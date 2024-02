Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Kind stürzte aus Fenster: Polizei ermittelt – Bad Orb

(cb) Am Montagvormittag landete der Rettungshubschrauber im Bereich der Ludwig-Schmank-Straße in Bad Orb, um einen zweijährigen Jungen, der zuvor offenbar aus dem Fenster gestürzt war, in eine Klinik fliegen. Ersten Erkenntnissen nach stürzte der kleine Junge, gegen 11.20 Uhr, aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Schmank-Straße. Durch den Sturz wurde der zweijährige Junge lebensbedrohlich verletzt. Die Beamten der Kriminalpolizei ermitteln nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Zeugensuche: Ermittlungen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen – Offenbach

(fg) Wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens am frühen Samstagmorgen in der Offenbacher Mainstraße ermittelt die Polizei und sucht weitere Zeugen. Gegen 0.45 Uhr führte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenbach eine Verkehrskontrolle in der Mainstraße durch. Zur selben Zeit kamen den Polizisten aus entgegengesetzter Richtung zwei BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und geringem Sicherheitsabstand entgegen. Als die Streife wendete, beschleunigten die Fahrzeuge offensichtlich und bogen schließlich mehrfach ab. Im Rahmen der Fahndung stellte die Streife eines der beiden Autos. Der 25-jährige BMW-Lenker stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol; ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Er musste mit zur Wache, wo er unter anderem eine Blutentnahme abgeben musste. Auf ihn kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise auf den weiteren Beteiligten. Zeugen, die die beiden BMW und deren Fahrweise beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Unfall im Kreuzungsbereich: Wer hatte „Grün“? – Offenbach

(jm) Wer hatte denn nun „Grünlicht“? Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits vergangenen Mittwoch, gegen 13.15 Uhr, auf der Kreuzung Taunusring / Buchrainweg ereignet hatte, versucht die Polizei in Offenbach diese Frage zu klären und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Ein 35 Jahre alter Mann befuhr mit seinem VW Passat den Buchrainweg. Ein 29-Jähriger war mit seinem grauen Opel Corsa auf der Bundesstraße 43 in Richtung Taunusring unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Beide sollen zuvor an der rotzeigenden Ampelanlage gestanden haben. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.500 Euro. Zeugen, die etwas zu der jeweiligen „Ampelfarbe“ der Unfallbeteiligten sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Unfall mit zwei Autos: Fünf Leicht- und zwei Schwerverletzte – Dietzenbach

(fg) Am Sonntagnachmittag ereignete sich an der Kreuzung Dieselstraße / Assar-Gabrielsson-Straße ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung von zwei Autos, wobei ein Schaden von rund 30.000 Euro entstand und alle sieben Fahrzeuginsassen Verletzungen davontrugen. Die Dieselstraße war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 47-Jähriger gegen 16.30 Uhr in seiner C-Klasse auf der Dieselstraße unterwegs und beabsichtigte offenbar, die Kreuzung Dieselstraße / Assar-Gabrielsson-Straße zu überqueren. Hierbei übersah der Lenker der C-Klasse wohl die vorfahrtsberechtigte A-Klasse, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der 42-jährige Beifahrer der C-Klasse sowie eine 44-jährige Insassin wurden schwer verletzt; der 47-jährige Fahrer sowie die beiden Kinder im Alter von acht und elf Jahren erlitten leichte Verletzungen. Die 24 Jahre alter Fahrerin der A-Klasse und ihre 25-jährige Mitfahrerin zogen sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Alle sieben Beteiligten kamen zur weiteren medizinischen Beobachtung in umliegende Krankenhäuser. Die beiden Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach unter der Telefonnummer 06074 837-0.

Polizei sucht Geschädigten und Zeugen nach Vorfall in einer Bar – Neu-Isenburg

(jm) Polizeibeamte nahmen am Freitagabend einen 32 Jahre alten und offensichtlich alkoholisierten Mann vorläufig fest. Dieser soll zuvor in einer Bar in der Nachtigallenstraße einen noch unbekannten Gast körperlich angegangen haben. Der Vorfall verlagerte sich offenbar vor die Bar, sodass ein Anwohner gegen 22.30 Uhr die Ordnungshüter informierte. Die Polizei bittet nun, den bislang unbekannten Geschädigten sowie weitere Zeugen, insbesondere Gäste der Bar, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der Polizeistation in Neu-Isenburg zu melden.

Zeugensuche nach Unfallflucht: Opel Tigra beschädigt – Mühlheim am Main/Lämmerspiel

(jm) Den linken Außenspiegel eines roten Opel Tigra beschädigte am Mittwoch ein Unbekannter in der Steinheimer Straße. Gegen 9.50 Uhr soll nach ersten Erkenntnissen zufolge ein schwarzer SUV den in Höhe der Hausnummer 5 geparkten Opel gestreift und dadurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht haben. Anschließend fuhr er jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 bei der Polizeistation Mühlheim am Main.

Zeugensuche nach Unfallflucht in der Ulmenstraße – Mühlheim am Main

(cb) Die Polizei in Mühlheim sucht Zeugen, welche Hinweise zu einer Unfallflucht am Dienstag in der Ulmenstraße machen können. Der geparkte graue Seat wurde zwischen 14 und 17.30 Uhr im Bereich des hinteren Radkastens beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 800 Euro zu kümmern flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06108 6000-0 entgegen

Einbruchsversuch in Geschäft – Seligenstadt

(jm) Unbekannte haben versucht am Sonntagmorgen in ein Geschäft in der Bahnhofstraße einzubrechen. Gegen 5.45 Uhr schlugen die Täter auf die Schaufensterscheibe des Geschäfts im Bereich der 10er-Hausnummern ein. Nachdem die Alarmanlage ausgelöst hatte, rannten sie umgehend davon. Der entstandene Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Wie sichere ich mein Zweirad? – Polizei gibt wichtige Tipps

(fg) Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen stetig und auf den Straßen sind wieder vermehrt Fahrräder unterwegs. Die Polizei gibt daher wichtige Tipps, wie durch vorausschauendes Verhalten dafür gesorgt werden kann, so wenige Tatgelegenheiten wie möglich zu bieten.

Ein paar wichtige Tipps auf einen Blick:

Ein sicherer Stellplatz

Stellen Sie Ihr Fahrrad / Ihren E-Scooter bevorzugt an stark frequentierten und gut beleuchteten Orten im öffentlichen Raum ab und schließen es an einem fest verankerten Gegenstand (z. b. Straßenlaterne) an. In Garagen, Gartenhütten oder Fahrradkellern verschließen Sie die Zugangsmöglichkeiten. Aber auch hier gilt: Schließen Sie ihr Zweirad immer an!

Richtig anschließen

Befestigen Sie das Schloss am Fahrradrahmen. Diebe haben meist nur ein Werkzeug dabei. Idealerweise verwenden Sie daher zwei Schlösser unterschiedlicher Art. Die Schlösser sollten so hoch hängen, dass der Boden nicht zum Hebeln genutzt werden kann. Abzunehmende Teile (Akku, Sattel, Laufräder mit Schnellverschluss o.ä.) immer sichern oder mitnehmen!

Stabile Schlösser verwenden

Sparen Sie nicht beim Kauf und investieren Sie in gute, geeignete Schlösser (Bügel-, Faltschloss, o. ä.) mit einer hohen Sicherheitsstufe.

GPS

Sie haben die Möglichkeit Ihr Zweirad mit einem GPS-Sender auszustatten. Dies bietet die Möglichkeit, die Position des Rades zu bestimmen, aber auch ein Warnsignal auf das Smartphone zu bekommen, wenn es unberechtigt bewegt wird oder einen festgelegten Radius verlässt.

F.E.I.N. Codierung

Lassen Sie Ihr Fahrrad / Ihren E-Scooter codieren. Das kann Diebe abschrecken und den illegalen Weiterverkauf erschweren. Bei der Codierung wird eine personalisierte Nummer in den Rahmen eingraviert. Hierdurch lässt sich der rechtmäßige Eigentümer schnell ermitteln. Der ADFC sowie die Polizei bieten bei Vorlage eines Eigentumsnachweises Codierungen an.

Polizeilicher Fahrradpass

Nutzen Sie das kostenlose Angebot! Im Falle eines Diebstahls haben Sie alle notwendigen Daten für eine Anzeigenerstattung zur Hand. Im Fahrradpass können vorsorglich Fotos, eine Beschreibung, Besonderheiten, Beschädigungen, individuelle Merkmale, die Rahmen- und Codiernummer hinterlegt werden. Je mehr Informationen vorliegen, desto einfacher können aufgefundene Fahrräder zugeordnet werden. Den Fahrradpass erhalten sie bei ihrer kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.

E-Scooter

E-Scooter sind kleiner und handlicher als Fahrräder. Prüfen Sie, ob Sie ihren E-Scooter in einem geschützten Innenraum abstellen können. Bedenken Sie, dass auch Diebe die E-Scooter leichter wegtragen können.

Anzeigenerstattung

Ein Diebstahl ist eine Straftat und sollte unbedingt bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache zur Anzeige gebracht werden. Nur so besteht die Chance, den Täter zu ermitteln und die Chance, die Wiederbeschaffung zu erhöhen.

