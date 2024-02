Zu viel Whisky

Edenkoben (ots) – Eine Alkoholfahne schlug den Beamten am heutigen frühen Morgen (20.02.2024, 00.50 Uhr) bei einer Verkehrskontrolle eines 43 Jahre alten Autofahrers in der Beethovenstraße entgegen. Auf Vorhalt räumte der Mann ein, vor Fahrtantritt 3 Whiskys getrunken zu haben.

Ein Test ergab 1,62 Promille, womit er sich zur Blutprobe qualifizierte. Sein Führerschein wurde sichergestellt. In einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss er sich nun verantworten.

Gleich drei Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Edenkoben (ots) – Bei einer Großkontrolle in der Staatsstraße gestern Morgen (19.02.2024, 08 12 Uhr) wurde ein PKW und dessen mitgeführter Anhänger kontrolliert. Weil der 37 Jahre alte Fahrer aus Bad Bergzabern aufgrund des zulässigen Gesamtgewichts seines Gespanns von 5300 kg lediglich die Führerscheinklasse B vorzeigen konnte, und nicht die erforderliche Klasse BE, war die Weiterfahrt beendet.

Ein 35-Jähriger aus dem Raum Neustadt gaukelte den Beamten vor, dass er seine bulgarische Fahrerlaubnis zu Hause vergessen hätte. Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Ein 46 Jahre alter Autofahrer aus dem Kreis Rastatt fiel auf, weil er während der Fahrt telefonierte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass er seit Anfang Februar eine Fahrerlaubnissperre hat. Gegen alle 3 Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Fünf Autofahrer wurden belangt, weil sie nicht gegurtet waren. 42 Kontrollaufforderungen wurden ausgestellt, weil an den kontrollierten Fahrzeugen technische Mängel festgestellt wurden.

Schulwegüberwachung

Böbingen (ots) – Der Weg zur Schule soll für alle Kinder möglichst sicher sein. Bei einer Schulwegüberwachung am Montag 19.02.2024, 07:30-08 Uhr, „In den Feldern“ konnte festgestellt werden, dass sich die Verkehrsteilnehmer größtenteils fehlerfrei verhielten. Allerdings missachteten 4 Autofahrer das bestehende Durchfahrtsverbot, weshalb sie belangt werden mussten.

8 Kontrollaufforderungen wurden ausgestellt, weil an den kontrollierten Fahrzeugen technische Mängel festgestellt wurden. Weitere Schulwegüberwachungen werden folgen!

Geschwindigkeitskontrolle

Edesheim (ots) – 11 Autofahrer wurden gestern Morgen in der Staatsstraße sanktioniert, weil sie sich nicht an die vorgeschriebene 30 km/h, Beschränkung hielten. Der Schnellste war mit 61 km/h unterwegs. Er muss mit einem Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Eigentümer gesucht

Kapsweyer (ots) – Am Montag 19.02.24 gegen 17:30 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Kapsweyer, ein herrenloses Mountainbike Marke Cube, Schwarz, Shimano-Schaltung, aufgefunden und in Verwahrung genommen. Der Eigentümer wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.