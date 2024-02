Haßloch – Der Freundeskreis Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch e.V. lädt ein zum 46. Secondhand-Basar für Kleidung, Spielsachen und Bücher. Er findet statt am Samstag, 09. März 2024, von 14.00 bis 17.00 Uhr (Standaufbau ab 13.00 Uhr) mit Cafeteria in der Aula des HAG (powered by #abi24hagh). ToGo Behälter gerne mitbringen.

Viroflayer Str. 20, 67454 Haßloch

Anmeldung im Internet unter www.fk-hagh.net.

Der Freundeskreis des Hannah-Arendt-Gymnasiums freut sich auf Ihr Kommen.