Opel Corsa ausgebrannt

Fulda. Eine 20-jährige Frau aus Großenlüder war am Mittwoch (21.02.), gegen 8.25 Uhr, mit ihrem Opel Corsa von Oberrode in Richtung Besges unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die Dame wurde leicht verletzt und konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Opel Corsa entzündete sich kurze Zeit später und brannte vollkommen aus. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die 20-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Heringen. Am Dienstag (20.02.), in der Zeit von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr, parkte eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Cottbus ihr Fahrzeug, einen grauen Ford Mondeo, auf dem Parkplatz der Postfiliale. Ein unbekannter Fahrzeugführer befand sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge ebenfalls auf dem Parkplatz und beschädigte das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall im Kreuzungsbereich

Bebra. Am Dienstag (20.02.), gegen 7.30 Uhr, befuhr eine Rotenburger-Audi-Fahrerin die Lüdersdorfer Straße (K 60) aus Richtung Lüdersdorf kommend. Eine weitere Pkw-Fahrerin aus Bebra befuhr mit ihrem Golf die Hersfelder Straße (K 74) aus Richtung Bebra kommend in Richtung Blankenheim. An der Einmündung zur Hersfelder Straße wollte die Audi-Fahrerin nach links in Richtung Bebra abbiegen. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Freitag (16.02.), gegen 6.30 Uhr, parkte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer seinen Ford Focus auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Eichhofstraße. Als er gegen 15 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses am rechten vorderen Kotflügel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Anruf eines Falschen Polizeibeamten

Vogelsbergkreis. Am Dienstag (20.02.) riefen Betrüger bei einer 65-jährigen Frau aus dem Vogelsbergkreis an und gaben sich als Polizeibeamte aus.

Durch geschickte Gesprächsführung überzeugte der vermeintliche Polizeibeamte die Vogelsbergerin, gegen 16 Uhr, Geld und Wertgegenstände in Höhe eines unteren fünfstelligen Betrags in eine Tasche zu verpacken und in einem Gebüsch im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 103 / Bleichstraße in Schotten zur Abholung für einen angeblichen Polizisten zu deponieren.

Die bekannte Vorgehensweise:

Eine Rufnummer mit örtlicher Vorwahl, manchmal sogar die 110, ruft an und der Anrufer stellt sich als Polizeibeamter der örtlichen Dienststelle vor. Einbrecher seien in der Nachbarschaft unterwegs. Die Polizei habe bereits einige der Täter festgenommen und dabei einen Zettel aufgefunden, auf dem die Adresse des Angerufenen und dessen Vermögenswerte gestanden hätten. Nun sei die Polizei um die Sicherheit des Angerufenen und dessen Ersparnisse besorgt.

Im weiteren Gesprächsverlauf gehen die Betrüger äußerst geschickt vor und bringen ihre Opfer so dazu, Wertsachen zusammenzutragen und an vereinbarten Örtlichkeiten abzulegen oder zu übergeben. Den Opfern wird eindringlich suggeriert, dass man nur so für die Sicherheit ihres Ersparten sorgen könne und sie die Wertsachen in den kommenden Tagen auf der Polizeistation abholen könnten.

Sobald die Vermögenswerte greifbar und ein Ablage- oder Übergabeort vereinbart wurde, kommt ein Betrüger persönlich vorbei, um die Gegenstände abzuholen.

Polizei sensibilisiert:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder Polizeibeamter beziehungsweise Person

der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Rufen Sie die Polizei unter den ihnen bekannten örtlichen Erreichbarkeiten oder der 110 an.

Erreichbarkeiten oder der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Personen.

Zeugenaufruf

Zeugen, die möglicherweise gegen 16 Uhr im Bereich der Kreuzung K103 / Bleichstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Gestohlenes Fahrzeug gestoppt – Fahrer festgenommen

Breitenbach. Am Montagabend (19.02.) kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld einen schwarzen Land Rover auf einer Raststätte an der Autobahn 5.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde bekannt, dass das Fahrzeug im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags zuvor im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen entwendet worden war. Bei der Einsichtnahme in die Fahrzeugpapiere ergaben sich zudem Zweifel an der Echtheit der Dokumente. Der 37-jährige Fahrer wurde daraufhin festgenommen und der Pkw sichergestellt.

Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Der 37-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrzeugdiebstahls sowie der Hehlerei und der Urkundenfälschung verantworten.

Fahrzeugdiebstahl

Neukirchen. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Dienstag (20.02.) einen grauen Audi A4 Avant mit den amtlichen Kennzeichen HEF-DH 189. Zur Tatzeit stand das Auto im Wert von circa 25.000 Euro vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Im Steinmich“. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Niederaula. In der Nacht zu Montag (19.02.) versuchten Unbekannte in eine Garage eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße einzubrechen. Nach aktuellem Kenntnisstand hebelten die Täter an einem digitalen Codeschloss und beschädigten dieses. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Es gelang den Einbrechern jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Keller

Kohlhausen. Die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Kerspenhäuser Straße wurden in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (17.02.) und Dienstagnachmittag (20.02.) Ziel unbekannter Täter. Mehrfach hebelten die Täter an einer Zugangstür, die jedoch stand hielt. Es entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperliche Auseinandersetzung in der Fußgängerzone

Bad Hersfeld. Am Dienstag (20.02.), gegen kurz nach 17 Uhr, kam es in der Rittergasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten die Männer und Frauen aus noch unbekannter Ursache in Streit. Dieser entwickelte sich im weiteren Verlauf zu Handgreiflichkeiten. Zwei Frauen im Alter von 23 und 30 Jahren sowie ein 51-jähriger Mann wurden dabei jeweils leicht verletzt. Alle drei Personen wurden anschließend in Kliniken medizinisch behandelt.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind momentan noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Diese dürften nach aktuellem Kenntnisstand jedoch im privaten Bereich liegen.

Fahrrad gestohlen

Fulda. Aus einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße stahlen Unbekannte zwischen Donnerstag (15.02.) und Montag (19.02.) ein weiß-schwarzes Rennrad der Marke Poison. Das Zweirad im Wert von etwa 7.000 Euro stand zur Tatzeit in einem verschlossenen Kellerraum. Wie genau die Täter diesen öffneten, ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall auf der BAB-Anschlussstelle Fulda-Mitte durch verlorene Ladung – Nachtrag der Uhrzeit

die um 02:57 h abgesetzte OTS-Meldung wird ergänzt:

„Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr“

Verkehrsunfall auf der BAB-Anschlussstelle Fulda-Mitte durch verlorene Ladung

Ein 54-jähriger LKW-Fahrer befuhr die B27 von Fulda kommend auf die BAB7 Fahrtrichtung Nord. Im Kurvenbereich der Anschlussstelle Fulda-Mitte verlor er auf Grund mangelnder Ladungssicherung Teile seiner Fracht. Geladen war der LKW mit leeren Bierkisten. Ca. 200 Bierkisten mit Leergut verteilten sich anschließend über die gesamte Fahrbahnbreite auf eine Länge von 60 Metern. Weitere Verkehrsteilnehmer kamen nach jetzigen Erkenntnissen glücklicherweise nicht zu Schaden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 600,- Euro

Die Anschlussstelle wurde auf Grund der Reinigungsarbeiten für zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Außer der Polizeiautobahnstation Petersberg war die Autobahnmeisterei Fulda und die Freiwillige Feuerwehr Eichenzell vor Ort. Der tatkräftigen Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Eichenzell war es zu verdanken, dass die Unfallstelle nach kürzester Zeit gereinigt war und somit die Fahrbahn wieder frei gegeben werden konnte.

Verkehrsunfall auf der B254

Am Dienstag, den 20.02.2024, gegen 17.25 Uhr, kam es auf der B254, zwischen Renzendorf und Altenburg, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen. Nach der Ortslage Renzendorf überholte der 40-jährige ukrainische Fahrzeugführer mit seinem Pkw trotz Gegenverkehr einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer. Hierbei kam der Unfallverursacher in den Gegenverkehr, streifte einen entgegenkommenden Kleintransporter aus dem Landkreis Fulda und kollidierte anschließend frontal mit einem Opel Astra aus dem Vogelsbergkreis. Der Unfallverursacher sowie der 22-jährige Opel-Fahrer wurden durch den Zusammenstoß verletzt und zur weiteren medizinischen Betreuung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung war die B254 für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 18.000 EUR geschätzt.