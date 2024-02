Unbekannter beschädigt Bahnanlagen am Bahnübergang

Mücke (Vogelsbergkreis) (ots) – Ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer hat

am vergangenen Samstagvormittag (17.2) beim Überqueren des Bahnübergangs in der

Freiherr-vom-Stein-Straße in Mücke die Lichtzeichenanlage und das Andreaskreuz

beschädigt.

Der angerichtete Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Der Bahnverkehr wurde durch den Vorfall nicht beeinträchtigt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der

Sachbeschädigung eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Gleisläufer zwingt ICE zur Schnellbremsung

Bad Hersfeld (ots) – Ein bislang Unbekannter verursachte am vergangenen

Freitagnachmittag (16.2.) die Schnellbremsung eines ICE im Bereich des Bahnhofs

Bad Hersfeld.

Laut Mitteilung der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG soll ein unbekannter

Mann die Gleise im Bereich eines Supermarktes in der Bahnhofstraße überschritten

haben. Der Lokführer hätte beim Erkennen der Person sofort eine Schnellbremsung

eingeleitet.

Verletzt wurde offensichtlich niemand.

Von dem unbekannten Gleisspringer fehlt bis jetzt noch jede Spur. Um

auszuschließen, dass die unbekannte Person eventuell verletzt wurde, suchten

Bundespolizisten und auch ein Hubschrauber der Bundespolizei mit einer

Wärmebildkamera nach dem Unbekannten. Die Maßnahme blieb allerdings erfolglos.

Die rund 400 Reisenden in dem Zug wurden von der Schnellbremsung überrascht.

Nach bisherigen Ermittlungen kamen alle Insassen mit einem Schreck davon.

Niemand kam zu Schaden.

Die Bahnstrecke war wegen des Vorfalls für rund 45 Minuten gesperrt. Dies

brachte für 40 nachfolgende Züge zahlreiche Verspätungsminuten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.

Einbruch in Sportstätte

Philippsthal. Eine Tennishalle in der Straße „Am Bad“ wurde in der Nacht zu Freitag (16.02.) Ziel unbekannter Täter. Nach aktuellem Kenntnisstand zerstörten die Einbrecher eine rückwärtig gelegenen Terrassentür der Sportstätte und gelangten so in das Gebäude. Mitsamt einer noch unbekannten Menge Bargeld und einem Lautsprecher der Marke Teufel flüchteten die Unbekannten schließlich unerkannt. Sie hinterließen rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von sogenannter „Dogstation“

Rotenburg. Am Samstagabend (17.02.) kam es gegen 20.10 Uhr zum Brand einer sogenannten „Dogstation“ in der Straße „Am Wittich“. Nach derzeitigen Informationen warfen bislang unbekannte Täter einen Böller in das Entsorgungsbehältnis, wodurch die darin befindlichen Kotbeutel Feuer fingen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Schaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach mehreren Straftaten – Zeugen gesucht

Niederaula/ Friedewald. In der Nacht zu Montag (19.02.) kam es zu mehreren Einbrüchen in Wohngebäude, Garagen und Pkw sowie in ein Geschäft. Entwendet wurden dabei Wertgegenstände sowie Fahrräder und Autos. Insgesamt entstand hoher Schaden. Bislang sind der Polizei folgende Straftaten bekannt geworden:

Einbruch in Keller

Niederaula. In einen Kellerraum eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Hängeberg“ brachen mindestens zwei Unbekannte am Montagmorgen (19.02.), gegen 1.25 Uhr, ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zunächst unberechtigten Zugang zu einem Pkw auf dem Grundstück und anschließend einer dortigen Garage. Hierdurch gelang es den Einbrechern schließlich auch die Kellerräume, aus denen sie zwei Pkw-Schlüssel und eine Fernbedingung des Garagentors stahlen, zu betreten. Vermutlich wurden die Täter kurz darauf gestört, woraufhin sie von der weiteren Tatbegehung abließen. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Einbruch in Fahrradgeschäft

Friedewald. Am Montag (19.02.), gegen 3.05 Uhr, brachen dann Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in der Straße „Im Rötchen“ ein. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhren die Einbrecher mit einem Pkw gegen ein Tor des Verkaufsraums und gelangten so unbefugt in das Gebäude. Anschließend stahlen sie zwei Pedelecs im Wert von insgesamt etwa 19.000 Euro. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein rotes und ein graues Zweirad der Marke Mondraker. Die beiden Täter flüchteten im Anschluss auf den beiden Pedelecs vom Tatort. Das Auto – einen Opel Zafira – ließen sie zurück. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 150.000 Euro.

Einbruch und Diebstahl von Pkw

Niederaula. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der zurückgelassene Opel Zafira am Montag (19.02.), gegen 1.40 Uhr, in der Breslauer Straße entwendet worden war. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug im Wert von etwa 40.000 Euro vor einer Garage eines Einfamilienhauses. Darüber hinaus hatten sich die Täter über die Garage unbefugten Zugang zu den Wohnräumen des Hauses verschafft. Nach momentanen Informationen entwendeten sie neben dem Pkw noch ein Fahrrad sowie einen geringen Bargeldbetrag. Vor dem Wohnhaus fanden die Ermittler dann noch zwei Fahrräder von zunächst unbekannter Herkunft auf.

Mehrere Autos geöffnet und Fahrräder gestohlen

Niederaula. Bei der Anzeigenaufnahme in der Breslauer Straße stellte sich heraus, dass die beiden aufgefundenen Fahrräder zuvor von einem Nachbargrundstück eines Mehrfamilienhauses entwendet worden waren. Darüber hinaus hatten die Unbekannten unberechtigt einen dort abgestellten Skoda Octavia sowie einen BMW X1 geöffnet und einen Laptop sowie Schlüssel im Wert von rund 1.000 Euro daraus gestohlen.

Pkw gestohlen

Hauneck/ Niederaula. Am Montagmorgen (19.02.), gegen 6.30 Uhr, stellte dann ein Eigentümer das Fehlen seines grauen VW T-Cross fest und meldete es der Polizei. Das Auto war zur Tatzeit in der Straße „Zur Burg“ in Rotensee abgestellt gewesen. Es konnte am selben Tag in der Straße „Im Seckenbiegen“ in Niederaula wieder aufgefunden werden. An dem VW entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Gestohlener Sprinter aufgefunden

Hauneck/ Friedewald. Bei der Anzeigenaufnahme des gestohlenen VW fanden die Beamten dann unweit entfernt auf einem Schottenparkplatz mehrere Gegenstände aus dem T-Cross und einen offenstehenden, roten Mercedes Sprinter auf. Wenig später informierte der Eigentümer des Mercedes die Polizei über den Diebstahl des Fahrzeugs von einem Betriebsgelände in der Straße „Herrmannshof“ in Friedewald. Auch an dem Sprinter entstand Sachschaden in noch unklarer Höhe.

Täterbeschreibung: Zeugenaufruf

Sowohl bei dem Einbruch in die Kellerräume in der Straße „Am Hängeberg“ in Niederaula als auch beim Einbruch in den Fahrradladen in Friedewald können zwei Täter folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

schwarze Hose

schwarze Jacke

helle Handschuhe

dunkle Schuhe mit orangefarbenen Schnürsenkeln

schwarze Mütze

dunkle Maskierung

Stirntaschenlampe

Täter 2:

schwarze Hose

schwarze Jacke

schwarze Sportschuhe mit weißen Applikationen

hellgraue Mütze

helle Handschuhe

Momentan muss davon ausgegangen werden, dass alle oben genannten Taten miteinander in Verbindung stehen. Dies müssen die polizeilichen Ermittlungen jedoch erst klären. Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder ebenfalls geschädigt wurden, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Gartenhütte

Alsfeld. Unbekannte brachen zwischen Samstag (10.02.) und Freitag (16.02.) in ein Gartenhaus im Alter Zeller Weg ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Täter eine Tür auf und verschafften sich so unberechtigten Zugang. Anschließend entwendeten sie ein Stromaggregat im Wert von circa 200 Euro. Sie hinterließen zudem etwa 700 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand einer Holzhütte

Schotten. Am Samstag (17.02.) kam es gegen 17.40 Uhr aus noch unklarer Ursache zu einem Brand an einer Holzhütte unterhalb eines Krankenhauses in der Schwabröder Straße. Die Hütte brannte vollständig ab, weshalb Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand.

