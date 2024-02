PKW-Fahrer nach Kontrolle Weiterfahrt untersagt

Neuhofen (ots) – Am Montag 19.02.2024 gegen 09:30 Uhr, wurde ein 20-jähriger PKW-Fahrer in der Industriestraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass an dem PKW nicht genehmigte Änderungen an Karosseriebauteilen vorgenommen wurden. Der Heckspoiler wurde zusätzlich erhöht.

Aufgrund einer Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde die Weiterfahrt untersagt und die Zulassungsstelle informiert. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Weiterhin wurden bei Kontrollen am gestrigen Vormittag 4 Gurtverstöße geahndet. Die Polizei appelliert, den Sicherheitsgurt zu tragen, um schwere Verletzungen bei Unfällen zu mildern.

Abkommen von der Fahrbahn aufgrund medizinischer Ursache

Mutterstadt (ots) – Am Montag 19.02.2024 gegen 13:10 Uhr, befuhr ein 71-jähriger PKW-Fahrer die Landesstraße 524 in Richtung Gewerbegebiet Mutterstadt. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache geriet der Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kam im Grünstreifen zum Stehen.

Ein entgegenkommender PKW musste ausweichen, zu einem Sachschaden kam es nicht. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vorbildlich um den 71-Jährigen. Der Herr wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Einbruch in Schule

Limburgerhof (ots) – In der Nacht von Sonntag 18.02. auf Montag 19.02.2024 gelangten Unbekannte gewaltsam in die Rudolf-Wihr-Schule (Neuhofener Straße). Vermutlich wurden die Täter gestört und verließen nach bisherigen Ermittlungen ohne Beute die Tatörtlichkeit. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Unfall mit leicht verletzter Fahrerin

Schifferstadt (ots) – Am Montag 19.02.2024 gegen 17:10 Uhr, missachtete eine 42-jährige PKW-Fahrerin an der Kreuzung Salierstraße/Lillengasse die Vorfahrt eines auf der Salierstraße fahrenden, 25-jährigen Fahrzeugführers. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 42-Jährige leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug der 42-Jährigen musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro.