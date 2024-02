Karlsruhe: Die Polizei-Newskarls

Nach Körperverletzung in der S-Bahn

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter fuhr am 16.02.2024 gegen 22:14 Uhr, mit der S-Bahn von Ubstadt-Weiher nach Bad Schönborn-Kronau. Während der Fahrt legte er eine von ihm vollurinierte Zeitung einem weiblichen Fahrgast auf den Kopf. Die Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt gemeinsam mit ihrem Freund in der S-Bahn.

Kurz vor dem Zug halt in Bad Schönborn-Kronau stand der Mann auf und lief auf die in einer 4er Sitzgruppe sitzende Geschädigte zu. Beim Vorbeigehen legte er der Geschädigten die vollurinierte Zeitung auf den Kopf und verließ den Zug beim Halt in Bad Schönborn-Kronau.

Der Unbekannte, bei welchem es sich um einen circa 20 bis 30 Jahre alten Mann mit blonden Haaren handeln soll, trug eine weiß/beigefarbene Jacke mit hellblauen Kragen und der Aufschrift Karl Kani. Weiterhin trug er eine Mütze mit der Aufschrift „LA Lakers“ auf dem Kopf. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang und/oder der Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter: 0721/12016 0 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Autofahrer begeht Straßenverkehrsgefährdungen auf der A5

Karlsruhe (ots) – Der 24-jährige Fahrer eines Ford-Kleinwagens gefährdete am Montag 19.02.2024, auf der A5 zwischen Kronau und Karlsruhe bei riskanten Überholmanövern offenbar andere Fahrzeuglenker. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und möglichen weiteren geschädigten Verkehrsteilnehmern. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollte gegen 14:15 Uhr der Lenker eines aus nördlicher Richtung fahrenden grauen Ford Fiesta mit TUT-Kennzeichen in Höhe der Ausfahrt Kronau von einem Zivilfahrzeug der Autobahnpolizei kontrolliert werden.

Trotz eindeutiger Anhaltezeichen beschleunigte der 24-jährige Fahrer den Kleinwagen und fuhr ohne anzuhalten mit hoher Geschwindigkeit in südliche Richtung davon. Bei der folgenden Flucht soll der Tatverdächtige mehrfach in grob rücksichtloser und verkehrswidriger Weise alle drei Fahrstreifen benutzt und hierbei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

In Höhe Karlsdorf-Neuthard stoppte der Ford-Fahrer sein Fahrzeug auf dem Standstreifen und flüchtete anschließend zu Fuß über ein Feld. Eine weitere Polizeistreife stellte den Flüchtigen wenig später in einer Gartenanlage. Bei der anschließenden Kontrolle des 24-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser offenbar weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis noch eines gültigen Aufenthaltstitels war.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen u. a. wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen und sucht nach Zeugen. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter: 0721 944840 in Verbindung zu setzen.