Brand auf Firmengelände in Liebenau-Ersen: Kripo schließt Brandstiftung nicht aus und bittet um Hinweise

Liebenau-Ersen (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es gegen 23:30 Uhr auf einem Firmengelände im Liebenauer Ortsteil Ersen zu einem Brand. In einem hölzernen Anbau waren Paletten mit leeren Foliensäcken in Flammen aufgegangen und standen anschließend in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer im weiteren Verlauf löschen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache werden beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Die Kriminalbeamten haben am heutigen Vormittag die Ermittlungen zur Ursache des Feuers an der Brandstelle fortgesetzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schließen sie eine Brandstiftung nicht aus, wenngleich die genaue Brandursache noch unklar ist. Zur Aufklärung des Falls suchen die Ermittler nun auch nach Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zur Brandentstehung geben können. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Weißer Audi A6 Avant in Wolfhagen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Wolfhagen (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Dienstag in der Weißdornstraße in Wolfhagen einen weißen Audi A6 Avant im Wert von rund 45.000 Euro gestohlen. Wie die Autodiebe dabei genau vorgingen und ob sie sich die Keyless-go-Technik des Wagens zunutze machten, ist momentan noch unklar. Von dem fünf Jahre alten Kombi fehlt trotz europaweiter Fahndung derzeit jede Spur. Den Diebstahl seines unter einem Carport abgestellten Autos bemerkte der Eigentümer am heutigen Morgen gegen 7:45 Uhr.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Wolfhagen. Sie bitten Zeugen, die in der Nacht zum heutigen Dienstag in Wolfhagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 05692-98290 bei der Polizei zu melden.

Polizei bietet kostenlose Radfahrausbildung für Kinder in den Osterferien an

In den kommenden Osterferien wird vom Verkehrserziehungsdienst des Polizeipräsidiums Nordhessen in der Jugendverkehrsschule Kassel-Marbachshöhe, Hildegard-von-Bingen-Str. 11, wieder eine Radfahrausbildung für Kinder angeboten. Neben der theoretischen und praktischen Schulung werden auch zahlreiche motorische Übungen zur sicheren Beherrschung des Fahrrades durchgeführt. Die Beschulung schließt in Theorie und Praxis mit einer Lernzielkontrolle ab.

Termin: 3. Osterferien-Woche

Montag, 8. April – Donnerstag, 11. April 2024

Die Übungszeiten sind täglich von 9:30 Uhr bis 12:00 Uhr.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen nicht jünger als neun und nicht älter als zwölf Jahre sein.

Da maximal 20 Plätze zur Verfügung stehen, wird um rechtzeitige telefonische Anmeldung unter den Telefonnummern 0561/910-1850, -1851 oder -1812 gebeten.

Die Radfahrausbildung ist kostenlos. Übungsfahrräder werden gestellt. Eigene Schutzhelme sollten selbstverständlich mitgebracht werden. Auf witterungsbedingt angepasste Kleidung sowie das Mitbringen einer Pausenmahlzeit und Schreibutensilien wird hingewiesen.

PKW-Fahrer nach Verkehrsunfall auf der B80 nahe Wesertal-Gieselwerder lebensgefährlich verletzt

Wesertal-Gieselwerder (Landkreis Kassel): Am gestrigen Montagabend gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 80 zwischen Wesertal-Gieselwerder und Hann. Münden ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurde der Fahrer des verunfallten Fahrzeugs lebensgefährlich verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr ein 39-jähriger Mann aus Bodenfelde, Landkreis Northeim, mit seinem Kleinwagen auf der B80. Auf freier Strecke fuhr dieser aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf den Gegenfahrstreifen, in dessen Folge er nach links von der Fahrbahn abkam, einen Grünstreifen überfuhr und frontal gegen einen Baum krachte. Durch den Aufprall wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen.

Die am Unfallort eingesetzten Rettungskräfte verbrachten den schwerverletzten Fahrer in ein Kasseler Krankenhaus. Für die Ermittlungen zum Unfallhergang war auch ein Gutachter am Unfallort eingesetzt. Die Straße musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an und werden durch die Polizeistation Hofgeismar geführt.

Mehrere Containerbrände in Kassel-Nordshausen: Polizei erbittet Täterhinweise

Kassel-Nordshausen:

Mehrere Müllcontainer brannten am heutigen Dienstagmorgen in den frühen Morgenstunden an zwei verschiedenen Stellen im Kasseler Stadtteil Nordshausen. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West gehen davon aus, dass die Feuer vorsätzlich gelegt wurden und auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Brandentstehungen oder auf den Verursacher geben können.

Der erste Brand wurde gegen 5:30 Uhr in der Oberen Bornwiesenstraße, nahe der Straße „Klosterwiese“, gemeldet. Dort war ein großer Papiercontainer in Flammen aufgegangen. Nur wenige Minuten später mussten Feuerwehr und Polizei dann zu dem Brand auf dem nahegelegenen Gelände der Grundschule in der Straße „Am Kirchgarten“ ausrücken. Dort waren fünf Müllcontainer in Brand geraten und zerstört worden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen vierstelligen Betrag.

Die Kasseler Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Entstehung der Brände oder die mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.