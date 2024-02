54 hochwertige Fahrräder gestohlen

Wie erst zu Beginn dieser Woche der Polizei in Eschwege mitgeteilt wurde, kam es bereits in der Nacht vom 12.02. auf den 13.02.2024 zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls von mehreren hochwertigen Fahrrädern aus einem Lkw. Der 50-jährige thüringische Fahrer eines Sattelzuges einer Spedition aus Bayern stellte sein Gespann am 12.02.2024 gegen 17:25 Uhr auf einem Parkplatz unweit der A44-Ausfahrt Waldkappel ab und übernachtete im Führerhaus. Am Morgen des 13.02.2024 setzte er seine Fahrt gegen 04:30 Uhr fort. Erst am Zielort in Gelsenkirchen gegen 08:30 Uhr angekommen stellte er beim Abladen fest, dass die Sicherung der Türen des Aufliegers gebrochen war und 54 einer noch nicht genau bekannten Gesamtanzahl hochwertiger Fahrräder fehlten. Unter den entwendeten Fahrrädern im Gesamtwert von 100.000 EUR befanden sich auch mehrere E-Bikes. Von dem Diebstahl will der Fahrer, der allein mit dem Lkw unterwegs war, nichts mitbekommen haben. Die Polizei Gelsenkirchen hat Spuren am Lkw gesichert und wertet diese nun aus. Unterstützt wird sie von der Kriminalpolizei aus Eschwege, die um Hinweise unter 05651 925-0 bittet.

Polizei Sontra

Scheiben eingeworfen

Unbekannte beschädigten in der Zeit vom 13.02.2024, 16:00 Uhr bis heute, 10:45 Uhr drei Fensterscheiben im Kellergeschoss einer ehemaligen Gaststätte in der Sontraer Jahnstraße. Offenbar warfen die Täter mit Steinen oder Ästen gegen die Scheiben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Sontra unter 05653 9766-0.

Geparkten Pkw angefahren

Um 07:10 Uhr befuhr heute Morgen eine 44-Jährige aus Bad Sachsa mit ihrem Pkw die Gartenstraße in Eschwege. Als sie am rechten Fahrbahnrand anhalten wollte, streifte sie mit ihrem Auto einen geparkten Pkw Skoda, wodurch ein Sachschaden von ca. 5500 EUR entstand. Der Skoda war durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wildunfall

Um 17:24 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die L 3244 in Richtung Oberdünzebach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am PKW entstand Sachschaden.

Polizei Sontra

Warnbaken umgefahren

Um 12:00 Uhr befuhr gestern Mittag eine 32-Jährige aus Nentershausen mit ihrem Pkw die B 27 von Eschwege kommend in Richtung Bebra. In der Gemarkung von Sontra kam sie etwas von der Fahrbahn ab und beschädigte dadurch mit dem Pkw zwei Warnbaken. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 06:15 Uhr befuhr heute Morgen ein 40-Jähriger aus Erfurt mit seinem Pkw die B 7 zwischen Netra und Röhrda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Fahren ohne Fahrerlaubnis; Führerschein gefälscht

Eine Verkehrsstrafanzeige erwartet einen 49-Jährigen aus Sontra, der heute früh, um 05:45 Uhr, in Sontra mit einem Pkw angehalten und kontrolliert wurde. Gegenüber den Polizeibeamten händigte der Fahrer eine italienische Fahrerlaubnis aus. Die weitere Überprüfung ergab, dass der 49-Jährige aktuell nicht im Besitz einer deutschen Fahrerlaubnis ist. Bei dem ausgehändigten italienischen Führerschein handelt es sich augenscheinlich um eine Fälschung, so dass dieser zur weiteren Untersuchung sichergestellt wurde. Neben dem Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet den 49-Jährigen ein Verfahren wegen des „Nutzens von falschen Dokumenten zur Täuschung im Rechtsverkehr“.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auto rollt gegen anderes Fahrzeug

Um 17:00 Uhr parkte gestern Nachmittag ein 42-jähriger Eschweger seinen Pkw auf den Parkplatz des EDEKA-Getränkemarkts in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau. Nachdem er das Auto verlassen hatte, rollte dieses auf dem abschüssigen Abschnitt des Parkplatzes los und gegen einen geparkten Pkw Mitsubishi. Beide Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt.

Polizei Witzenhausen

Unfall wegen Dieselspur

Um 08:30 Uhr befuhr gestern Morgen ein 29-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die L 3238 zwischen Marzhausen und Elkershausen. Zu diesem Zeitpunkt war die Landesstraße aus Richtung Marzhausen bis in den Kreisverkehr hinein durch eine Dieselspur verschmutzt. Grund hierfür war ein vorausgegangener Verkehrsunfall auf der A 38 durch einen Lkw, der sich dabei den Tank beschädigt hatte. Dieser Lkw blieb dann kurz vor Marzhausen liegen; der auslaufende Kraftstoff wurde durch die anderen vorbeifahrenden Fahrzeuge entsprechend weiter verteilt. Der 29-Jährige beabsichtigte an dem Kreisel in Richtung Friedland abzubiegen, geriet aber auf der verschmierten Fahrbahn mit dem Auto ins Rutschen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einer 62-Jährigen aus Göttingen gefahren wurde. Sachschaden: ca. 2500 EUR In Zusammenhang mit der Dieselspur, die von der Anschlussstelle Friedland bis nach Marzhausen reichte, wurde die Feuerwehr angefordert.

Unfallflucht

Am gestrigen Dienstag ereignete sich in der Gelsterstraße eine Unfallflucht bei der ein Pkw Audi stark beschädigt wurde. Gegen 10:22 Uhr wurde der Audi, der am Fahrbahnrand in Richtung Carl-Ludwig-Straße stand, im linken Heckbereich angefahren. Zeugen konnte einen weißen Bus beobachten, der als mögliches verursachendes Fahrzeug infrage kommt. Die Ermittlungen ergaben, dass das unfallverursachende Fahrzeug aus Richtung Südbahnhofstraße kam und in einer Linkskurve gegen den geparkten Audi fuhr, an dem ein Sachschaden von ca. 4000 EUR entstand. Aufgrund der Unfallspuren könnte es sich tatsächlich um einen Bus gehandelt haben. Zudem wurde noch roter Farbabrieb an dem grauen Audi festgestellt. Hinweise: 05542/93040.