienstag (20.02.2024) nahmen Polizeibeamte einen

Taschendieb im Frankfurter Bahnhofsviertel fest. Er konnte über die

Videoschutzanlagen identifiziert und nach vorheriger Flucht wieder lokalisiert

werden.

Ein 22-jähriger Mann lief gegen 04:35 Uhr morgens durch die Taunusstraße. Nach

kurzem Gespräch umarmte ihn dann ein 33-jähriger Mann, der sich sofort danach

entfernte. Kurz darauf stellte der Geschädigte fest, dass sein Portemonnaie weg

war und meldete den Vorfall der Polizei.

Die Beamten nutzen das Bildmaterial der dort installierten Videoschutzanlage und

konnten dadurch eine genaue Beschreibung des Täters erhalten.

Gegen 06:30 Uhr bemerkten aufmerksame Polizisten über die Kamera dann, dass der

Tatverdächtige sich im Bereich der Moselstraße aufhält. Dort nahmen ihn

Polizeibeamte dann auch fest.

Der wohnsitzlose Tatverdächtige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums

eingeliefert und muss sich nun wegen des Verdachts des Taschendiebstahls

verantworten.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: 30-Jähriger nach Straßenraub festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Am Dienstagvormittag (20.02.2024) kam es in der

Taunusstraße zu einem Straßenraub, bei dem ein Mann von einem Passanten

gewaltsam dessen Bargeld erbeutete. Die Stadtpolizei nahm den Täter fest.

Ein 51-Jähriger befand sich gegen 09:55 Uhr in Höhe der Taunusstraße 37, als ein

Mann an ihn herantrat und ihm 30 Euro Bargeld aus der Hand riss. Daraufhin

entwickelte sich zwischen beiden eine körperliche Auseinandersetzung, wobei der

Täter mit einem Fahrradschloss auf sein Gegenüber einschlug. Der Geschädigte

machte in der Folge eine Streife der Stadtpolizei auf den Raub aufmerksam,

welche den 30-jährigen Räuber kurz darauf festnehmen konnte und auf ein

Polizeirevier brachte.

Hinzugerufene Rettungskräfte behandelten den verletzten Geschädigten. Eine

Sicherung von Videoaufzeichnungen wurden veranlasst. Bei der Sichtung der

Videoschutzanlage stellte sich zudem heraus, dass es kurz vor dem Raub im

Bereich der Taunusstraße noch zu einer gefährlichen Körperverletzung kam, bei

welcher der 30-Jährige mutmaßlich ebenfalls als Täter agierte. Die geschädigte

Person entfernte sich allerdings und ist bislang nicht bekannt.

Polizeibeamte verbrachten den wohnsitzlosen Räuber nach der Festnahme in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums, mit dem Ziel ihn richterlich vorzuführen. Die

weiteren Ermittlungen dauern an.

Frankfurt – Seckbach: Täter setzen Pfefferspray gegen Radfahrer ein

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Abend versuchten zwei bislang unbekannte Täter im

Stadtteil Seckbach, an das E-Bike eines 30-Jährigen zu gelangen, welcher sich

jedoch zur Wehr setzen konnte. Bei der Tat machte das Duo Gebrauch von

Pfefferspray.

Gegen 19:20 Uhr befuhr ein 30 Jahre alter Mann mit seinem E-Bike den Fußweg der

Verlängerung „Am Seckbacher Ried“, als ihn zwei Männer ansprachen und nach dem

Weg fragten. Der hilfsbereite Radfahrer wollte hierfür sein Mobiltelefon aus

seiner Jacke herausholen, als einer der Männer an sein Lenkrad griff und

versuchte, ihm das Rad zu stehlen. Währenddessen setzte der Komplize Reizstoff

ein, den er dem Radfahrer ins Gesicht sprühte. Dieser konnte sich jedoch

erfolgreich gegen die Angreifer zur Wehr setzen und sich in eine Hauseinfahrt

retten. Die Täter flüchteten daraufhin ohne Beute über die Gwinnerstraße südlich

in Richtung Borsigallee.

Hausbewohner verständigten den Rettungsdienst, welcher die Erstversorgung des

Geschädigten vornahm und ihn später ins Krankenhaus transportierte. Eine

Fahndung der im Anschluss verständigten Polizei verlief ergebnislos.