Die Polizei hat nun die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Derzeit kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw – Hinweise der Polizei Osthessen

Lauterbach. Aus einem grauen Audi stahlen Unbekannte am Samstag (17.02.), zwischen 19.40 Uhr und 19.45 Uhr, mehrere Wertgegenstände und Bargeld im Gesamtwert eines mittleren vierstelligen Betrags. Zur Tatzeit stand das Auto in der Straße „Hinter der Burg“.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß

abgeschlossen ist

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw

Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer

Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Schlitz. Am Sonntag (18.02.) versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Herrngartenstraße einzubrechen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen näherten sich die Einbrecher dem Gebäude über den rückwärtig gelegenen Garten. Sie hebelten mehrfach an einem Fenster, welches dadurch zu Bruch ging, bevor sie anschließend aus noch unbekannten Gründen von der weiteren Tatausführung abließen. Es entstand Sachschaden von rund 700 Euro. Momentan erscheint es möglich, dass sich mindestens ein Täter bei der Tatausführung eine Schnittverletzung zuzog. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Einbruchsversuch

Nieder-Ohmen. Mehrfach hebelten Unbekannte am Samstag (17.02.), zwischen 4 Uhr und 23.30 Uhr, an der Tür eines Einfamilienhauses in der Elpenröder Straße. Die Eingangstür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich circa 800 Euro Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrkartenautomat gesprengt

Nieder-Gemünden. Am frühen Sonntagmorgen (18.02.), gegen 2.30 Uhr, sprengten Unbekannte einen Fahrkartenautomaten in der Bahnhofstraße – und damit in unmittelbarer Nähe zur Bahnanlage Burg-Gemünden – auf. Anschließend versuchten die Täter vermutlich die Geldkassette sowie die Ticketrolle des Automaten zu stehlen. Dies gelang nach aktuellem Kenntnisstand nicht. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 28.000 Euro.

Wie genau die Täter die Sprengung herbeiführten, ist aktuell noch nicht bekannt und Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Alsfeld.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Falsche Polizeibeamte ergaunern Bankkarte – Veränderte Vorgehensweise

Schotten. Von der Masche des Falschen Polizeibeamten haben viele Bürgern mittlerweile bereits gehört: Eine Rufnummer mit vermeintlich örtlicher Vorwahl ruft an und der Anrufer stellt sich als Polizeibeamter der örtlichen Dienststelle vor. Einbrecher seien in der Nachbarschaft des Angerufenen unterwegs. Die Polizei habe bereits einige der Täter festgenommen und dabei einen Zettel, auf dem die Adresse des späteren Opfers und dessen Vermögenswerte gestanden hätten, aufgefunden. Nun sei die Polizei um die Sicherheit des Angerufenen und dessen Ersparnisse besorgt.

Im weiteren Gesprächsverlauf gehen die Betrüger äußerst geschickt vor und bringen ihre Opfer so dazu, Wertsachen zusammenzutragen und an vereinbarten Örtlichkeiten abzulegen oder zu übergeben. Den Opfern wird eindringlich suggeriert, dass man nur so für die Sicherheit ihres Ersparten sorgen könne.

Bankkarte übergeben – Zeugen gesucht

So ähnlich erging es nun einer 71-jährigen Frau aus Schotten. Anders als üblich erklärte ihr ein vermeintlicher Polizeibeamter, dass es vorangegangene Raubstraftaten gegeben hätte, in deren Zusammenhang man Listen möglicher Tatorte aufgefunden habe. Darunter auch die Adresse der Frau aus Schotten. Im weiteren Gesprächsverlauf erlangte der Betrüger nach und nach das Vertrauen der 71-Jährigen, sodass diese sich letztlich bereit erklärte einem weiteren angeblichen Polizeibeamten an ihrer Haustür ihre Bankkarte samt zugehöriger PIN zu übergeben. Entgegen der bekannten Vorgehensweisen schien der Anrufer zunächst kein direkten Interesse an Wertgegenständen wie Geld und Gold zu haben. Nachdem Angehörige über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt worden waren, sperrten diese zeitnah die Bankkarte. Zuvor war es jedoch bereits zu einer Abhebung eines niedrigen vierstelligen Betrags vom Konto der Dame gekommen.

Der Abholer der Bankkarte kann als männlich, circa 45 bis 50 Jahre alt, mit Halbglatze und dunkler Kleidung beschrieben werden. Zeugen hatten den Mann wenig später in einer Bank in der Vogelsbergstraße erkannt. Wohin er dann flüchtete, ist derzeit unklar. Weitere Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Der Polizei Osthessen sind mittlerweile auch weitere solcher Anrufe bekannt geworden. Glücklicherweise kam es hierbei nach aktuellem Kenntnisstand nicht zur Übergabe von Geldkarten oder Wertgegenständen. Dennoch bitte Vorsicht: Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld, Wertgegenstände oder Bankkarten samt

zugehöriger PIN von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld, Wertgegenstände oder Bankkarten samt zugehöriger PIN von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.ppoh.polizei.hessen.de

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Unfall

Fulda. Eine 27-jährige Ford-Fahrerin wurde bei einem Unfall am Sonntag (18.02.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 20 Uhr die von-Schildeck-Straße und wollte nach momentanen Erkenntnissen die Kreuzung Bardostraße / Frankfurter Straße / von-Schildeck-Straße in Richtung Frankfurter Straße überqueren. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit einem 47-jährigen Opel-Fahrer, welcher die Bardostraße stadteinwärts befuhr und die Kreuzung geradeaus in Richtung von-Schildeck-Straße überqueren wollte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall – Zeugenaufruf

Bebra. Am 15. Januar 2024 befuhr eine Mühlhäuser Pkw-Fahrerin mit ihrem weißen Opel-Mokka, gegen 6 Uhr, eine ihr nicht näher einzugrenzende Örtlichkeit im Stadtgebiet Bebra und kollidierte dort aus noch unklaren Gründen mit der rechten Fahrzeugseite in Höhe der Beifahrertür mit dem Pfosten eines Gartengrundstückes. Am Fahrzeug entstand Schaden von circa 1.000 Euro. Ob Sachschaden an dem Gartenzaun entstand, ist momentan noch unklar. Deshalb sucht die osthessische Polizei nun nach Zeugen. Wer einen beschädigten Pfosten, der zu diesem Unfallhergang passt wahrnimmt oder bereits festgestellt hat, wendet sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0.

Polizeistation Rotenburg

Von Fahrbahn abgekommen

Lautertal. Am Donnerstag (15.02.), gegen 11:15 Uhr, befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Seat Leon die Landesstraße von Engelrod nach Rebgeshain. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve verlor die Pkw-Fahrerin aus derzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam auf die Bankette und stieß anschließend gegen die dort befindliche Schutzplanke. Bei dem Unfall blieb die Pkw-Fahrerin glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Betonmischer festgefahren – Hoher Schaden

Lauterbach. Am Freitag (16.02.), gegen 8 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Betonmischer die Eichhofstraße in Richtung der Straße „An der Ritsch“. Vor dem Haupteingang des Eichhofkrankenhauses erkannte er das angebrachte Verkehrszeichen vermutlich nicht rechtzeitig und blieb er an dem dortigen Überbau hängen. Der Betonmischer musste anschließend mit Hilfe von technischem Gerät befreit werden. Bei dem Unfall blieb der Lkw-Fahrer unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 55.000 Euro.

Einbruch in Juweliergeschäft

Fulda. In der Nacht zu Sonntag (18.02.) brachen Unbekannte in einen Juwelierladen in der Heinrichstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und betraten den Innenraum. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand jedoch rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Raub

Fulda. In der Schlitzer Straße kam es am Sonntagabend (18.02.) zu einem Raub. Gegen 17.30 Uhr war dort ein 18-Jähriger aus Fulda mit seinem Fahrrad unterwegs, als nach derzeitigen Erkenntnissen im Bereich „Alt-Horas-Brunnen“ zwei männliche Personen auf ihn zukamen. Einer der Männer stellte sich vor das Fahrrad und verhinderte so die Weiterfahrt, der andere zog den Fuldaer an den Armen zu Boden. In der Folge stahlen die Täter ein Portemonnaie aus der Umhängetasche des 18-Jährigen und flüchteten in Richtung Bushaltestelle. Von dort aus fuhren sie mit der Buslinie 2 davon. Der Fuldaer beschreibt die Täter folgendermaßen:

Täter 1: männlich, circa 17 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schmale Figur, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarzer Weste, schwarzer Jogginghose mit roten Streifen und einer Gucci-Kappe

Täter 2: männlich, circa 17 Jahre alt, rund 180 cm groß, sehr schmale Figur, bekleidet mit einer dunkelblauen Calvin Klein Jacke

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Eichenzell. Unbekannte zerstachen zwischen Samstagnachmittag (17.02.) und Sonntagmorgen (18.02.) in der Straße Brückenrain im Ortsteil Löschenrod die beiden rechten Reifen eines weißen Kia Sportage. Das Auto stand dort am Gehweg. Es entstand rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereien

Fulda. Im Stadtteil Bronnzell in der Bockmühlallee beschmierten Unbekannte zwischen dem 12. Februar und dem 18. Februar die Außentüren zweier Toiletten im Bereich eines Kirchengebäudes mit Farbe. Es entstand rund 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss zwischen Kleinsassen und Wolferts

Am Sonntag (18.02.) befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Hofbieber mit seinem Audi Q3 gegen 11:00 Uhr die Landesstraße 3330 von Kleinsassen nach Wolferts. Von rechts bog aus Richtung Fohlenweide kommend eine 40-jährige, ebenfalls aus Hofbieber stammende VW Fahrerin kurz vor dem Audi auf die Landesstraße in dessen Fahrtrichtung ein. Beim Einbiegen missachtete sie die Vorfahrt des Audi-Fahrers. Dieser versuchte noch, eine Kollision durch Ausweichen zu verhindern. Als er sich in gleicher Höhe neben der VW-Fahrerin befand, rammte diese den Audi und dränge ihn auf die angrenzende Wiese. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Da bei der VW-Fahrerin Verdacht auf vorangegangenen Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Zeugenaufruf nach zwei Verkehrsunfallfluchten im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Hohenroda/ Ransbach. Am Sonntag (18.02.) wurde zwischen 12:30 und 13:30 Uhr ein grauer Pkw Dacia Duster am Straßenrand der Straße „Oberdorf“ beschädigt. Offensichtlich hat ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren die Seite des parkenden Fahrzeuges gestreift und ist im Anschluss von der Unfallstelle geflüchtet, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand Sachschaden an dem geparkten PKW in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug sowie den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06621 – 932 – 0 auf der Polizeistation Bad Hersfeld, jeder anderen Polizeidienststelle oder der Online-Wache unter www.polizei.hessen.de entgegengenommen.

