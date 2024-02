Leblose Person im Wasser bei Albshausen/Oberbiel gefunden

Solms: Eine Zeugin alarmierte heute Morgen (20.02.24) gegen 08.00 Uhr die Polizei. In der Nähe einer Wasserschleuse zwischen Albshausen und Oberbiel lag eine offensichtlich leblose Person. Durch den vor Ort agierenden Notarzt konnte nur noch der Tod der Person festgestellt werden.

Derzeit liegen der Polizei keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor.

Die Identität der männlichen Person ist derzeit noch ungeklärt und nebst der Todesursache nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Haiger: Lackschaden hinterlassen

In der Johann-Textor-Straße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar bei einem Parkmanöver einen geparkten Renault. Der rote Captur stand dort am Donnerstag (15.02.24) zwischen 15.30 und 16.30 Uhr. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Kotflügel hinten auf etwa 750 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Dillenburg unter 02771/907-0 entgegen.

Wetzlar: Scheibe beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Nauborner Straße die Scheibe eines Kirchengebäudes. Montagabend gegen 23.50 Uhr hörte eine Zeugin einen lauten Knall, stellte den Schaden an der Eingangstür fest und informierte die Polizei. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des etwa 250 Euro teuren Schadens machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Schmierereien mit politischen Bezug

An die Fassaden des Amtsgerichtes und einer Schule in der Wilhelmstraße sprühten Unbekannte Graffiti mit politischem Bezug. Die Taten dürften sich zwischen 16.00 Uhr am Freitag (16.02.24) und 14.00 Uhr am Sonntag (18.02.24) ereignet haben. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.