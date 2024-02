Wiesbaden: Die Polizei-News

Bargeld in Getränkemarkt geraubt,

Wiesbaden, Äppelallee, Montag, 19.02.2024, gegen 18.55 Uhr

(jn)Ein bislang unbekannter Räuber hat am Montagabend in einem Wiesbadener

Getränkemarkt Bargeld erbeutet. Den aktuellen Ermittlungen nach betrat der etwa

20-jährige Mann gegen 18.55 Uhr den Verkaufsbereich des in der Äppelallee

gelegenen Geschäftes und begab sich zum Tresen. Hier zog er ein Messer hervor

und forderte von dem anwesenden Mitarbeiter die Herausgabe von Geld. Dieser

Forderung kam der Geschädigte nach und übergab den Inhalt der Kasse an den

Kriminellen, woraufhin dieser unerkannt in Richtung Schierstein flüchtete.

Der Täter wird als 20-jähriger Mann mit schlank-sportlicher Figur beschrieben,

der deutsch mit einem unbekannten Akzent sprach und einen Mundschutz trug. Zudem

sei er mit einer dunkelblauen Jeans, schwarzen Schuhen und einer schwarzen

Daunenjacke mit übergezogener Kapuze bekleidet gewesen. An seiner einen Hand

habe er einen schwarzen Handschuh an der einen weißen Handschuh getragen.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden übernimmt die Ermittlungen und bittet um

Hinweise zu der Tat, welche unter der Telefonnummer 0611 / 345 – 0

entgegengenommen werden.

Einbrüche in Wohnhäuser verzeichnet,

Nordenstadt, Wallauer Weg, Sonnenberg, Kröckelbergstraße, Donnerstag, 15.02.2024

bis Montag, 19.02.2024

(jn)Am Montagmorgen wurden der Wiesbadener Polizei zwei Einbrüche in Wohnhäuser

in Nordenstadt und Sonnenberg angezeigt. Im Wallauer Weg hatte sich die Tat

zwischen 7.30 Uhr und 8.45 Uhr am Montagmorgen ereignet. Hier waren die

Einbrecher auf den Balkon eines Einfamilienhauses geklettert, hatten dort die

Tür aufgehebelt und dann Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro aus den

Räumlichkeiten gestohlen. In der Kröckelbergstraße erstreckt sich der

Tatzeitraum auf die Zeit zwischen Donnerstag und Montag, wobei die Einbrecher

aus der angegangenen Doppelhaushälfte Bargeld und Sammelfiguren mit einem

Gesamtwert von mehreren Tausend Euro stahlen. In beiden Fällen entstand darüber

hinaus ein Sachschaden.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und

erbittet unter der Rufnummer 0611 / 345 – 0 Hinweise.

Trickdieb macht Beute,

Wiesbaden, Rheinstraße, Montag, 19.02.2024, 09:50 Uhr

(wie) Am Montagvormittag ist in der Wiesbadener Innenstadt eine Frau von einem

Trickbetrüger hereingelegt und bestohlen worden. Die 68-Jährige hatte gerade

Bargeld von der Bank abgehoben und sich dann zu ihrem Auto in der Rheinstraße

begeben, welches auf dem Parkstreifen am alten Museum abgestellt war. Dies war

offenbar von einem Unbekannten beobachtet worden, welcher sich der Frau näherte.

Sie saß bereits in ihrem schwarzen VW, als der Täter sie ansprach und von

Reißzwecken unter den Rädern des Fahrzeugs berichtete. Die Frau stieg aus, um

sich die Sache anzusehen. Diesen Moment nutzte der Dieb, schnappte sich das

frisch abgehobene Bargeld aus der abgelegten Handtasche und floh zu Fuß. Als die

Frau den Diebstahl bemerkte, war der Dieb mit seiner Beute von mehreren Hundert

Euro bereits über alle Berge. Die Polizei ermittelt und bittet unter der

Rufnummer 0611/ 345-2140 um Hinweise.

Jugendliche greifen andere an,

Wiesbaden, Klingholzstraße, Montag, 19.02.2024, 16:40 Uhr

(wie) Eine Gruppe von bisher unbekannten Jugendlichen hat am Montagnachmittag

zwei andere angegriffen und verletzt. Ein 15-Jähriger war gegen 16:40 Uhr in

Begleitung eines 13-Jährigen am Hauptbahnhof auf dem obersten Parkdeck eines

Parkhauses an einem Einkaufszentrum an der Klingholzstraße unterwegs. Hierbei

wurden die beiden von einer aus vier männlichen Personen bestehenden Gruppe

Jugendlicher angepöbelt und angespuckt. Einer der Angreifer warf ein volles

Trinkpäckchen, ein weiterer Schlug mit einem Stock zu, die beiden weiteren

warfen eine gläserne Parfumflasche, schlugen und traten. Außerdem soll mit einem

Messer gedroht worden sein. Die beiden Angegriffenen wurden bei der Attacke

verletzt, die Täter flohen zu Fuß in Richtung der Biebricher Alle.

Polizeistreifen konnten die Täter nicht mehr ausfindig machen, die beiden

Jugendlichen wurden nach der Sachverhaltsaufnahme an ihre Mütter übergeben. Die

Täter wurden als circa 15 Jahre alt und mit Jogginganzügen bekleidet

beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei beim Haus des Jugendrechts unter der

Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen.