Kirchheim. Am Sonntag (18.02.) war zwischen 09:00 und 14:30 Uhr ein blauer Toyota Yaris auf einem Parkplatz unterhalb des Sportplatzes in der Hauptstraße geparkt. Im Unfallzeitraum beschädigter ein unbekannter Verkehrsteilnehmer aus bislang ungeklärter Ursache den abgestellten Pkw hinten links und flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden am Toyota in Höhe von ca. 700 Euro. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug sowie den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06621 – 932 – 0 auf der Polizeistation Bad Hersfeld, jeder anderen Polizeidienststelle oder der Online-Wache unter www.polizei.hessen.de entgegengenommen.

Nicht angepasste Geschwindigkeit

Neuenstein (ots)

Am Sonntag, dem 18.02.2024, gg. 06.00 Uhr, befuhr ein 21-jähriger im Landkreis Hersfeld-Rotenburg wohnender Fahrer eines PKW die GLS-Germany-Straße in Neuenstein, von der Bundesstraße 324 kommend, in Richtung Feldgemarkung. Hier schätzte er vermutlich den Kurvenverlauf falsch ein und kam nach links von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden am PKW in Höhe von ca. 2500,- Euro. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war musste dieses abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit Kradfahrer leicht verletzt

Ein leicht verletzter Kradfahrer und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Sonntag (18.02.), gegen 00.20 Uhr, in Fulda in der Petersberger Straße Kreuzungsbereich Zieherser Weg / Straße Am Kleegarten.

Ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda befuhr mit seinem PKW, einem VW Golf, den linken von zwei Fahrspuren der Petersberger Straße aus Fahrtrichtung Dalbergstraße kommend in Fahrtrichtung Petersberg. In Höhe des Zieherser Weges bog der Golffahrer mit seinem PKW verbotswidrig nach links in den Zieherser Weg ein und übersah hierbei offenbar einen auf der Petersberger Straße stadteinwärts fahrenden Kradfahrer.

Beide Fahrzeugführer hatten zunächst jeweils für ihre Fahrtrichtung Rotlicht. Beim zeitgleichen Umschalten der Lichtzeichenanlage auf Grünlicht und zeitgleichem Anfahren kam es im weiteren Verlauf zum Zusammenprall der Fahrzeuge.

Der Kradfahrer, ein ebenfalls 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda, der mit seinem Krad, einer KTM 690, unterwegs war, hatte Glück im Unglück. Er wurde durch den Zusammenprall nur leicht verletzt und vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

An der Kreuzung Hainstraße / Berliner Straße kam es am Samstagabend (17.02.), gegen 18.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 32-jährige Hersfelderin leicht verletzt wurde. Die Frau war in ihrem Seat unterwegs auf der Berliner Straße und wollte nach links in die Hainstraße einbiegen, als von links auf der Hainstraße ein 61-Jähriger Hersfelder mit seinem Suzuki dem Seat in die Seit fuhr. Der Mann war offensichtlich in den Einmündungsbereich eingefahren, obwohl die Lichtzeichenanlage für ihn Rotlicht angezeigt hatte. Neben den leichten Verletzungen bei der Frau entstand auch Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro an den Fahrzeugen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Zeugenaufruf nach 2 Verkehrsunfallfluchten im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Philippsthal(Werra). Am Samstag (17.02.) befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Transporter gegen 10.50 Uhr das Tankstellengelände im Bereich der Eisenacher Straße 15 in Philippsthal. Beim Versuch in eine der dortigen Waschboxen rückwärts einzufahren stieß der Kastenaufbau des Fahrzeugs gegen die Verblendung des Querträgers der Waschbox. Diese wurde eingedellt und zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000,- Euro Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Hersfeld. Am Samstag (17.02.) beschädigter ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 14.10 Uhr im Bereich eines OBI-Baumarkts in der , Heinrich-von-Stephan-Straße beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen PKW BMW, 1er Modell. An diesem waren Kratzspuren am Stoßfänger hinten rechts sowie am hinteren Kotflügel der Beifahrerseite erkennbar. Der Sachschaden wird auf etwa 1400,- Euro geschätzt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in 36088 Hünfeld, Kreuzbergstraße.

