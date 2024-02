Zu laut unterwegs (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Am Montag fielen den Experten der Autobahnpolizei Kaiserslautern und der Zentralen Verkehrsdienste gleich mehrere Fahrzeuge auf, die aufgrund ihrer erheblichen Mängel nun vorerst aus dem Verkehr gezogen wurde. „Klassische illegale Veränderungen“ wie abgedunkelte vordere Seitenscheiben oder fehlende Rückstrahler am Fahrzeugheck dominierten zwar die Beanstandungsliste, aber dennoch taten sich zwei Fahrzeugführer mit ihren modifizierten fahrbaren Untersätzen deutlich hervor.

Beide legten offenbar ohne jede Rücksicht auf die Nachbarschaft oder andere Personen großen Wert auf eine Geräuschkulisse, die sie und ihr Fahrzeug bereits von Weitem akustisch wahrnehmbar machten. Der V8-Bolide des ersten Fahrzeugführers schaffte 119 Dezibel bei einer durchgeführten Messung. Problematisch war aber nicht nur dieser Wert, der mit der Geräuschkulisse eines Rockkonzertes vergleichbar ist, sondern auch eine geänderte Rad-Reifenkombination.

Diese war derart breit gewählt, dass fast permanent die Hinterreifen im Radkasten schleiften und die Radhauskanten waren bereits stark verbogen. Der zweite Fahrzeugführer nutze sein Motorrad mit einer nicht zulassungsfähigen Abgasanlage, die nur wenige cm lang war. Das Ergebnis dieses Umbaus wurde bei einer polizeilichen Lautstärkenmessung deutlich. Diese ergab als Ergebnis 122 Dezibel.

Alle beanstandeten 11 Fahrzeuge dürfen nun erst wieder auf der Straße geführt werden, wenn alle illegalen Modifikationen zurück gerüstet und eine neue Betriebserlaubnis erwirkt wurde. Die Fahrzeugführer und -halter bekommen in den nächsten Wochen weiter Post von der Bußgeldstelle. Bußgelder von mehr als 100 Euro sind für die heute festgestellten Verstöße die Regel, wie auch je 1 Punkt in Flensburg.

Betrunken mit Auto unterwegs

Kaiserslautern (ots) – In Zukunft eine ganze Weile ohne Führerschein muss ein 43-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern auskommen. Beamten kontrollierten den Autofahrer am frühen Sonntagmorgen in der Mainzer Straße. Die Ordnungshüter hatten den Verdacht, dass der Mann alkoholisiert sein könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung und zeigte 1,46 Promille.

Der 43-Jährige musste mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. |pet

Bargeld aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Zwischen Sonntag, 20:45 Uhr, und Montag, 13:30 Uhr, kam es in der Winterstraße zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter hatte einen Defekt an einer Zentralverrieglung eines geparkten Autos ausgenutzt. Er entwendete etwa 200 Euro Bargeld und Arbeitskleidung aus dem Fahrzeuginneren. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |pet

Baustellencontainer aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich über das Wochenende Zugang zu einem verschlossenen Baustellencontainer im Stadtteil Siegelbach. Sie entwendeten in der Straße „Sandäcker“ Arbeitsgeräte und pumpten zusätzlich aus einem Radlader und Bagger Dieselkraftstoff ab.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Wer hat im Zeitraum von Samstag, 17. Februar 14:30 Uhr bis Montag, 19. Februar 07 Uhr, etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Tel: 0631 369-2250 entgegen. |cla

Unbezahlte Schuhe im Gepäck

Kaiserslautern (ots) – In der Merkurstraße versuchte am Montagabend 19. Februar, ein 31-Jähriger ein Paar Schuhe in seinem Rucksack zu stehlen. Allerdings wurde er dabei von einer Mitarbeiterin beobachtet. Als der Mann das Geschäft mit dem Diebesgut verlassen wollte, sprach sie ihn auf den Rucksack an.

