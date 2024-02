Gießen: Größere Menge Haschisch sichergestellt

Aufmerksame Zivilkräfte der Gießener Polizei entdeckten am 6.2.2024 mehrere Personen nahe des Gießener Markplatzes, die sich verdächtig verhielten. Sie beobachteten die Personen und riefen uniformierte Kräfte zur Unterstützung, um eine Personenkontrolle durchzuführen. Bei Erblicken des Streifenwagens flüchteten die Personen sofort. Den zivilen Beamten gelang es jedoch, die Personen festzuhalten und zu kontrollieren.

Im Rahmen der Kontrolle und körperlichen Durchsuchung fanden sie ca. 458 Gramm Haschisch bei einem Mann. Der 36-Jährige musste mit zur Dienststelle. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen durchsuchten Beamte auch die Wohnung des Festgenommenen im Landkreis Gießen. Dabei fanden sie keine weiteren Drogen oder verdächtigen Gegenstände auf.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der Mann im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen.

Pohlheim: Versuchter Einbruch

Die Filiale einer Bäckerei war das Ziel eines Einbrechers in Holzheim. Irgendwann zwischen Sonntag (18.2.2024), 11 Uhr und Montag, 4.40 Uhr schlug der Unbekannte zu. Er versuchte, eine Tür des Ladens in der Eichstraße aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, sodass er seinen Versuch abbrach und unerkannt flüchtete. An der Tür entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Audi aufgebrochen

Zwischen Freitag (16.2.2024), 18 Uhr und Samstagmorgen, 9 Uhr brach ein Unbekannter einen geparkten Audi auf. Dazu schlug er zwei Seitenscheiben des A6 ein und klaute aus dem Innenraum eine Sonnenbrille. Das Auto parkte am Fahrbahnrand der Grünberger Straße in Höhe der Hausnummer 109.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Palette brennt

In der Friedrichstraße brannte eine Europalette in einem Rohbau. Auf der Palette befand sich Desinfektionsmittel. Die Feuerwehr löschte den Brand, es wurde niemand verletzt. Ein Schaden am Rohbau entstand nicht. Die Polizei schließt ein vorsätzliches Inbrandsetzten nicht aus und sucht Zeugen.

Die Ermittler fragen: Wer hat am Sonntag (18.2.2024) gegen 3.35 Uhr etwas Verdächtiges im Bereich eines Rohbaus in der Friedrichstraße beobachtet?

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Reiskirchen: Vandalismus an Auto

Etwa 1.500 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter an einem geparkten Renault. Der schwarze Twingo stand auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Carl-Benz-Straße. Im Zeitraum zwischen Samstag (17.2.2024), 12 Uhr und Sonntag, 14 Uhr lief der Unbekannte über die Motorhaube und Windschutzscheibe des Autos. Zudem beschädigte er einen Scheinwerfer.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall auf dem Parkplatz gesehen? Wer kann Hinweise zum Verursacher des Schadens geben?

Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Unfallfluchten:

Nach Verkehrsunfallfluchten in Gießen am Tegut in der Adolph-Kolping-Straße, in der Gnauthstraße, in der Straße „Südhang“ sowie in Langgöns am Rewe und in Linden-Leihgestern sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeuge machen können. Hinweise nehmen die aufgeführten Polizeistationen entgegen.

Die Reparatur einer Delle in der hinteren Tür der Fahrerseite ihres 1-er BMW wird die Besitzerin etwa 500 Euro kosten. Ihr rote BMW parkte am Mittwoch, zwischen 08.00 Uhr und 15.20 Uhr in der Adolph-Kolping-Straße auf dem Parkplatz des „Tegut“. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Zwischen Montag vergangener Woche, gegen 16.30 Uhr und Freitagnachmittag, gegen 16.55 Uhr beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Gnauthstraße geparkten weißen VW Golf. Vermutlich beim Einparken touchierte der Flüchtige den Golf vorne auf der Fahrerseite und ließ unter anderem Schäden an der Stoßstange und dem Scheinwerfer zurück. Die Reparatur wird rund 2.500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Nach einer Unfallflucht an der Ecke „Südhang“ und Hein-Heckroth-Straße bittet die Polizei im Schiffenberger Tal um Mithilfe. Vermutlich beim Rangieren oder Ein- oder Ausparken prallte der Gesuchte mit seinem Wagen gegen einen dort geparkten schwarzen Ford B-Max und ließ einen Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro zurück. Zeugen, die den Aufprall am 07.02.2024 (Mittwoch), zwischen 07.00 Uhr und 16.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 mit der Polizeistation Gießen Süd in Verbindung zu setzen.

Am Samstag, zwischen 09.15 Uhr und 14.25 Uhr, prallte ein flüchtiger Unfallfahrer gegen einen auf dem Rewe-Parkplatz in der Straße „Am Lindenbaum“ in Langgöns geparkten Audi. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte mit seinem Wagen links des silberfarbenen A3 ein- oder ausparken wollte und dabei den hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite beschädigte. Die Reparatur wird ca. 1.500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

In Linden-Leihgestern, in der Straße „Breiter Weg“ erwischte es den Besitzer eines silberfarbenen Golfs. Beim Einparken oder Rangieren prallte der Flüchtige gegen das Heck des in Höhe der Hausnummer 56 geparkten VW und ließen einen rund 1.500 Euro teuren Schaden an der Stoßstange und der Heckklappe zurück. Die Polizei bittet Zeugen, die den Aufprall zwischen Donnerstag, gegen 18.00 Uhr und Freitagmorgen, gegen 07.30 Uhr dort beobachteten, sich unter Tel.: (0641) 7005-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.