Messingteile, Baustellenkabel und weitere Gegenstände bei Einbrüchen

gestohlen, Alte Schmelze, Anna-Birle-Straße, Hellkundweg, Freitag, 16.02.2024

bis Montag, 19.02.2024

(jn)Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes haben Langfinger an mehreren

Tatorten in Wiesbaden Beute gemacht. In der Straße „Alte Schmelze“ in

Schierstein brachen die Kriminellen die Tür eines Lagerraumes auf und

entwendeten Messing- sowie Kupferbauteile im Wert von knapp 4.000 Euro, wobei

auch ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Ebenfalls zwischen

Freitag und Montag trieben sich unbekannte Täter auf dem Friedhofsgelände im

Hellkundweg herum, öffneten gewaltsam einen Container und stahlen eine Pumpe.

Zudem brachen sie einen Pkw auf demselben Gelände auf und verursachten somit

einen Gesamtschaden in Höhe einigen Tausend Euro. In der Anna-Birle-Straße in

Kastel betraten bislang unbekannte Täter ein Baustellengelände. Hier

zerschnitten sie zunächst mehrere Hundert Meter Baustellenkabel in

transportgerechte Teile und transportierten dann die etwa 1,5 Tonnen schwere

Beute mit einem Kfz ab. Der Sach- und Beuteschaden beläuft sich in diesem Fall

auf mindestens 7.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen werden von der Polizei unter der

Telefonnummer 0611 / 345 – 0 entgegengenommen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Supermarktkasse ausgeraubt,

Heidenrod, Kemel, Die Haide, Montag, 19.02.2024, 20 Uhr

(da)Am Montag kam es im Heidenroder Ortsteil Kemel zu einem Raub. Ein bislang

unbekannter Mann betrat gegen 20 Uhr einen Supermarkt in der Straße „Die Haide“.

An der Kasse zog er dann ein Messer und bedrohte damit die Mitarbeiterin.

Währenddessen bediente er sich an den Einnahmen aus der Kasse, steckte diese ein

und flüchtete aus dem Supermarkt. Die Polizei fahndet nun nach einem etwa 1,70

Meter großen und etwa 20 Jahre alten Mann. Er hatte eine füllige Statur und war

mit einer dunklen Jogginghose bekleidet. Außerdem trug er einen schwarzen

Kapuzenpullover, dessen Kapuze er ins Gesicht gezogen hatte. Sein Gesicht war

zusätzlich mit einer FFP-Maske bedeckt. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen

haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Schlangenbad, Georgenborn, Mainstraße, Sonntag, 18.02.2024, 18 Uhr bis Montag,

19.02.2024, 6 Uhr

(da)Unbekannte haben sich in der Nacht zum Dienstag an einem Zigarettenautomaten

im Schlangenbader Ortsteil Georgenborn zu schaffen gemacht. Zwischen 18 Uhr

abends und 6 Uhr morgens schalteten die Diebe zunächst eine Straßenlaterne in

der Mainstraße aus, um im Schutz der Dunkelheit den Automaten aufbrechen zu

können. Mit dem darin befindlichen Bargeld und Zigaretten entkamen sie

unerkannt. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen

und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Einbruch in Bürogebäude,

Idstein, In der Ritzbach, Sonntag, 18.02.2024, 18 Uhr bis Montag, 19.02.2024,

8.20 Uhr

(da)In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter in ein Bürogebäude

in Idstein eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 18 Uhr und

8.20 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu dem Büro in der Straße

„In der Ritzbach“. Hier durchsuchten sie die Innenräume, bis sie mit einem

Tresor die Flucht ergriffen. Hierfür nutzten die Einbrecher einen Firmenwagen,

dessen Schlüssel sie zuvor in den Büroräumen gefunden hatten. Es handelt sich um

einen weißen Opel Corsa mit dem Kennzeichen RÜD-VT 154. Die Polizei ist nun auf

Zeugensuche. Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige

Beobachtungen gemacht oder den gestohlenen Opel Corsa gesehen? Hinweise werden

unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

Auf Waldweg beleidigt und geschlagen, Taunusstein, Bleidenstadt,

Theodor-Heuss-Straße, Montag, 19.02.2024, 15.20 Uhr

(da)Am Montagnachmittag eskalierte in Taunusstein ein Streit zwischen einer

Hundehalterin und zwei weiteren Frauen. Gegen 15.20 Uhr trafen sich die

Beteiligten auf einem Waldweg in der Nähe der Theodor-Heuss-Straße. Dort kam es

zum Streit um die Hunde der bislang unbekannten Frau. Im Verlauf des Streits

soll die Hundebesitzerin eine der beiden anderen Frauen beleidigt und geschlagen

haben, bevor sie in ein Auto stieg und davonfuhr. Sie wird als etwa 1,60 Meter

groß, 45 bis 50 Jahre alt und mit langen dunklen Haaren beschrieben. Außerdem

sei sie mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen.

Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Passanten gewürgt und bespuckt,

Idstein, Wiesbadener Straße, Montag, 19.02.2024, 20.15 Uhr

(da)Ein Polizeieinsatz in Idstein endete am Montagabend für einen jungen Mann im

Polizeigewahrsam. Die Polizei war gegen 20.15 Uhr zu einem Supermarkt in der

Wiesbadener Straße gerufen worden. Dort war ein Mann aufgefallen, der wahllos

Passanten anspuckte und ihnen an den Hals griff. Die eintreffenden Einsatzkräfte

der Polizei konnten den Randalierer ausfindig machen und festnehmen. Seine

Personalien wurden festgestellt und entsprechende Strafanzeigen gegen ihn

erstattet. Im Anschluss an diese Maßnahmen erteilte ihm die Polizei einen

Platzverweis. Da er diesem aber partout nicht nachkommen wollte und vielmehr

anfing auch die Beamtinnen und Beamten zu beleidigen und sein Verhalten

weiterhin aggressiv blieb, wurde er erneut festgenommen und zur Polizeistation

Idstein gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von über 2,3

Promille. Im Anschluss ging es für ihn in den Polizeigewahrsam, wo er seinen

Rausch ausschlafen konnte.