Ohne zu zögern, händigte der Beschuldigte die Nike-Schuhe, mit einem Warenwert von rund 90 Euro, aus. Die Filialleiterin meldete den Vorfall der Polizei. Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf und erteilten dem Mann einen Platzverweis für das Gewerbegebiet. Auf den 31-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls zu. |cla

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person – Unfallverursacher flüchtig

Kaiserslautern (ots) – Am heutigen Abend kam es in der Goethestraße/Ecke Wilhelm-Kittelberger-Str. zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Um 19:19 Uhr überquerte ein 68-jähriger Mann die Goethestraße in Richtung Kaufland, als er von einem Fahrzeug erfasst und einige Meter zur Seite auf den Gehweg geschleudert wurde.

Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs entfernte sich anschließend ohne abzubremsen von der Örtlichkeit und fuhr in Richtung Westpfalzklinikum davon. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass in dem flüchtigen Fahrzeug wahrscheinlich zwei männliche Personen, jüngeren Alters, saßen. Weiterhin teilten Zeugen mit, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen silbernen, bzw. silbergrauen Pkw der Marke BMW, 3er-Modell, gehandelt habe.

Auf dem Kennzeichen konnte ein Zeuge die Städtekennung KL erkennen. Der 68-jährige Fußgänger, der sich Verletzungen am Kopf zuzog, wurde zur weiteren Behandlung ins Westpfalzklinikum verbracht.

Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten sich unter: 0631/369-2250 bzw. pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden. |pvd

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – In einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße hat es am Dienstag 20.02.2024 gebrannt. Durch einen piepsenden Rauchmelder wurden Anwohner auf die Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoss aufmerksam und verständigten die Feuerwehr.

Wie sich herausstellte, war die Bewohnerin der betroffenen Wohnung nicht zu Hause. Die weiteren Hausbewohner wurden durch die Einsatzkräfte informiert und konnten das Gebäude gefahrlos verlassen. Verletzt wurde niemand.

Den Brand konnte die Feuerwehr schnell löschen. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Ursache des Feuers ist unklar. Für die weiteren Ermittlungen wurde ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Hausbewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die betroffene Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar. |cri

Fahndungserfolg nach Freiheitsberaubung

Osnabrück/Lotte/Kaiserslautern (ots) – Am 09.02.2024 kam zu einer Freiheitsberaubung in der Natruper Straße in Osnabrück. Gegen 09.10 Uhr beobachteten Zeugen, wie mehrere Männer einen 26-Jährigen gewaltsam in einen Bulli zogen und mit ihm in unbekannte Richtung flüchteten.

Das Opfer befreite sich und informierte die Polizei. Der Fluchtwagen konnte später im Bereich des Klärwerks in Lotte (NRW) festgestellt werden. Die Täter waren seither auf der Flucht. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5711004

Die Polizei hatte nach der Tat über das LKA ein Hinweisportal einrichten lassen, um Zeugen die Möglichkeit zu geben, Bilder und Daten anonym den Ermittlungen zur Verfügung zu stellen: https://nds.hinweisportal.de/entfuehrungos

Ein Video, in dem der gesamte Tatablauf dokumentiert wurde, ist bereits bei den zuständigen Ermittlern eingegangen. Zur vollständigen Aufklärung der Tat wurde eine Ermittlungsgruppe mit dem Namen „Vito“ ins Leben gerufen. Nach akribischer Ermittlungsarbeit kann nun ein Fahndungserfolg vermeldet werden. Die Beamten konnten zwei Täter identifizieren und erfolgreich festnehmen. Die Männer befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Zudem gab es umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen im rheinland-pfälzischen Kaiserslautern. Durch die überstürzte Flucht aus dem Tatfahrzeug konnten zwei Fahrzeuge sowie umfangreiches Spurenmaterial sichergestellt werden. Die Auswertung der Spuren dauert derzeit an. Insgesamt kann schon jetzt mit aussagekräftigen Ergebnissen gerechnet werden. Die Ermittlungsgruppe Vito arbeitet weiterhin mit Hochdruck an der lückenlosen Aufklärung des Falles.

In diesem Zusammenhang wird noch einmal explizit auf das Hinweisportal des LKA hingewiesen. Die Ermittler erhoffen sich weiteres Beweismaterial zu erhalten.

Kreis Kaiserslautern

Außenspiegel gestreift und abgehauen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag 17. Februar, in der Straße „Kingsbridgering“. Eine 34-Jährige parkte ihren VW Kombi gegen 14 Uhr in Höhe der Nummer 5. Im Vorbeifahren streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel des ordnungsgemäß abgestellten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla