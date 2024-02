Opfer wehrt sich mit Schrubberstiel

Kassel (ots) – Die Auseinandersetzung im Kasseler Hauptbahnhof (Kulturbahnhof)

zwischen einem 37-jährigen Wohnsitzlosen und einem 35 Jahre alten Mitarbeiter

eines Schnellrestaurantes endete am vergangenen Samstagabend (17.2.), gegen 23

Uhr, mit dem Einsatz eines Schrubberstiels.

Der 37-Jährige soll den zwei Jahre Jüngeren beim Verlassen des

Schnellrestaurants beleidigt sowie versucht haben, ihn mit einem Schlag zu

verletzen.

Der 35-Jährige hätte sich daraufhin mit dem Stiel eines Reinigungsgerätes zur

Wehr gesetzt und dem Angreifer mit einem Schlag auf den Kopf eine Platzwunde

zugefügt.

Im Laufe des Streits soll sich zudem noch eine bislang unbekannte Frau

eingemischt haben. Die Frau hätte nach Zeugenhinweisen den 35-jährigen

Restaurantmitarbeiter ebenfalls mit dem Schrubberstiel geschlagen.

Die unbekannte Frau soll zirka 175 cm groß gewesen sein. Sie hatte silbergraue

Haare und war etwa 30-40 Jahre alt. Bekleidet war sie mit einem schwarzen

Pullover.

Auf den Vorfall wurden mehrere Personen aufmerksam. Ein Zeuge hatte die Polizei

verständigt. Mehrere Streifen der Polizei Kassel und der Bundespolizei kamen

deshalb zum Einsatz.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen

beide Männer jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung

eingeleitet.

Ortung nach Handydiebstahl – Polizei findet Cannabisplantage bei Tatverdächtigem in Bad Karlshafen

Bad Karlshafen (Landkreis Kassel): Ein Doppelerfolg gelang am letzten Samstag der Polizei aus Hofgeismar. Ein Mann meldete sich auf der Wache und zeigte den Diebstahl seines Handys an. Durch die Ortungsfunktion des Handys lieferte er gleich den Verdächtigen mit dazu. Als die Polizei zur Anschrift des mutmaßlichen Täters fuhr, konnte in der Wohnung zudem eine Cannabisplantage festgestellt werden.

Der 46-jährige Täter aus Bad Karlshafen besuchte einen Bekannten in seiner Wohnung. Dieser stellte, nachdem der 46-jährige die Wohnung verlassen hatte, das Fehlen seines Handys fest. Durch die Ortungsfunktion konnte der Bestohlene das Handy an der Adresse des Diebes orten und informierte die Polizei. Die Beamten fuhren daraufhin umgehend zur Wohnanschrift des Täters. Dieser öffnete den Polizeibeamten die Tür. Beim Betreten der Wohnung nahmen die Beamten einen verdächtigen Marihuanageruch wahr. Bei der genaueren Nachschau konnte eine Cannabisplantage mit 10 Pflanzen, in verschiedenen Wachstumsstadien, in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden. Dazu beschlagnahmten die Beamten eine kleinere Menge Amphetamin sowie mutmaßliches Drogengeld und weitere Gegenstände die zum Anbau notwendig sind.

Auch das zuvor geklaute und geortete Handy, weswegen die Polizei ursprünglich zu der Adresse gefahren ist, konnte aufgefunden und seinem rechtmäßigen Besitzer wieder übergeben werden.

Der Beschuldigte wurde auf die Dienststelle nach Hofgeismar gebracht und nach Abschluss der ersten Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen, wegen dem Verdacht des illegalen Handels und Besitz von Betäubungsmitteln und Diebstahl des Handys, erfolgen durch Beamten der Polizeistation Hofgeismar.

Mehrere nächtliche Auto-Aufbrüche in Kassel: Polizei sucht Zeugen

Kassel: In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in den Kasseler Stadtteilen Harleshausen und Kirchditmold zu einer Serie von Auto-Aufbrüchen, bei der unbekannte Täter jeweils Scheiben von geparkten Pkw einschlugen und Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendeten. Elf Anzeigen sind bisher erstattet worden, wobei der Gesamtsachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich liegt. Acht weitere Taten, die sich in der vergangenen Nacht ereigneten, wurden der Polizei am heutigen Montag gemeldet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Tatorte gesehen haben. Zudem ist die Polizei bei der Aufklärung und Verhinderung solcher Taten auch auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen: Schnelle Hinweise von Zeugen bei verdächtigen Wahrnehmungen spielen für die Fahndungsmaßnahmen eine wichtige Rolle. Keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen, verhindert Tatgelegenheiten.

Die elf Aufbrüche in der Nacht zum Samstag dürften nach bisherigem Ermittlungsstand allesamt auf das Konto ein und derselben Täter gehen. Das Ziel der Aufbrecher waren Autos verschiedener Hersteller, die in der Straße „Kasselfeld“, Wurmbergstraße, Wilhelmshöher Weg, Hainbuchenstraße, Ahnatalstraße, Lippoldsberger Straße, Igelsburgstraße und der John-F.-Kennedy-Straße geparkt waren. Offenbar hatten es die unbekannten Täter auf in den Fahrzeugen abgelegte Geldbörsen, Bargeld und Taschen abgesehen.

Bei der Tat in der Igelsburgstraße, bei der eine Wellensteyn-Jacke gestohlen worden war, hatte ein Anwohner gegen 4 Uhr in der Nacht einen verdächtigen E-Scooter-Fahrer beobachtet, der sich in den aufgebrochenen VW Golf hineingebeugt hatte. Den Verdächtigen beschrieb der Zeuge als ca. 30 Jahre alten Mann mit dunkler Mütze und grauer Jacke.

Am heutigen Montagmorgen meldeten sich acht weitere Fahrzeugbesitzer, wobei die Tatorte in der Sickingenstraße, Schillerstraße, Rothenditmolder Straße, Am Versuchsfeld, Steinstücker Weg, Zentgrafenstraße und in der Straße „Weiße Breite“ liegen. Nach ersten Feststellungen der betroffenen Besitzer erbeuteten die Täter auch in diesen Fällen sichtbar abgelegte Wertgegenstände, gingen aber auch teilweise leer aus.

Die weiteren Ermittlungen zu allen Fällen werden nun bei der BAO Mars der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100. Bei aktuellen verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit einem Auto-Aufbruch wird gebeten, die Polizei über den Notruf 110 zu alarmieren.

Unbekannte stehlen grauen BMW X6 in Baunatal: Polizei sucht Zeugen

Baunatal-Rengershausen (Landkreis Kassel): Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in Rengershausen einen grauen BMW X6 geklaut. Der Diebstahl des etwa 12 Jahre alten Pkw im Wert von ca. 15.000 Euro, der am Samstagabend um 23:00 Uhr noch in der Guntershäuser Straße stand, war am Sonntag, gegen 14:30 Uhr, bemerkt worden. Die anschließend eingeleitete Fahndung nach dem gestohlenen BMW verlief ohne Erfolg. Wann genau die Diebe zuschlugen und ob sie sich die Keyless-Go-Technik des Wagens bei dem Diebstahl zunutze machten, ist derzeit noch unklar. Mit dem Fall sind nun die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo betraut. Sie suchen Zeugen, die im Tatzeitraum in Rengershausen Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Unbekannter wirft Scheibe von vollbesetztem Linienbus mit Backstein ein: Zeugen gesucht

Kassel-Mitte: Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Sonntagabend mit einem Backstein die Seitenscheibe eines Linienbusses an der Haltestelle „Am Stern“ eingeworfen. Nach bisherigem Kenntnisstand blieben die rund 35 Fahrgäste in dem Bus glücklicherweise unverletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den in Richtung Altmarkt geflüchteten Täter geben können. Es soll sich um einen ca. 35 Jahre alten, 1,70 bis 1,80 Meter großen und schlanken Mann gehandelt haben, der mit einer dunklen Jacke mit Kapuze bekleidet war.

Wie der Busfahrer der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Mitte schilderte, hatte er gegen 18:10 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße an der Haltestelle „Am Stern“ angehalten, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Kurz nachdem sich der Bus in Richtung Mauerstraße in Bewegung gesetzt hatte, warf der unbekannte Täter plötzlich von außen mit dem Stein die Scheibe auf der rechten Seite des Busses im Bereich des hinteren Einstiegs ein, sodass diese komplett zerbarst und die Scherben sich im gesamten Bus verteilten. Warum der Mann die Scheibe eingeworfen hat, ist bisher noch völlig unbekannt. Den Backstein als mutmaßliches Tatmittel stellten die Polizisten sicher.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Fahrgäste oder Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Raub auf Tankstelle in Calden. Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag, den 18. Februar kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Holländischen Straße in Calden. Zwei unbekannte Täter betraten den Verkaufsraum der Tankstelle. Einer der Täter war mit einer Pistole bewaffnet. Die Angestellte der Tankstelle, welche sich allein in dem Objekt aufhielt, wurde von den Tätern aufgefordert sich in den hinteren Bereich des Raumes zu bewegen. Die Täter entwendeten alkoholische Getränke und entnahmen Bargeld in unbekannter Höhe aus der Kasse. Die Beute wurde in eine helle Plastiktüte gepackt. Im Anschluss verließen beide Täter die Tankstelle und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

ca. 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank, dunkle Hose

und schwarze Jacke mit Kapuze. Der Täter trug einen weißen

Mund- Nasen-Schutz und führte eine Pistole mit. ca. 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank, helle Hose

und schwarze Jacke mit Kapuze. Der Täter trug einen weißen

Mund-Nasen- Schutz.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Gilserberg, Schwalm-Eder-Kreis, tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundestraße 3

Am Samstag, 17.02.2024 kam es gegen 09:00 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen den Ortschaften Gilserberg und Lischeid zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zur Folge fuhr eine 30-jährige männliche Person aus Marburg mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße 3 in Richtung Gilserberg. Eine 40-jährige männliche Person aus Baunatal fuhr mit ihrem Pkw in entgegengesetzter Richtung. Zwischen den Ortschaften Gilserberg und Lischeid kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde die 30- jährige männliche Person aus Marburg so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Der 40-jährige Fahrzeugführer aus Baunatal wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Kasseler Klinik verbracht. Die Bundesstraße war während der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt.

Zur Klärung der Unfallursache und zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Gutachter bestellt. Beide PKW wurden sichergestellt.