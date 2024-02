Bergstrasse

Lampertheim: Schlüssel steckt – Transporter geklaut

Lampertheim (ots) – Eine günstige Gelegenheit nutzten die Täter am Montag (19.2.) gegen 11.45 Uhr in der Ernst-Ludwig-Straße aus und entwendeten einen Transporter. Der Geschädigte ließ während des Entladens den Schlüssel im Fahrzeug stecken, sodass die Diebe leichtes Spiel hatten. Bei dem Transporter handelt es sich um einen Opel Vivaro in der Farbe Gelb mit dem Kennzeichen HP-CL 2. Wer Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim (Telefon: 06252 706-0).

Bensheim: Kriminelles Trio erbeutet Mobiltelefone

Bensheim (ots) – Drei Unbekannte betraten am Montagnachmittag (19.02.), gegen

16.00 Uhr, ein Mobilfunkgeschäft in der Hauptstraße. Während zwei Männer den

Verkäufer in ein Gespräch verwickelten, löste der dritte Akteur an vier

Ausstellungsstücken die Sicherungen und entwendete die Smartphones im Wert von

insgesamt knapp 5000 Euro. Beim Versuch die Kriminellen aufzuhalten, bauten

diese sich vor dem Verkäufer auf und flüchteten anschließend.

Die drei Täter sind allesamt zwischen 20 und 30 Jahre alt, zwei davon sind 1,80

bis 1,90 Meter groß, einer der Flüchtigen etwas kleiner. Alle haben schwarze,

teils gewellte Haare. Die Männer waren mit schwarzen bzw. olivgrünen

Bomberjacken bekleidet, trugen dunkle Hosen und dunkle Schuhe. Einer der Diebe

hat ein Muttermal auf der linken Wange, ein weiterer einen auffälligen gerade

geschnittenen Pony (Topfschnitt). Nach Angaben des Verkäufers sollen alle drei

Männer ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bensheim unter der

Rufnummer 06251/8468-0.

Darmstadt

Darmstadt-Bessungen: 320 Meter Kupferkabel entwendet / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Bessungen (ots) – Rund 320 Meter Kupferkabel entwendeten Kriminelle in

der Nacht zum Sonntag (18.2.) von einer Baustelle in der Ludwigshöhstraße. Wie

die ungebetenen Gäste auf das Gelände gelangen konnten und wie hoch der Schaden

ist, den sie hinterließen, ist noch nicht abschließend geklärt. Sachdienliche

Hinweise nehmen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 in Darmstadt

unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Eberstadt: Orange-roter Motorroller in Brand / Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nachdem ein Motorroller in der Hirtengrundstraße am

Samstag (17.02.) komplett ausbrannte, hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen

aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung.

Laut einem Zeugen sollen zwei junge Männer gegen 21.30 Uhr den Roller, der

hinter der Hirtengrundhalle abgestellt war, angezündet haben und anschließend

unerkannt geflüchtet sein. Beschrieben wurden die beiden Jugendlichen als circa

1,70 bis 1,80 Meter groß. Einer der beiden sei dunkel, der andere hell gekleidet

gewesen. Da auch das angebrachte Kennzeichenschild an dem orange-roten

Motorroller der Marke KYMCO verbrannte, blieben keine Hinweise mehr auf den

aktuellen Besitzer. Lediglich anhand der Fahrzeugidentifizierungsnummer konnte

ermittelt werden, dass der Roller im Frühjahr 2023 an einen Mann aus Darmstadt

verkauft wurde.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach dem Eigentümer des

Motorrollers sowie nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder die

beiden Jugendlichen auf ihrer Flucht gesehen haben. Hinweise nehmen die

Ermittler des Kommissariats 10 aus Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0

entgegen.

Darmstadt: Unbekannte entwenden Autoreifen / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Auf dem Gelände eines Autohauses in der Otto-Röhm-Straße

schlugen Unbekannte am Sonntag (18.2.) im Zeitraum zwischen 21 und 22.30 Uhr

Fahrzeugscheiben mehrerer Autos ein. Aus dem Innenraum der Fahrzeuge entwendeten

sie insgesamt drei Sätze Kompletträder im Wert von mehreren Tausend Euro.

Unentdeckt machten sich die Kriminellen mit ihrer Beute aus dem Staub. Mögliche

Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu dem

mutmaßlichen Täter liefern können, werden gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu

melden.

Darmstadt: 38-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Haft

Darmstadt (ots) – Ein 38-Jähriger sitzt nach seiner Festnahme und richterlichen

Vorführung am Montag (19.2.) in Untersuchungshaft. Nach derzeitigen Ermittlungen

hatte der mehrfach polizeibekannte Mann zusammen mit einem bislang noch

unbekannten Komplizen gegen 5.30 Uhr einen Selbstbedienungsladen in der

Frankfurter Straße betreten und dort vier Tragetaschen mit Lebensmitteln im

Gesamtwert von über 400 Euro gefüllt. Als das Duo anschließend mit ihrer Beute

das Weite suchen wollte, wurden die beiden von Ladendetektiven angesprochen. Der

Mittäter ließ seine Taschen zurück, schubste einen der Sicherheitsmitarbeiter

und ergriff unerkannt die Flucht. Der 38 Jahre alte Tatverdächtige, der keinen

festen Wohnsitz in Deutschland hat, konnte bis zum Eintreffen der alarmierten

Streife festgehalten werden. Er wurde festgenommen und auf die Wache gebracht.

Hier stellten die Ermittlerinnen und Ermittler fest, dass das Amtsgericht gegen

ihn bereits wegen gleichbelagerter Taten Haftantrag gestellt hatte.

Polizeikräfte führten ihn einer Richterin am Amtsgericht vor, die Haftbefehl

erließ. Im Anschluss kam er in eine Haftanstalt.

Die Ermittlungen zu seinem noch flüchtigen Komplizen dauern hingegen an. Er ist

35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Zudem hatte er einen Vollbart,

blonde Haare und war mit einer dunkelblauen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose

und weißen Schuhen bekleidet. Zeugen, denen der Beschrieben aufgefallen ist,

werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 43 zu

melden.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Weißer Mercedes gestohlen (DA-CZ 2012) / Nach Einbruch Zeugen gesucht

Griesheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Sonntagabend (18.2.) und Montagmorgen

(19.2.) drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Pfungstädter Straße

ein. Dort entwendeten sie unter anderem einen Autoschlüssel, zwei Handys und

einen Laptop. Mit dem gestohlenen Schlüssel öffneten sie den weißen Mercedes B

200 und flohen mit diesem vom Tatort. An dem Mercedes ist das amtliche

Kennzeichen DA-CZ 2012 angebracht. Aktuellen Ermittlungen zufolge beläuft sich

der verursachte Schaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Ermittler des Kommissariats 21 aus Darmstadt bitten die Bevölkerung um

Mithilfe. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet oder

kann Hinweise zu dem Verbleib des Mercedes geben? Sachdienliche Hinweise nehmen

die ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Zimmern: Diverse Fahrzeugteile ausgebaut / Mercedes Sprinter im Visier Krimineller

Groß-Zimmern (ots) – In der Nacht zum Dienstag (20.02.) machten sich bislang

unbekannte Täter an einem weißen Mercedes Sprinter zu schaffen, der in der

Spessartstraße geparkt war. Sie bauten unter anderem die Alarmanlage und die

Frontscheinwerfer des Sprinters aus. Mit ihrer Beute suchten die Kriminellen

unentdeckt das Weite. Den Schaden, den sie hinterließen, wird auf mehrere

Tausend Euro geschätzt. Das mit den weiteren Ermittlungen beauftragte

Kommissariat 21/22 aus Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder

möglichen Fluchtfahrzeugen unter der 06151/969-0 entgegen.

Weiterstadt: Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhaus aufgebrochen / Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots) – Im Zeitraum zwischen Sonntag (18.02.) und Montagmorgen

(19.02.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der

Riedstraße. Im Obergeschoss hebelten sie gewaltsam zwei Wohnungstüren auf und

verwüsteten auf der Suche nach Brauchbarem mehrere Räume der Wohnungen. Mit

erbeutetem Bargeld sowie zwei technischen Geräten suchten sie unerkannt das

Weite und hinterließen einen Schaden über mehrere Tausend Euro. Sachdienliche

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Gross-Gerau

Groß-Gerau: 17-Jährige unsittlich berührt/Polizei ermittelt – Wer kann Hinweise geben?

Eine 17-jährige Jugendliche ist am Montagabend (19.02.), kurz vor 21.30 Uhr, an der Haltestelle „Dornberger Pforte“ von einem noch unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Nach ersten Erkenntnissen fragte er die junge Frau zunächst nach dem Weg nach Erfelden und berührte die 17-Jährige anschließend unsittlich. Ein Zeuge konnte den Mann zunächst festhalten, dennoch gelang dem Täter im Anschluss die Flucht in Richtung Fasanerie.

Der Unbekannte wurde auf ein Alter von etwa 20 bis 27 Jahren geschätzt. Er ist 1,65 bis 1,70 Meter groß und trug einen grauen Jogginganzug mit grünen oder blauen Applikationen. Der Mann sprach kein Deutsch, hatte einen leichten Kinnbart und dunklen Teint.

Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kripo hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zur Identität des Mannes. Unter der Rufnummer 06142/6960 sind die Ermittlerinnen und Ermittler zu erreichen.

Kelsterbach: Autodiebstahl scheitert/Hoher Schaden

Unbekannte verschafften sich am Sonntagabend (17.02.), in der Zeit zwischen 20.00 und 21.00 Uhr, Zugang in einen Peugeot, der in einem Parkhaus in der Isarstraße abgestellt war. Sie entfernten die Verkleidung unterhalb des Lenkrads und versuchten das Fahrzeug durch einen Kurzschluss zu starten. Der Versuch scheiterte und die Kriminellen suchten daraufhin das Weite. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie allerdings einen Schaden von geschätzt rund 10.000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Rüsselsheim: Schmuck bei Einbruch in Wohnung erbeutet

Die Abwesenheit einer Bewohnerin in der Straße „In der Röth“ nutzten die Einbrecher zwischen Freitagvormittag (16.2.) und Samstagnachmittag (17.2.) aus, um in deren Wohnung einzubrechen und Schmuck daraus zu stehlen. Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise (Telefon: 06142 696-0).

Groß-Gerau: Starkstromkabel von Baustelle gestohlen

Im Zeitraum zwischen Freitag (16.2.) und Montag (19.2.) begaben sich Kriminelle auf ein Baustellengelände in der Straße „Wasserweg“. Dort montierten sie mehrere hundert Meter eines Starkstromkabels ab und entwendeten es. Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim (Telefon: 06142 696-0) sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen die Verdächtiges beobachtet haben.

Groß-Gerau: Räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt/Verdächtiger mit hellblauer Daunenjacke gesucht

Nachdem sich am Montagabend (19.02.) ein räuberischer Diebstahl in einem Einkaufsmarkt im Helvetia Parc zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat ein unbekannter Mann gegen 19.50 Uhr den Markt. Im Anschluss soll er mehrere bislang unbekannte Waren in seinen Rucksack gepackt haben und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Umstand und erkannte in dem Unbekannten zudem den Verdächtigen eines Ladendiebstahls wenige Tage zuvor, bei dem ihm die Flucht gelang.

Der 23 Jahre alte Marktmitarbeiter beabsichtigte den Dieb am Ausgang aufzuhalten und wurde daraufhin von ihm zweimal massiv mit der Faust ins Gesicht geschlagen und verletzt. Der Täter flüchtete mit seiner Beute vom Tatort. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Der Flüchtige trug eine sehr auffällige hellblaue Daunenjacke, dunkle Hose, helle Sportschuhe und eine helle Basecap. Er führte einen größeren schwarzen Rucksack mit sich.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 erbeten.