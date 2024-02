Enkeltrick scheitert,

Limburg, Werner-Senger-Straße, Dienstag, 20.02.2024, 15:25 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag konnte eine Geldübergabe nach einem Enkeltrick verhindert werden. Unbekannte hatten eine 83-jährige Limburgerin telefonisch kontaktiert und mit einem sogenannten „Enkeltrick“ dazu gebracht, zu einer Bank zu fahren, um Geld für eine Übergabe abzuheben. In der Bank wurde eine Mitarbeiterin wegen der Abhebung des hohen Geldbetrages misstrauisch und kontaktierte die Polizei und die Tochter der Kundin. So konnte die 83-Jährige über den Betrugsversuch aufgeklärt und eine Geldübergabe verhindert werden. Eine Fahndung nach möglichen Tätern im Umfeld führte nicht zum Ergreifen der Betrüger. Aufgrund einer Vielzahl von derartigen Betrugsversuchen im Landkreis, informierte die Polizei am Dienstag alle Banken, um weitere Abhebungen zu verhindern.

Die Varianten des Schockanrufes oder auch der Enkeltricks sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier Organe der Rechtspflege aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter! Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

Einbrecher verursachen hohen Sachschaden, Villmar-Langhecke, Leistenbachstraße, Mittwoch, 01.11.2023 bis Dienstag, 20.02.2024

(wie) Einbrecher haben in den letzten Monaten in einer ehemaligen Gaststätte in Langhecke einen erheblichen Sachschaden verursacht. Zwischen dem letzten November und dem letzten Dienstag sind Einbrecher in eine ehemalige Gaststätte in der Leistenbachstraße eingedrungen. Aus dem Inneren wurden Edelstahlküchengeräte entwendet sowie Verkabelungen aus den Wänden gerissen und gestohlen. Im Keller des Gebäudes demontierten die Unbekannten sämtliche Kupferrohre und entwendeten einen Satz Autoreifen, in den Obergeschossen stemmten sie die Stromkabel aus den Wänden. Mit der Beute im Wert von circa 5.000 EUR verschwanden die Einbrecher unerkannt. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Baucontainer aufgebrochen,

Beselich-Obetiefenbach, Auf Springen, Freitag, 16.02.2024, 15:00 Uhr bis Dienstag, 20.02.2024, 08:00 Uhr

(wie) In den letzten Tagen ist in Obertiefenbach ein Baucontainer aufgebrochen und Baumaschinen daraus entwendet worden. Unbekannte begaben sich zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen auf einen Lagerplatz in der Straße „Auf Springen“. Dort öffneten sie gewaltsam einen Baucontainer und entwendeten eine Erdrakete und einen Kompressor daraus. Wie das Diebesgut im Wert von circa 14.000 EUR abtransportiert wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

Frau geschlagen und verfolgt,

Limburg, Schiede, Dienstag, 20.02.2024, 20:40 Uhr bis 21:00 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag hat ein Mann in der Limburger Innenstadt eine Frau geschlagen und verfolgt. Der 26-Jährige und die 21-Jährige befanden sich zunächst vor einem Schnellimbiss in der Straße „Schiede“. Es kam zu einem Streitgespräch, wobei die Frau eine Getränkeflasche zu Boden warf. Der 26-Jährige soll sie daraufhin zu Boden geschlagen haben. Als die Frau wieder auf die Beine gekommen war, habe der Mann erneut zugeschlagen. Die 21-Jährige rief die Polizei und floh vom Tatort in die Innenstadt. Der 26-Jährige verfolgte sie über den Neumarkt. Wenig später konnte eine alarmierte Polizeistreife die beiden in der Grabenstraße antreffen. Der 26-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss und wurde festgenommen. Im Beisein der Polizei beleidigte er die 21-Jährige mehrfach massiv. Eine Streife der Bundespolizei brachte ihn zur Identitätsfeststellung zur Polizeistation Limburg. Bei ihm wurden zudem illegale Betäubungsmittel gefunden. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

Vandalen an Tiefbrunnen,

Bad Camberg, Sonntag, 18.02.2024, 11:30 Uhr

(wie) Am Wochenende haben Vandalen das Gebäude zweier Tiefbrunnen der Wasserversorgung in Bad Camberg beschmiert. Der oder die Unbekannten suchten die Gebäude zweier Tiefbrunnen auf und beschmierten diese mit diversen Schriftzügen und Symbolen. Betroffen sind der Tiefbrunnen „Am Mühlberg“ zwischen Würges und Bad Camberg und der Tiefbrunnen „Herrnau 1“ in Erbach. Mitarbeiter der Wasserwerke entdeckten auch Schmierereien an weiteren Gebäuden in der Nähe der Tiefbrunnen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Autobahnpolizei

Kleintransporter brennt auf Autobahn, Limburg, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 21.02.2024, 00:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Kleintransporter auf der A 3 bei Limburg in Flammen aufgegangen. Gegen 00:50 Uhr riefen mehrere Verkehrsteilnehmer die Polizei auf die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Diez und Limburg-Nord. Kurz vor Limburg sollte dort ein Kleintransporter lichterloh brennen. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung musste die Autobahnpolizei alle Fahrspuren in Richtung Frankfurt sowie den linken Fahrstreifen in Richtung Köln sperren. Während den Löscharbeiten der Feuerwehr kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Nach bisherigen Erkenntnissen war das slowakische Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts währen der Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer bemerkte dies rechtzeitig, konnte den Kleintransporter anhalten und sich in Sicherheit bringen. Die Ladung bestand aus Holzmöbeln. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten einzelne Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Reste des Kleintransporters wurden abgeschleppt, trotzdem musste die Autobahnmeisterei den rechten Fahrstreifen noch bis circa 08:00 Uhr gesperrt lassen, da Teile mit dem Teer verschmolzen waren und sich die Entfernung aufwendig gestaltete.

Lkw-Fahrer ohne Führerschein macht auf sich aufmerksam, Limburg, Bundesautobahn 3, Dienstag, 20.02.2024, 16:10 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag erwischte die Autobahnpolizei einen LKW-Fahrer ohne Führerschein, der mit seinem auffälligen Gefährt auf sich aufmerksam gemacht hatte. Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei einen Sattelzug auf der A 3 in Richtung Köln, dessen Auflieger in starker Schieflage hing. Eine Streife konnte das Gespann bei Limburg ausfindig machen und den Sattelzug zur Kontrolle anhalten. Der Auflieger hing aufgrund einer falschen Beladung tatsächlich sehr schief. Problematischer war jedoch, dass der 46-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Somit wurde die weitere Fahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.