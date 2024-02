Vandalismus im Bahnhof Limburg – Bundespolizei sucht Zeugen

Limburg an der Lahn (ots) – Im Bahnhof Limburg haben noch unbekannte Täter

mehrere Scheiben eingeschlagen und hierbei einen erheblichen Schaden

hinterlassen. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hatten am Montag die

Beschädigungen festgestellt und die Bundespolizei informiert. Vor Ort stellten

Beamte fest, dass die Displays von zwei elektronischen Anzeigetafeln und mehrere

weitere Glasscheiben im Bahnhof eingeschlagen wurden. Weiterhin wurde eine fest

angebrachte Infotafel von der Wand gerissen und entwendet. Der Schaden den die

Täter hinterlassen haben beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mehrere

zehntausend Euro. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen

Sachbeschädigung und Diebstahl eingeleitet und sucht hierzu nach Zeugen.

Personen die Beobachtungen gemacht haben die in Verbindung mit den Schäden

stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei

der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Frankfurt – Ostend: Illegales Fahrzeugrennen – Festnahme

Frankfurt (ots) – (lo) In der Nacht von Freitag (16.02.2024) auf Samstag

(17.02.2024) gegen 02:45 Uhr fielen einer Zivilstreife im Bereich der Hanauer

Landstraße ein Mercedes C 63 AMG und ein BMW M4 auf, die aus einer Seitenstraße

driftend auf die Hanauer Landstraße einfuhren.

Beide Fahrzeuge verlangsamten ihre Fahrt, fuhren nebeneinander, um dann

unangemessen zu beschleunigen und ihre Fahrt mit hoher Geschwindigkeit

fortzusetzen.

Aufgrund des hohen Personen- und Verkehrsaufkommens war ein Anhalten der

Fahrzeuge durch die Zivilstreife wegen möglicher Gefährdung unbeteiligter

Dritter nicht möglich.

Eine Streife des 5. Polizeireviers kontrollierte wenige Minuten später

unabhängig von der Zivilstreife den Mercedes C 63 AMG. Die Zivilstreife erkannte

das Fahrzeug aus dem zuvor beobachteten Sachverhalt wieder und kam zur Kontrolle

hinzu.

Nachdem dem 23-jährigen Mercedes-Fahrer der Tatvorwurf der Teilnahme an einem

unerlaubten Kraftfahrzeugrennen eröffnet wurde, verriegelte dieser das Fahrzeug,

schloss die Fahrerscheibe und startete den Motor.

Im Zuge dessen wurde ihm ein Sperrstreifen („Stop Stick“) vor die Vorderachse

gelegt und mündlich das Einschlagen der Fahrzeugscheiben angedroht, sollte er

nicht den Motor abstellen und das Fahrzeug verlassen. Unbeeindruckt davon fuhr

er unter starker Beschleunigung los und nahm Verletzungen der umstehenden

Personen billigend in Kauf.

Während das Fahrzeug den „Stop Stick“ überfuhr und mitschleifte, konnten die

eingesetzten Beamten noch die Scheibe entglasen. Der Mercedes kam einige hundert

Meter weiter zum Stehen. Unbeeindruckt von seiner Fahrweise und seinem Verhalten

widersetzte sich der Fahrer nun auch der Festnahme, beleidigte und bedrohte die

Beamten.

Im Zuge der Einwirkung auf die Seitenscheiben verletzte sich ein Beamter durch

mehrere kleine Schnittverletzungen an der Hand, ein weiterer Beamter verletzte

sich bei der anschließenden Festnahme am Fuß.

Beide Polizisten konnten ihren Dienst zunächst fortsetzen. Zeitgleich erschien

der Fahrer des BMW M4 aus dem Ausgangssachverhalt mit seinem Fahrzeug am Ort der

Festnahme und filmte die Situation. Auch der 22-Jährige konnte nach kurzer

Nahbereichsfahndung kontrolliert werden. Beide Fahrzeuge wurden von der Polizei

sichergestellt.

Neben dem Verdacht des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung

und der Bedrohung, weswegen sich der 23-Jährige verantworten muss, müssen sich

beide Tatverdächtige wegen des Verdachts des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens

verantworten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können bzw. Video- oder

Fotoaufnahmen von dem unerlaubten Kraftfahrzeugrennen gefertigt haben, werden

gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10500

oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Bundesautobahn 66: Sachbeschädigung an Autobahnbrücke

Frankfurt (ots) – (ha) In der Nacht von Montag (19.02.2024) auf Dienstag

(20.02.2024) beobachtete ein Zeuge, wie mehrere Personen eine Autobahnbrücke mit

weißer Farbe beschmierten. Die Polizei konnte zwei Personen festnehmen.

