Gießen: Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte im Läufertsröder Weg war am Mittwoch (21.2.2024) das Ziel eines Einbrechers. Der Unbekannte warf eine Scheibe der Gaststätte ein und gelangte so in den Innenraum. Dort klaute er die Kasse und flüchtete unerkannt damit. Er verursachte einen Schaden von mehreren Hundert Euro an der Glasscheibe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zur Identität des unbekannten Einbrechers geben?

Zeugen melden Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Linden: Trickdieb klaut Handy – Zeugen gesucht

Mit einem Trick erbeute ein Handydieb am Dienstagabend (20.2.2024) ein Smartphone der Marke Apple in Großen-Linden. Der Dieb legte in einem Fastfood-Restaurant in der Ferniestraße ein Blatt Papier über das auf dem Tisch liegende IPhone. Beim Verlassen nahm er nicht nur das Papier, sondern auch das darunterliegende Handy mit.

Der Unbekannte, der gegen 22.15 Uhr zuschlug, wird als männlich, ca. 175 cm groß und mitdunklerem Hautteint beschrieben. Er war zwischen Ende 20 und Anfang 30 und hatte kurze, schwarze Haare („Boxerschnitt“). Er trug eine dunkle Hose und Jacke und darunter einen rosa oder lila Pullover.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Handydiebs machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Schloss geknackt

Einen E-Roller des Herstellers „Joyor“ klaute ein Unbekannter am Dienstag (20.2.2024). Dazu knackte er das Schloss, mit dem der schwarze Roller an einem Fahrradständer gesichert war. Der Dieb schlug irgendwann in der Zeit zwischen 16 Uhr und 20 Uhr zu. Der Roller, an dem das Versicherungskennzeichen 726 YFZ hing, stand in der Pistorstraße.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Grünberg: Honda gestreift

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein Unfallflüchtiger einen geparkten Honda in der Bismarckstraße. Der graue Accord stand in Höhe der Hausnummer 19 auf einem Parkplatz. Der Verursacher fuhr einfach davon, statt sich um den Schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Grünberg suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet, der sich im Zeitraum zwischen Sonntag (18.2.2024), 17 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr ereignete? Zeugen melden ihre Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06401/91430.

Gießen: Audi beschädigt

Am Dienstag (20.2.2024) parkte ein Autofahrer seinen Audi gegen 7.45 Uhr in der Siemensstraße. Als er gegen 16.20 Uhr zum Auto zurückkehrte, musste er einen Unfallschaden an der Fahrzeugfront feststellen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen den grauen A 3, kümmerte sich jedoch nicht um den verursachten Schaden von etwa 1.500 Euro und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.