Unfall durch Hüpfburg

Germersheim (ots) – Am Sonntagmittag 18.02.2024, kam es in der Stadthalle zu einem Unfall. Bei einer Veranstaltung mit Hüpfburgen sackte eine Hüpfburg mit Rutsche in sich zusammen, wodurch ein Kind leicht verletzt wurde. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Unfallzeugen gesucht

Rhodt (ots) – Nach einer Unfallflucht im Rieslingweg am vergangenen Montag (19.02.2024) in der Zeit zwischen 10 Uhr und 13 Uhr sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Anhand der Unfallspuren parkte der Unbekannte sein Fahrzeug rückwärts aus, kollidierte dabei mit einem geparkten VW T-ROC und verursachte am Heck einen Sachschaden von über 2.000 Euro. Anschließend machte er sich aus dem Staub.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 06323 9550 erbeten.

Einsätze wegen Bränden

Wörth/Hatzenbühl (ots) – Gleich zweimal waren Polizeibeamte am Montag wegen Bränden im Einsatz. Um 11.00h kam es in Wörth in der Nachtweide in einem Mehrparteienhaus zu einer Rauchentwicklung. Kurzzeitig wurde deshalb von der Feuerwehr das betroffene Stockwerk geräumt. Als Ursache stellte sich ein technischer Defekt an einer Waschmaschine heraus.

In Hatzenbühl wurde gegen 18.50 Uhr ein Kaminbrand gemeldet. Auch hier sicherte die Feuerwehr den Gefahrenbereich ab und dämmte die Gefahr ein. In beiden Fällen kam es weder zu einem Personen- oder Gebäudeschaden.

In der Ausnüchterungszelle gelandet

Hagenbach (ots) – Ein alkoholisierter 40-jähriger Mann gebärdete sich lautstark am Montag gegen 13.30h in einem fremden Vorgarten in der Schloßgärtenstraße. Auch durch die hinzugerufene Polizei ließ sich der Mann nicht beruhigen. Der Aufforderung, er solle zuhause seinen Rausch ausschlafen, kam er nicht nach.

Da zu befürchten war, dass er in seinem Zustand Sachen beschädigen werde, wurde er von den Polizeibeamten mit zur Dienststelle genommen. Dort durfte er seinen Rausch in der Gewahrsamszelle ausschlafen.

Fahrkartenautomat gesprengt

Schaidt (ots) – In der Nacht zum Dienstag 20.02.2024 kurz vor 02 Uhr, sprengten unbekannte Täter den Fahrkartenautomaten an der Bahnhaltestelle in Schaidt und flüchteten mit einem unbekannten Fahrzeug in Richtung Vollmersweiler.

Die Geldkassette wurde nicht entfernt. Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/287-0 entgegen.

Weitere Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Wörth (ots) – Auch am Montag waren Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiinspektion Wörth unterwegs und kontrollierten schwerpunktmäßig Lastkraftwagen und Transporter. Auf der A65 waren zwischen 06.00h und 08.00h drei LKW-Fahrer nicht angegurtet, ein LKW parkte ohne Grund in einer Nothaltebucht und ein weiterer LKW-Fahrer überholte trotz Überholverbot.

Parallel dazu wurden an den Schulen in Wörth Schulwegkontrollen durchgeführt. Hierbei ergaben sich keine Beanstandungen. In Kandel wurden zwischen 09-10 Uhr, neun Verstöße gegen das Haltegebot am STOP-Schild und ein Gurtverstoß festgestellt. Darüber hinaus ergaben sich 5 Mängelberichte.

Verkehrskontrollen

Germersheim (ots) – Am Montagmorgen kontrollierten Germersheimer Polizisten den Verkehr in der Hafen- und Rheinbrückenstraße. Drei Autofahrer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Dazu hatte einer sein Handy während der Fahrt am Ohr.

An acht Fahrzeugen stellten die Polizisten zudem technische Mängel fest.

Dieseldiebstahl

Germersheim (ots) – Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter den Tank eines in der Münchener Straße abgestellten Baggers auf und entwendeten insgesamt ca. 200 Liter Dieselkraftstoff. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter

E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.