Die sechsköpfige Personengruppe hielt sich gegen 02:30 Uhr auf der

Autobahnbrücke im Bereich der A66 / Ludwig-Landmann-Straße in Fahrtrichtung

Innenstadt auf. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte, dass Sie die Brücke mit Farbe

beschmierten und verständigte die Polizei. Die schnell eintreffenden

Streifenwagenbesatzungen konnten zwei Männer im Alter von jeweils 21 Jahren noch

auf der Brücke festnehmen. Einer der Männer hatte weiße Farbanhaftungen an

Händen und Kleidung. Die anderen vier Personen waren bereits vor dem Eintreffen

der Streifen geflüchtet.

Bei der Absuche fanden die Beamten zwei Eimer mit weißer Farbe auf der Brücke

sowie zwei ca. 6 Meter lange, frisch mit weißer Farbe gestrichene Balken am

Brückengeländer.

Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung verantworten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den weiteren Tätern geben können, werden

gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069 / 755

11100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Gallus: Pkw-Diebstahl

Frankfurt (ots) – (ha) Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen

Sonntagmorgen (18.02.2024) und Montagmorgen (19.02.2024) im Frankfurter

Stadtteil Gallus einen Pkw.

Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz im Bereich der Schwalbacher Straße

abgestellt. Auf unbekannte Art und Weise gelang es dem Täter, das Auto zu öffnen

und den Tatort zu verlassen.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Toyota Land

Cruiser.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten,

sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10400 oder jeder

anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Preungesheim: Brand in Treppenhaus

Frankfurt (ots) – (th) Am Montag, den 19. Februar 2024 kam es gegen 14.45 Uhr im

Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Bereich der Oberen Kreuzäckerstraße zum

Brand eines Einkaufswagens. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell

löschen. Es kam lediglich zu Sachschaden an dem Einkaufswagen und dem

angrenzenden Wandbereich; Personen wurden nicht verletzt.

Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Frankfurt-Heddernheim: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Frankfurt (ots) – (th) Am Montag, den 19. Februar 2024 kam es zu einem

räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt im Nordwestzentrum. Der Täter konnte

durch das Ladenpersonal gestellt, und bis zum Eintreffen der Streife

festgehalten werden.

Gegen 21.50 Uhr entnahm der 17-jährige Beschuldigte eine Packung Süßigkeiten

sowie eine Getränkedose aus der Auslage und passierte ohne zu bezahlen den

Kassenbereich des Supermarktes. Vom Ladendetektiv darauf angesprochen ergriff

der 17-Jährige sofort die Flucht. Der Ladendetektiv holte ihn ein und es kam zu

einer Rangelei, in deren Verlauf zwei Mitarbeiter des Supermarktes dem

Ladendetektiv zur Hilfe kamen. Gemeinsam hielt man den Beschuldigten bis zum

Eintreffen der Streife fest.

Der 17-Jährige wurde auf das Polizeirevier verbracht und nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen einem Erziehungsberechtigten übergeben.

Frankfurt – Kalbach- Riedberg: Hakenkreuzschmierereien

Frankfurt (ots) – (lo) Das Karussell auf einem Spielplatz im „Stiftung

-Waisenhaus-Weg“ wurde am Montag, 19.02.2024, von bislang unbekannten Tätern mit

vier Hakenkreuze in den Maßen 4 cm x 10 cm beschmiert. Zeugen wurden auf die

Hakenkreuzschmierereien aufmerksam und meldeten dies der Polizei. Im Rahmen der

polizeilichen Maßnahmen wurden die Hakenkreuze unkenntlich gemacht.

Videoauswertung überführt Dieb – Bundespolizei am Frankfurter Flughafen nimmt Mann unmittelbar nach Tat fest

Bundespolizisten haben am gestrigen Montag einen Dieb noch am Tatort festgenommen. Im Fernbahnhof des Flughafens hatte der, zu diesem Zeitpunkt, noch unbekannte Täter den Rucksack eines Reisenden entwendet. Dieser reagierte schnell, eilte auf die Wache der Bundespolizei am Fernbahnhof und zeigte den Diebstahl an.

Die Beamten konnten den 65-Jährigen Tatverdächtigen Deutschen anhand von Videomaterial schnell identifizieren und feststellen, dass er sich noch vor Ort befindet.

Nach der vorläufigen Festnahme des Mannes wurde er auf die Wache der Bundespolizei verbracht. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten den Laptop und das Tablet im Wert von 2.600 Euro des Geschädigten und konnten ihm sein Hab und Gut zurückgeben. Zudem stellten die Bundespolizisten zwei Bankkarten, eine Fahrkarte und ein Smartphone fest, die nicht dem Beschuldigten gehörten. Angeblich habe er diese Sachen im Flughafen gefunden.

Gegen den 65-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls