Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht vom 18./19.02.24 wurde im Plesseweg in Wanfried ein schwarzer VW Transport durch Unbekannte beschädigt. Auf die Motorhaube wurde ein Schriftzug tief in den Lack gekratzt. Auch wurde im Lüftungsgitter Reste von Buttersäure festgestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gegen Telefonmasten gefahren

Um 13:07 Uhr befuhr gestern Mittag ein 29-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die B 451 von Großalmerode kommend in Richtung Trubenhausen. Aufgrund der nassen Fahrbahn verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam mit diesem von der Bundesstraße ab. Dort prallte das Auto gegen einen Telefonmast, der vollständig aus dem Boden gerissen wurde. Das Telefonkabel, welches mit einem Gebäude verbunden war, sank dadurch auf die Fahrbahn und verhinderte somit ein Durchfahren weiterer Fahrzeuge. Das Auto des 29-Jährigen wurde durch den Aufprall gegen den Masten erheblich beschädigt und war dadurch nicht mehr fahrbereit, so dass es abgeschleppt werden musste. Im Einsatz war auch die Feuerwehr zwecks Kappung des Kabels, damit der Verkehr wieder fließen konnte.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 13:28 Uhr befuhr gestern Mittag ein 66-Jähriger aus Ungarn mit einem Sattelzug die „Werrabrücke“ in Witzenhausen stadteinwärts. Dabei geriet der Auflieger auf den Gehweg, wo ein dortiger Poller angefahren und beschädigt wurde. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern, konnte aber später dank Zeugenhinweisen ermittelt werden. Sachschaden: ca. 750 EUR.