Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim – Friedberg: Trickdiebe auf halsbrecherischer Flucht / Polizei beendet Verfolgung

Gestern Nachmittag verfolgten Streifen der Wetterauer Polizei den Fluchtwagen von Trickdieben. Aus Sicherheitsgründen brach die Polizei die Verfolgung ab, da die Täter zeitweise mit über 200 km/h halsbrecherisch über die A 5 rasten.

Gegen 15.30 Uhr betraten die drei Unbekannten einen Elektrofachmarkt in der Georg-Scheller-Straße in Bad Nauheim. Dort tauschten sie ein Original Apple Handy gegen ein von ihnen mitgebrachtes Plagiat aus. Ein Mitarbeiter entdeckte den Diebstahl und verfolgte die Männer bis auf den Parkplatz eines Elektromarktes in der Friedberger Dieselstraße. Dort sprach er das Trio an. Die Männer flohen mit einem dunkelgrauen Audi A6 vom Parkplatz, hierbei stieß der Audi beim Rangieren gegen die Fassade des Marktes.

Eine Zivilstreife entdeckte den Audi mit polnischer Zulassung wenig später bei Ockstadt und verfolgte den Wagen bis zur Anschlussstelle der A 5 in Richtung Frankfurt am Main. Beim Auffahren auf die Autobahn touchierte der Audi eine Leitplanke und fuhr trotz starken Verkehrsaufkommens mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Frankfurt davon. Der Fahrer nutzte den Standstreifen und beschleunigte dort auf über 200 km/h, um dem Zivilwagen der Polizei zu entkommen. Aufgrund der gefährlichen Fahrweise brachen die Polizisten die Verfolgung ab. Trotz der sich anschließenden weiteren Fahndung nach dem dunkelgrauen Audi, an der weitere Funkwagen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, konnte der Wagen nicht mehr aufgefunden werden.

Die Ermittlungen zu dem Audi und den Insassen dauern an. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Trickdiebstahls, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Bad Nauheim: Unbekannte hebeln an Haustüren –

In der Straße „Am Goldstein“ machten sich Einbrecher an der Haustür eines Einfamilienhauses und an der eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Zwischen Sonntagabend, gegen 22.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 11.00 Uhr hebelten die Täter an der Haustür des Einfamilienhauses. Im Zeitraum von Freitagabend, gegen17.30 Uhr bis Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr versuchten die Unbekannten die Haustür eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. In beiden Fällen blieb es bei dem Versuch einzudringen – die Türen hielten den Hebelversuchen stand. Zeugen, die die Einbrecher zu den genannten Zeiten in der Straße „Am Goldstein“ beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Wohnung durchwühlt –

Im Laufe des gestrigen Montags durchwühlten Einbrecher in der Carl-Benz-Allee eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Sie verschafften sich Zutritt zum Treppenhaus und anschließend zu der im dritten Obergeschoss gelegenen Wohnung. Ihnen fielen Kleidung und Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Zeugen, die die Täter zwischen 08.30 Uhr und 18.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizeistation in Bad Vilbel zu melden.

Bad Vilbel: Audi aufgebrochen –

Mit einem Handy und einem Laptop im Gesamtwerg von etwa 1.100 Euro suchten Autoaufbrecher in der Ritterstraße das Weite. Der graue A5 Sportback parkte am Montag, zwischen 17.30 Uhr und 18.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 56. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und griffen sich ihre Beute. Die Aufbruchschäden liegen bei rund 1.000 Euro. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.