Personenbeschreibung:

Täter 1: Männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 190 cm groß, dunkle Haare

mit kurzrasierten Seiten, oben länger und wellig, dunkler Teint, südeuropäische

Erscheinung; bekleidet mit einer schwarzen Jacke sowie einer Hose von „Engelbert

Strauss“, trug schwarze Stoffhandschuhe mit Gumminoppen.

Täter 2: Männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, dunkle Haare

mit kurzrasierten Seiten, oben länger, dunkler Teint, südeuropäische

Erscheinung; bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Fellkapuze von „Canada

Goose“, einer blauen Jeans und braunen Winterstiefeln von „Timberland“.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den

unbekannten Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 -11800 beim 18. Revier oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt: Polizeiliche Bilanz zu Fastnachtskontrollen

Frankfurt (ots) – (dr) Wie angekündigt, hat die Frankfurter Polizei zur

Faschingszeit in den vergangenen Wochen verstärkt Kontrollmaßnahmen

durchgeführt. Erfreulicherweise hielten sich die meisten Verkehrsteilnehmenden

an die geltenden Verkehrsregeln. Ganz so nüchtern wie nun die Bilanz ausfällt,

waren jedoch nicht alle auf den Straßen unterwegs.

Vom 31.01.2024 bis zum 14.02.2024 kontrollierte die Polizei im Stadtgebiet 2121

Fahrzeuge und 2720 Personen, insbesondere im Hinblick auf ihre

Verkehrstüchtigkeit. In diesem Zeitraum leiteten die eingesetzten Beamtinnen und

Beamten insgesamt 12 Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss ein,

sowie 28 Strafverfahren wegen des Einflusses von berauschenden Mitteln. 9

Verkehrsteilnehmende müssen sich darüber hinaus aufgrund von

Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten. In einem Pkw stellten Beamte zudem

über 230 Gramm Haschisch sicher. Bei 8 Personen kam es sogar zur Beschlagnahme

ihrer Führerscheine.

Doch auch wenn die diesjährige Faschingssaison mit dem vergangenen

Aschermittwoch ihren Abschluss fand, gehören Alkohol- und Drogenkonsum im

Straßenverkehr nach wie vor zu den Hauptverkehrsunfallursachen. Daher führt die

Frankfurter Polizei ihre anlassbezogenen Beratungs- und Kontrolltätigkeiten zur

Steigerung der Verkehrssicherheit auch im weiteren Verlauf des Kalenderjahres

fort und empfiehlt die Teilnahme am Straßenverkehr nur im nüchternen Zustand

anzutreten.

Frankfurt – Innenstadt: Raub in einer Spielothek – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (lo) Heute Morgen (21.02.2024) ereignete sich ein Raubüberfall

auf eine Spielothek in der Straße „Alte Gasse“. Der Täter erbeutete rund 1600

Euro und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02.50 Uhr betrat der bislang unbekannte Täter die Spielhalle und

beschäftigte sich zunächst mit den dortigen Spielautomaten. Nach einer Weile

verließ er mit zwei weiteren Gästen die Spielothek. Kurze Zeit später betrat der

Täter erneut den Spielsalon, begab sich zielstrebig zum Tresen und forderte vom

Angestellten die Herausgabe des Bargeldes.

Seiner Forderung verlieh er Nachdruck, indem er seine rechte Hand hinter dem

Rücken hielt, vermutlich um den Besitz eines gefährlichen Gegenstandes oder

einer Waffe zu suggerieren. Nachdem er das Geld erhalten hatte flüchtete er in

unbekannte Richtung.

Die beiden Männer, die zuvor mit dem Täter die Spielhalle verlassen hatten,

betraten nun ebenfalls diese und teilten dem Angestellten mit, dass auch sie vor

den Türen der Spielothek bedroht worden seien. Noch bevor die Polizei eintraf,

waren die beiden Männer jedoch weggelaufen. Ihre Identität ist bisher unbekannt.

Täterbeschreibung:

Männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, sprach akzentfrei Deutsch, kurze

dunkle Haare, trug eine schwarze Jacke und weiße Schuhe.

