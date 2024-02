Mann bedroht mehrere Personen im Bahnhof Wetzlar

Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) (ots) – Ein 29-Jähriger aus Aßlar soll am Freitagabend

(16.2.) mehrere Personen im Bahnhof Wetzlar bedroht haben. Einen der

Geschädigten hätte der Mann sogar mit einer Schere bedroht. Das noch unbekannte

Opfer sei anschließend geflüchtet.

Verletzt wurde durch die Handlungen des Mannes offensichtlich niemand. Der

Aggressor selbst erlitt eine leichte Schürfwunde an der Hand.

Der Vorfall ereignete sich am Bahnsteig 5 des Wetzlarer Bahnhofs. Beamte der

hiesigen Polizei, die mit mehreren Streifen im Einsatz war, nahmen den Aggressor

vorläufig fest. Die Schere des Mannes stellen die Beamten sicher.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren gegen den 29-Jährigen eingeleitet. Aufgrund seines

Gesundheitszustandes kam der Festgenommene anschließend in psychiatrische

Behandlung. Ein Atemalkoholtest bei dem 29-Jährigen ergab einen Wert von rund

1,5 Promille.

Das noch unbekannte Opfer, das nach Zeugenangaben mit einer gelben Jacke

bekleidet gewesen sein soll sowie möglicherweise weitere Geschädigte, werden

gebeten, sich bei der Bundespolizei in Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0

oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Mann bedroht mehrere Personen im Bahnhof Wetzlar

Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) (ots) – Ein 29-Jähriger aus Aßlar soll am Freitagabend

(16.2.) mehrere Personen im Bahnhof Wetzlar bedroht haben. Einen der

Geschädigten hätte der Mann sogar mit einer Schere bedroht. Das noch unbekannte

Opfer sei anschließend geflüchtet.

Verletzt wurde durch die Handlungen des Mannes offensichtlich niemand. Der

Aggressor selbst erlitt eine leichte Schürfwunde an der Hand.

Der Vorfall ereignete sich am Bahnsteig 5 des Wetzlarer Bahnhofs. Beamte der

hiesigen Polizei, die mit mehreren Streifen im Einsatz war, nahmen den Aggressor

vorläufig fest. Die Schere des Mannes stellen die Beamten sicher.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren gegen den 29-Jährigen eingeleitet. Aufgrund seines

Gesundheitszustandes kam der Festgenommene anschließend in psychiatrische

Behandlung. Ein Atemalkoholtest bei dem 29-Jährigen ergab einen Wert von rund

1,5 Promille.

Das noch unbekannte Opfer, das nach Zeugenangaben mit einer gelben Jacke

bekleidet gewesen sein soll sowie möglicherweise weitere Geschädigte, werden

gebeten, sich bei der Bundespolizei in Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0

oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Dillenburg: Verkehrskontrollen – Viele Fahrzeugführer wieder nicht angeschnallt

Beamte der Polizeistation Dillenburg führten am Dienstag (15.02.24) in der Frohnhäuser Straße Verkehrskontrollen durch. Die Polizei überprüfte, ob sich die Verkehrsteilnehmer an das dortige Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge hielten. Zwischen 07.00 und 08.00 Uhr ignorierten sieben Fahrzeugführer das Schild und fuhren einfach durch. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro vor.

Gegen 10.00 Uhr bauten die Beamten gemeinsam mit dem regionalen Verkehrsdienst eine weitere Kontrollstelle in der Bahnhofstraße auf. Neben Gurtmuffeln rückten auch Fahrerinnen und Fahrer ins Visier, die ihr Handy am Steuer benutzten.

Bis 12.00 Uhr stoppten die Beamten 32 Fahrzeugführer. Davon hatten 26 Fahrzeuglenker keinen Sicherheitsgurt angelegt. In einem Fahrzeug war das Kind nicht in einem geeigneten Rückhaltesystem gesichert. Zwei Fahrer konnten ihre Finger nicht vom Mobiltelefon lassen, zwei Fahrer hatten ihren Führerschein nicht mit und ein Fahrer hatte seine Ladung nicht ordentlich gesichert.

Das Highlight der Kontrolle war ein Schrottsammler aus Nordrhein-Westfalen, der neben Metallabfällen Elektroschrott geladen hatte. Hierfür konnte er keine Genehmigung vorweisen. Aus diesem Grund leiteten die Beamten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz ein. Den Sammler erwartet ein Bußgeld in Höhe von von 500 Euro.

Leun: Außenspiegel beschädigt und ein Kennzeichen entwendet –

Vor einer Asylunterkunft in der Siemensstraße beschädigten Unbekannte zwei Fahrzeuge und stahlen das ukrainische Kennzeichen eines schwarzen Kia. Die Unbekannten schlugen oder traten zwischen 18.00 Uhr am Samstag (17.02.24) und 00.15 Uhr am Sonntag (18.02.24) gegen die Spiegel eines silberfarbenen Opel Astras und die eines weißen Skoda Fabia. Ebenfalls fand in diesem Zeitraum der Diebstahl des hinteren Nummernschildes statt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wem sind dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Wetzlarer Kriminalpolizei unter 06441/918-0 entgegen.

Dillenburg: Schulfassade beschmiert –

Unbekannten beschmierten in der Jahnstraße die Fassade eines Schulgbäudes. Die Schmierfinken trieben zwischen 16.00 Uhr am Freitag (16.02.24) und 12.30 Uhr am Samstag (17.02.24) auf dem Schulgelände ihr Unwesen und sprühten mit schwarzer und blauer Farbe die Wand an. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Hinweise zu den Verursachern nehmen die Beamten der Polizeistation Dillenburg unter 02771/907-0 entgegen.

Herborn: Parkplatzrempler

Etwa 1.000 Euro wird die Reparatur an einem Dacia kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den blauen Logan auf dem Rewe-Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße an der Stoßstange touchierte. Zeugen, die den Unfall am Donnerstag (15.02.24) zwischen 12.20 und 12.45 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Auseinandersetzung vor Spielothek – Passant mischt sich ein –

Nach einer Auseinandersetzung in der Formerstraße sucht die Polizei nach Zeugen. In einer Spielothek in der Kirchstraße gerieten ein 30-Jähriger und ein unbekannter Mann offenbar zunächst in einen Streit. Nachdem der 30-Jährige die Spielothek gegen 00.30 Uhr verlassen hatte, folgten ihm etwa fünf bis sechs Personen bis in die Formerstraße. Dort griffen sie den Mann unvermittelt an. Selbst als der 30-Jährige bereits auf dem Boden lag, schlugen die Unbekannten weiter auf ihn ein. Ein Mann kam ihm zu Hilfe, worauf die Unbekannten von ihm abließen und davonrannten. Der 30-Jährige ging anschließend zunächst nach Hause und informierte von dort aus einen Rettungsdienst. Erst am nächsten Tag erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Die Unbekannten waren zwischen 18 und 21 Jahre alt und trugen sogenannte Boxerhaarschnitte. Einer der Männer hatte gelockte Haare, trug eine Brille sowie eine weiße Jacke und eine blaue Jeans. Wer befand sich Samstag (17.02.24) gegen 00.30 Uhr vor der Spielothek? Wer hat den Übergriff in der Formerstraße beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0.