Am Donnerstag, 15.02.2024, in der Zeit von 10.30 Uhr – 15.00 Uhr wurde ein blauer Opel Corsa, welcher in 36088 Hünfeld, Kreuzbergstraße 24, geparkt stand, am rechten Heck leicht beschädigt. Es entstand Sachschaden von ca. 100 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dem Spurenbild nach handelt es sich um ein schwarz lackiertes Kraftfahrzeug bzw. eines mit schwarzem Kunststoffstoßfänger.

Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten, sich an die Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer: 06652/9658 – 0 zu wenden.

Brand einer Doppelhaushälfte in Bad Salzschlirf – 42-jähriger Hausbewohner im Krankenhaus verstorben

Bad Salzschlirf. Am Freitag (16.02.) wurde gegen 22:15 Uhr in 36364 Bad Salzschlirf, Marienstraße 7 ein Brand im Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte gemeldet.

In der rechten Haushälfte, die durch einen 42-jährigen Mann allein bewohnt wird, wurde durch Feuerwehr Feuer im Bad im 2. Obergeschoss festgestellt. Zudem war der gesamte Hausbereich stark verraucht. Im Zuge der Löscharbeiten konnte die Feuerwehr den Hausbewohner schwerverletzt im betroffenen Badezimmer auffinden. Dieser wurde umgehend dem Rettungsdienst übergeben und in ein Fuldaer Krankenhaus verbracht. Dort verstarb die Person.

Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Das Badezimmer und der Bereich des Dachstuhls wurden durch den Brand stark beschädigt. Der linke Teil der Doppelhaushälfte wurde nicht betroffen. Der Sachschaden wird zum jetzigen Zeitpunkt auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Vor Ort eingesetzt waren die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzschlirf mit circa 30 Einsatzkräften, die Feuerwehr Fulda mit der Drehleiter, Rettungsdienst und Notarzt und Streifen der Polizeistation und Kriminalpolizei Fulda.

Verkehrsunfallflucht – Unfallzeugen gesucht

In der Zeit von Donnerstag (15.02.), 16 Uhr, bis Freitag (16.02.), 11 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Eiterfeld – Arzell, An der Schlierbach 12.

Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer/-in fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen, auf einer Parkfläche abgestellten Pkw, Kia Rio, schwarz. Dieser wurde hierdurch im Bereich der Fahrertür beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Es liegen aktuell keinerlei Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer oder das von ihm genutzte Kraftfahrzeug vor.

Sollten Zeugen im Tatzeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden sie gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld (06652/96580), bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet bei der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Eine 46-jährige Frau aus Fulda parkte in der Zeit von Donnerstag (15.02.), 22.00 Uhr, bis Freitag (16.02.), 07.15 Uhr, in Petersberg, Breitunger Straße 2, auf dem dortigen Gelände einer Tankstelle, ihren PKW, einen roten VW-Golf, ordnungsgemäß in einer Parkbucht. Als die 46-Jährige ihren PKW wieder benutzen wollte, musste sie einen frischen Schaden an der Beifahrerseite feststellen.

Der oder die unbekannte Verursacher / Verursacherin beschädigte vermutlich beim Ein-oder Ausfahren aus der Parklücke den geparkten PKW der 46-Jährigen.

Anschließend flüchtete der oder die unbekannte Verursacher/Verursacherin von der Unfallstelle.

An dem PKW der 46-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-1050, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Zwei Unfallfluchten in Bad Hersfeld und Niederaula – jeweils Zeugen gesucht

Bad Hersfeld

In der Zeit von Mittwoch (17.01.) bis Sonntag (21.01.) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren / Rückwärtsfahren eine Straßenbeleuchtung in der Straße „An der Obergeis“ Höhe Hausnummer 3. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.900 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Niederaula

Am Donnerstag (15.02.) in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr parkte ein 19-jähriger Pkw-Fahrer sein Fahrzeug, einen schwarzen Ford Focus, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen an seinem Pkw fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr vermutlich beim Ein/ bzw. Ausparken gegen den geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de