Herborn-Merkenbach: Asbest am Kniebrecher entsorgt – Polizei sucht Zeugen

Etwa 15 Platten in einer Größe von 100 x 200 cm entsorgten Umweltsünder an einem Feldweg des sogenannten „Kniebrechers“, der Landstraße zwischen Merkenbach und Beilstein. Die Platten lagen an einem etwa 100 Meter hinter der Einmündung Fleisbach – in Fahrtrichtung Beilstein – gelegenen Feldweg. Entdeckt wurde der Sondermüll am Montagnachmittag, gegen 14.00 Uhr. Wann die Täter die Asbest-Platten dort abluden kann nicht gesagt werden. Die Stadt Herborn übernahm deren Entsorgung.

Der Umweltsachbearbeiter der Herborner Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat die Täter beim Abladen der Platten beobachtet?

Wo wurde diese Art von Platten vor kurzen abgebaut bzw. ersetzt?

Wer kann sonst Angaben zur Herkunft des Asbests machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter 02772/4705-0.

Illegal Müll entsorgt+

Aßlar: Illegal im Wald Müll entsorgt

Nach einer illegalen Müllentsorgung in einem Waldstück bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Dienstag (13.02.24) gegen 14.50 Uhr war ein Passant im Waldstück zwischen Bermoll und Bellersdorf nahe der Kreisstraße 59 unterwegs, als ihm dort Müll auffiel. Dort hatten der oder die Täter zwischen 16.30 am Montag (12.02.24) und 14.50 Uhr am Dienstag (13.02.24) mehrere Wellasbestplatten entsorgt.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer kann Angaben zur Herkunft des Mülls machen?

Wo wurden in diesem Zusammenhang Sanierungsarbeiten, bei denen

eine Entsorgung von Wellasbestplatten angefallen sind, bekannt?

eine Entsorgung von Wellasbestplatten angefallen sind, bekannt? Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge

aufgefallen?

Hinweise zu den Tätern oder zur Herkunft der Gegenstände nehmen die Ermittler der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Sinn: Auseinandersetzung nach Fußballspiel – Zeugenaufruf

Zwei Männer im Alter von 42 und 47 Jahren gerieten am Freitagabend (16.02.24) während eines Fußballspiels in der Turnhalle in der Friedensstraße in Streit. Nach dem Spiel, gegen 20.55 Uhr, setzte sich der Streit auf dem Parkplatz vor der Turnhalle fort. Dort soll einer der Beteiligten mit zwei Gegenständen seinem Kontrahenten gedroht und dessen Fahrzeug beschädigt haben. Wer hat den Vorfall auf dem Parkplatz am Freitagabend gegen 20.55 Uhr beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Herborn unter 02772/ 4705-0 entgegen.

Ehringshausen: Pedelec gestohlen

Den Akku eines Pedelecs ließ ein Unbekannter aus einem Carpot einer Firma in der Poststraße mitgehen. Der Unbekannte machte sich am Freitag (16.02.24) zwischen 05.30 und 14.20 Uhr an dem roten Mountainbike des Herstellers Rotwild zu schaffen und entwendete den etwa 1.250 Euro teuren Akku. Zeugen, die dort etwas Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Schwere Straftat verhindert + Mehrere Personen festgenommen + Gruppe gehört offenbar der rechtsextremen Szene an

Wetzlar: Eine schwere Straftat konnte am vergangenen Samstag in Wetzlar durch die hessische Polizei und das Landesamt für Verfassungsschutz verhindert werden. Fünf Personen im Alter von 15, 16 und 19 Jahren wurden festgenommen. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Verabredung zu einem Verbrechen ermittelt.

Am Freitag, 16.02.2024, ergaben sich Hinweise darauf, dass mehrere, offenbar einer rechtsextremen Gruppierung angehörende Personen, einen Angriff auf einen Wetzlarer Bürger planten. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen konkretisierten diesen Verdacht.

Bei dem am Samstag in Wetzlar verabredeten Treffen plante die Gruppe, den ahnungslosen Mann an seiner Wohnanschrift zu attackieren. Noch vor dem Angriff konnten die fünf Personen durch Zivilkräfte der hessischen Polizei in Wetzlar festgenommen werden. Mehrere Beweismittel wurden sichergestellt.

Die Festgenommenen wurden wegen fehlender Haftgründe am Samstag nach einer Identitätsfeststellung, erkennungsdienstlicher Behandlung sowie weiterer polizeilicher Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Im Kampf gegen den Rechtsextremismus wird die Weiterentwicklung der hessischen Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren konsequent fortgeführt: Mit zahlreichen innovativen Maßnahmen und Analyse-Instrumenten wurde der Druck auf die rechtsextremistische Szene spürbar erhöht und seitdem hochgehalten.

Hierzu trug insbesondere die im Jahre 2019 eigens gebildete Besondere Aufbauorganisation (BAO) Hessen R, mit Regionalabschnitten in allen Polizeiflächenpräsidien, die im Hessischen Landeskriminalamt (HLKA) angesiedelt ist, bei.

Sie nimmt zum einen die durch einschlägige politisch motivierte Straftaten bereits polizeilich bekannten Personen in den Blick. Zum anderen verfolgt die BAO Hessen R den Ansatz, die Szene weiter aufzuhellen. Seit Gründung der BAO Hessen R im Juli 2019 erfolgten bis einschließlich 31.12.2023 insgesamt mehr als 620 polizeiliche Einsatzmaßnahmen gegen die rechte Szene in Hessen. Dabei wurden über 500 Durchsuchungen und ca. 24.900 Sicherstellungen durchgeführt. Allein im Jahr 2023 vollstreckten die hessischen Ermittler im Bereich der Politisch motivierten Kriminalität (PMK) -rechts- 134 Durchsuchungsbeschlüsse, die zur Sicherstellung von Waffen und NS-Devotionalien führten.

Leblose Person im Wasser bei Albhasuen/Oberbiel identifiziert

Dillenburg (ots)

Die am Dienstagvormittag (20.02.24) im Wasser bei Albshausen/Oberbiel aufgefundene leblose Person konnte nun identifiziert werden. Es haben sich keine Hinweise auf Fremdverschulden oder Unfallgeschehen ergeben.

Wie gestern berichtet, informierte eine Zeugin am Dienstagvormittag die Polizei über eine Leblose Person in der Nähe einer Schleuse zwischen Albshausen und Oberbiel. Durch den vor Ort agierenden Notarzt konnte nur noch der Tod der Person festgestellt werden.

Inzwischen konnte die Kriminalpolizei den Verstorbenen identifizieren. Demnach handelt es sich um einen über 80-jährigen Senior aus dem Lahn-Dill-Kreis.

Aus Gründen der Pietät macht die Polizei keine weiteren Angaben.