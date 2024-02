Auto Diebstahl

Tatzeit: Donnerstag, 15.02.2024, 17:30 Uhr bis Freitag, 16.02.2024, 10:30 Uhr

Unbekannten haben bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Auto in der Rundstraße in Melsungen gestohlen.

Der schwarze 5er BMW der X-Reihe war ordnungsgemäß verschlossen auf einer Hofeinfahrt geparkt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die beiden amtlichen Kennzeichen HR-AX 34 am Fahrzeug angebracht. Wie genau der Wagen entwendet werden konnte ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Der Wert des gestohlenen Wagens wird mit 13.000,- EUR angegeben.

Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05661/7089-0.

Brand in Gebäude der Hephata Diakonie

Tatzeit: Samstag, 17.02.2024, 20:46 Uhr

Am Samstagabend waren Feuerwehr, Rettungsdienste sowie die Polizei im Einsatz, da in einem Gebäude der Hephata Diakonie in der Straße „Auf der Leith“ in Schwalmstadt-Treysa ein Feuer gemeldet wurde.

Auf einem Baustellenbereich des betroffenen Gebäudes kam es zu einem Brandausbruch, da offensichtlich ein Stofflappen sowie ein Handfeger vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Allerdings wurden durch die starke Rauchentwicklung eine 23- und eine 33-jährige Bewohnerin leicht verletzt. Diese wurden durch die Besatzungen der Rettungswagen am Einsatzort erstversorgt und anschließend in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Nach kurzer medizinischer Behandlung wurden diese noch am Abend wieder entlassen.

Durch das Feuer und die Löscharbeiten entstand ein geschätzter Sachschaden in Höher von 10.000,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat noch am Einsatzabend die Ermittlungen am Brandort aufgenommen und ermittelt aktuell gegen Unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05681/774-0.