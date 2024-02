Main-Taunus: Die Polizei-News

Lebensmittel und Getränke bei Einbruch in Bäckerei erbeutet, Hofheim am Taunus, Wallau, Robert-Bosch-Straße, Sonntag, 18.02.2024, 3.35 Uhr bis 04.15 Uhr

(jn)Getränke sowie Lebensmittel haben unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des zurückliegenden Sonntages im Hofheimer Stadtteil Wallau in einer Bäckerei gestohlen. Zwischen 3.35 Uhr und 4.15 Uhr drangen die Täter gewaltsam über eine Zugangstür im rückwärtigen Bereich des in der Robert-Bosch-Straße gelegenen Gebäudes ein und verursachten dabei Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hiernach betraten sie den Verkaufsraum und entwendeten unter anderem Alkohol und Süßigkeiten.

Werkzeugdiebe lassen Beute zurück,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Oberer Haingraben, Montag, 19.02.2024, 19.22 Uhr

(jn)Werkzeugdiebe sind am Montagabend in Hofheim mit Beute aus einem Handwerkerfahrzeug geflüchtet. Da sie bei ihrer Tat jedoch beobachtet und anschließend verfolgt wurden, ließen sie das gestohlene Werkzeug zurück und flüchteten mit leeren Händen.

Um 19.22 Uhr hatte der Dieb gemeinsam mit einem zweiten Mann einen Hof in der Straße „Oberer Haingraben“ im Stadtteil Diedenbergen betreten, wo sie das dort abgestellte Handwerkerfahrzeug entdeckt hatten. Während der eine am Tor Schmiere stand, öffnete der andere den Wagen und schnappte sich Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung des Schneidergässchens und wurde dabei von einem Zeugen verfolgt, so dass sie das Diebesgut zurücklassen mussten. Beiden Tätern gelang im Anschluss die Flucht. Ein Mann konnte als etwa 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und südländisch aussehend beschrieben werden. Er soll eine dunkelblaue Strickmütze, eine dunkle Hose sowie eine blaue Regenjacke mit weißen Streifen und Sternen auf dem Rücken und der Aufschrift „Metall“ getragen haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 um sachdienliche Hinweise.

Weitere rechtextremistische Graffiti gemeldet, Eschborn, Stuttgarter Straße, Unterführung Bahnhof, Montag, 19.02.2024, 8.30 Uhr

(jn)Wie gestern bereits unter Punkt 5 berichtet, haben Unbekannte in den vergangenen Tagen eine Unterführung im Bereich der Limesstraße mit verfassungsfeindlichen Symbolen besprüht. Nun wurden der Polizei Schmierereien in der Bahnhofsunterführung im Bereich der Stuttgarter Straße gemeldet. Auch hier hatten der oder die bislang unbekannten Täter mehrere rechtsextremistische Symbole mit Farbe an die Wände gesprüht und waren anschließend unerkannt geflüchtet.

Der regionale Staatsschutz der Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und bittet um Hinweise zu den Verursachern unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Seniorin verursacht schweren Unfall und flüchtet, Bundesstraße 455, Höhe Eppstein, Montag, 19.02.2024, 11.43 Uhr

(jn)Eine 82-jährige Seniorin aus Kelkheim hat am Montagvormittag bei Fischbach einen schweren Verkehrsunfall verursacht und ihre Fahrt trotz eines erheblichen Sachschadens einfach fortgesetzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Um 11.43 Uhr befuhr die 82-Jährige die Eppsteiner Straße von Fischbach kommend und beabsichtigte, nach links auf die B 455 einzubiegen. Ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, fuhr sie mit ihrem Opel auf die Bundesstraße auf, wobei eine 60-jährige Frau aus Eppstein nicht mehr bremsen oder ausweichen konnte und mit dem Opel der 82-Jährigen kollidierte. Die Eppsteinerin war am Steuer ihres Hyundai von Fischbach kommend in Fahrtrichtung Eppstein auf der B 455 unterwegs gewesen. Gleichwohl ein Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro an den zwei Pkw entstand, fuhr die Unfallverursacherin mit ihrem schwer beschädigten Pkw einfach weiter. Wenig später konnte sie an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden, wo Polizisten ihren Führerschein sicherstellten. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sowohl der Opel als auch der Hyundai mussten abgeschleppt werden.