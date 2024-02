Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft

Tatzeit: Montag, 19.02.2024, 19:30 Uhr bis Dienstag, 20.02.2024, 09:50 Uhr

Unbekannte versuchten in ein Fahrradgeschäft in der Nürnberger Straße in Melsungen einzubrechen.

Die unbekannten Täter versuchten vergebens mittels größerer Steine die Glasschiebetür des Geschäftes einzuwerfen. Die Scheibe hielt dem Angriff stand und die unbekannten Täter gelangten nicht in den Innenbereich.

Der entstandene Sachschaden an der Schiebetür wird mit 700,- EUR angegeben.

Die Kriminalpolizei Homberg führt die Ermittlungen.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05681/774-0.