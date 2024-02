Radlader und Anhänger von Firmengelände gestohlen

Sinsheim (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt am Wochenende entwendete eine unbekannte Täterschaft einen Kompaktradlader sowie einen Anhänger von einem Firmengelände in der Carl-Benz-Straße. Da die Umzäunung des Geländes keine Schäden aufweist, ist derzeit noch unklar, wie die Täterschaft das Diebesgut von dem Gelände abtransportierten.

Der Schaden beläuft sich auf mehr als 35.000 Euro. Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Nummer 07261/690-0 zu melden.

Vollsperrung der B3 auf – Grund eines brennenden Autos

Großsachsen (ots) – Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte die B3 um kurz vor 15:50 Uhr für den Verkehr in beide Fahrtrichtungen wieder freigegeben werden. Das durch Flammen beschädigte Auto wurde auf einen nahgelegenen Parkplatz geschleppt. Das Polizeirevier Weinheim übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandursache.

Transporterfahrer flüchtet nach Unfall

Ladenburg (ots) – Am Montag 19.02.2024 gegen 20:15 Uhr, kollidierte ein derzeit noch unbekannter Transporterfahrer in der Friedrich-Ebert-Straße mit einem Laternenmast und flüchtete anschließend. Auch ein Fahrrad, welches an der Laterne befestigt war, wurde bei dem Unfall beschädigt.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Nach dem Zusammenstoß habe der unbekannte Fahrer das Licht seines Fahrzeugs ausgeschalten und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch erfolglos. Das Polizeirevier Ladenburg sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.