Fausthieb wegen lautem Videospiel im Zug

Gießen (ots) – Wegen eines offensichtlich zu lautem Videospiel, kam es gestern

Vormittag (19.2.) in einem Nahverkehrszug zwischen Lich und Gießen zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Ein 53-Jähriger aus Grünberg (Landkreis Gießen) beschwerte sich während der

Zugfahrt bei einem 23-jährigen Mitreisenden über dessen lautes Videospiel auf

dem Mobiltelefon.

Der Aufforderung, die Lautstärke seines Smartphones leiser zu drehen, kam der

23-Jährige nicht nach. Stattdessen schlug der junge Mann dem 53-Jährigen aus

Grünberg kurzerhand ins Gesicht. Nach der Ankunft in Gießen erstattete das Opfer

Strafanzeige beim Bundespolizeirevier Gießen.

Zwecks Identitätsfeststellung musste der junge Mann aus Guinea die Beamten im

Bahnhof Gießen zur Wache begleiten. Bei der Durchsuchung fanden die

Bundespolizisten zudem noch eine geringe Menge Marihuana. Den Fund stellten die

Polizisten sicher.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 23-Jährigen ein Strafverfahren,

unter anderem wegen Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz, eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der

Mann wieder frei.

Sachdienliche Hinweise sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 / 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de .

Gießen: Offenbar Körperverletzung bei Demonstration – Zeugen gesucht

Im Verlauf der gestrigen Versammlung „4 Jahre Hanau“ in Gießen soll es zu einem Vorfall zwischen einer Personengruppe und einem Mann gekommen sein. Hierbei soll der Versammlungsteilnehmer nach einem Disput mit der Personengruppe auch geschubst worden sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Identitäten der Personengruppe geben, die mit dem Mann diskutiert und ihn in der Folge geschubst haben soll?

Zeugen wenden sich mit ihren Hinweisen bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: Fußgänger bei Unfallflucht schwer verletzt – Zeugensuche

In Holzheim erlitt ein Fußgänger am Samstag (17.2.2024) bei einem Unfall schwere Verletzungen. Der 45-Jährige stand seinen Angaben zufolge am Fahrbahnrand der Hauptstraße. In Höhe der Hausnummer 13 sei, aus Richtung der Wiesenstraße kommend, ein silberfarbenes SUV mit zweiachsigem Anhänger vorbeigefahren. Dabei habe der Anhänger des unbekannten Fahrzeugs den Fußgänger erfasst. Der 45-Jährige aus dem Wetterauskreis kam zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der unbekannte Fahrer des SUV fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd suchen Zeugen: Wer hat den Unfall gegen 18.45 Uhr bemerkt? Wer kann Angaben zum gesuchten, silberfarbenen SUV mit Anhänger machen? Wer kann Angaben zum unbekannten Fahrer / zur unbekannten Fahrerin machen?

Zeugen wenden sich bitte an die Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Renault angefahren

Am Freitag (16.2.2024) parkte ein Renault auf dem „Hercules“-Parkplatz in der Marburger Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr zwischen 14 Uhr und 20 Uhr gegen den braunen Clio. Statt sich um den Schaden an der Fahrzeugfront zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.