Die Polizei bittet die beiden Männer dringend, sich mit der Kriminalpolizei

Frankfurt in Verbindung zu setzen bzw. weitere Zeugen, die sachdienliche

Hinweise zum Täter und / oder zum Tathergang geben können, sich ebenfalls mit

der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51299 oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Nordend: Erneuter Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Frankfurt (ots) – (lo) Am Freitag (16. Februar 2024) rief ein vermeintlicher

Bankmitarbeiter eine 61-jährige Frankfurterin an und gaukelte ihr vor, dass mit

ihrem Online-Banking etwas nicht stimme. Um dieses Problem zu beheben, müsse sie

dem falschen Bankmitarbeiter Zugriff auf ihr Konto gewähren. So erlangten die

Täter einen Betrag in Höhe von 11.000 Euro.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor Betrügern, die

telefonisch oder persönlich Kontakt zu potentiellen Opfern aufnehmen und falsche

Tatsachen vortäuschen, um an deren Geld zu gelangen. In solchen Fällen sollte

das Telefonat sofort beendet werden.

Es ist wichtig:

keine Finanztransaktionen durchzuführen,

keine persönlichen Informationen an unbekannte Personen

weiterzugeben,

weiterzugeben, keine Software herunterzuladen, die Ihnen von unbekannten

Personen empfohlen wird,

Personen empfohlen wird, einen Betrugsverdacht oder verdächtige Kontakte der Polizei zu

melden.

Frankfurt – Kalbach: junger Rollerfahrer ohne Führerschein nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Frankfurt (ots) – (ha) Am gestrigen Dienstag (20.02.2024) nahmen Polizisten

einen Rollerfahrer fest, der zuvor verkehrsgefährdend und ohne Führerschein

durch Kalbach fuhr. Im Zuge der Festnahme verletzte sich ein Polizeibeamter

leicht.

Eine aufmerksame Streife entdeckte gegen 12:45 Uhr im Bereich „Am

Martinszehnten“ einen Mann auf einem Roller, an dem kein Kennzeichen befestigt

war. Er stand zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrbahn vor einer roten Ampel. Die

Beamten entschieden sich dazu eine Verkehrskontrolle durchzuführen.

Der 16-jährige Fahrer bemerkte die Polizisten und fuhr trotz roter Ampel direkt

los. Es entwickelte sich eine kurze Verfolgungsfahrt in den „Grubweg“, dort

gelang es den Beamten ihm mit ihrem Fahrzeug den Weg abzuschneiden.

Einer der Polizisten stieg aus und hielt den Fahrer, der immer noch versuchte zu

entkommen, am Arm fest. Der Jugendliche gab wieder Vollgas, um sich der

Festnahme zu entziehen. Bei diesem Manöver wurde der Beamte zu Boden gerissen

und verletzte sich leicht.

Eine zweite Streife blockierte mit ihrem Fahrzeug den potenziellen Fluchtweg,

der Beschuldigte fuhr trotzdem frontal gegen den Dienstwagen und konnte dann

schließlich festgenommen werden. Bei dieser Aktion wurde glücklicherweise

niemand verletzt.

Im späteren Verlauf der Ermittlungen, bemerkten die Beamten, dass der

Jugendliche über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt und sich den Roller seines

Vaters „ausgeliehen hatte“, während dieser im Urlaub war. Das Kennzeichen hatte

er vor seiner Fahrt abgeschraubt.

Er muss sich jetzt wegen des Verdachts des Fahrens ohne gültigen Führerschein

und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Ladendiebe in Untersuchungshaft

Frankfurt (ots) – (lo) Am Sonntag, dem 18.02.2024, konnten am Frankfurter

Flughafen zwei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen werden. Gegen die 18- und

20-jährigen litauischen Staatsangehörigen wurden auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main durch das Amtsgericht Frankfurt am Main

Haftbefehle erlassen. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 06:50 Uhr hatte der Ladendetektiv eines Duty Free Shops im Terminal 1 den

18-Jährigen bei einem Diebstahl entdeckt. Die herbeigerufene Polizei stellte bei

diesem insgesamt 22 Parfumflakons im Wert von ca. 2.440,- Euro als Diebesgut

sicher. Darüber hinaus fanden die Beamten bei dem Tatverdächtigen die

Schlüsselkarte eines Flughafenhotels.

Die Durchsuchung des Hotelzimmers führte zur vorläufigen Festnahme des

20-Jährigen. In dem Zimmer wurden weitere 63 Parfümflaschen im Wert von rund

7.700,- Euro gefunden und sichergestellt.

Darüber hinaus ist der 18-Jährige zweier weiterer Diebstahlstaten verdächtig,

wodurch sich der Gesamtwert der gestohlenen Waren auf 21.900,- Euro summiert.