Wenn Sie ein gebrauchtes Fahrrad kaufen, vergewissern Sie sich, dass es sich nicht um ein gestohlenes Fahrrad handelt. Lassen Sie sich vom Verkäufer einen Eigentumsnachweis (zum Beispiel Kaufbeleg) vorlegen. Schließen Sie einen schriftlichen Kaufvertrag ab. Eine Fahrradbeschreibung und die Daten der Vertragspartner müssen darin aufgeführt sein. Auch wenn Sie Ihr Fahrrad verkaufen, rät die Polizei, einen schriftlichen Kaufvertrag abzuschließen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei den Polizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Südostessen unter den Rufnummern (06181 100-233 oder 069 8098-2424) sowie im Internet unter www.polizei-beratung.de

Ermittlungen wegen Unfallflucht: Polizei sucht VW Golf – Hanau

(fg) Nach einer Unfallflucht, die sich am Freitagabend in der Frankfurter Landstraße an der Einmündung der Landgrafenstraße ereignete, sucht die Polizei den Unfallverursacher. Nach einer Zeugenaussage sei ein mit einer Person besetzter grauer beziehungsweise silberner VW Golf gegen 21 Uhr die Frankfurter Landstraße entlanggefahren. Offensichtlich übersah der Lenker eine dortige Verkehrsinsel und fuhr frontal gegen das darauf befindliche Verkehrsschild. Im Anschluss flüchtete der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von rund 250 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Wache der Polizei „Am Freiheitsplatz“ unter der Rufnummer 06181 100-120.

Kriminalpolizei sucht Zeugen: Hakenkreuz auf Stromkasten – Schlüchtern

(fg) Unbekannte haben einen öffentlichen Stromkasten im Bereich der Straßen „Auf der Röthe“ / Acisweg mit einem etwa dreißig Zentimeter großen Hakenkreuz besprüht. Zeugen hatten die Schmiererei in schwarzer Farbe am Sonntagmorgen, gegen 9.30 Uhr, gemeldet. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Unbekannte brachen Verkaufsstand auf – Schlüchtern

(jm) Einbrecher machten sich zwischen Samstag und Sonntag an einem Verkaufsstand in einem Hof im Höbäckerweg zu schaffen. In der Zeit zwischen 16 und 14 Uhr brachen die Täter die Eingangstür auf und verließen nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Beute den Verkaufsladen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0 entgegen.

Wer sah den weißen BMW auf der Landstraße? – Birstein/Untersotzbach

(cb) Verkehrsteilnehmern, die am Sonntagabend (11. Februar 2024), gegen 19 Uhr, auf der Landstraße 3196 zwischen Birstein und Bad Soden-Salmünster unterwegs waren, könnte ein weißer BMW durch seine Fahrweise aufgefallen sein. Der 26-jährige Fahrer soll mit seinem Auto auf dieser Strecke mehrfach auf die Gegenfahrspur gekommen sein. Der BMW mit GN-Kennzeichen soll trotz Gegenverkehr unbeirrt in der Mitte der Fahrspuren weitergefahren sein. Um einen Zusammenstoß mit diesem zu verhindern, hätten die entgegenkommenden Fahrer ihr jeweiliges Gefährt soweit wie möglich nach rechts lenken müssen. In Birstein, auf der Büdinger Straße, soll der Schlüchterner abermals in der Mitte der beiden Fahrspuren gelangt sein. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste daraufhin stark abbremsen und um den weißen BMW, welcher ebenfalls stark abgebremst hatte, aber mittig auf der Straße stehen geblieben war, herumfahren. Die Polizei konnte den Fahrzeugführer des BMW in Bad Soden-Salmünster stoppen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde der Mann für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Auf den 26-jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses von berauschenden Mitteln zu. Zeugen der geschilderten Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu melden.

120 Strohballen brennen in Dreieich

Dreieich OT Dreieichenhain (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr meldeten mehrere Anrufer brennende Strohballen im Bereich der „Stangenpyramide“ im Dreieicher Stadtteil Dreieichenhain. Im Verlauf der Löscharbeiten konnte die Feuerwehr insgesamt 120 brennende Strohballen feststellen. Es entstand eine starke Rauchentwicklung. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet, Beobachtungen in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer 069-80981234 zu melden.

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der B 45

Gemarkung Rodgau Dudenhofen (ots)

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 23.30 Uhr auf der B 45 an der Anschlussstelle Dudenhofen in Fahrtrichtung Dieburg. Nach Zeugenaussagen soll eine 22-Jährige mit ihrem weißen Mercedes Benz auf einen vor ihr fahrenden roten Mercedes aufgefahren sein. Durch den Aufprall gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern und prallten gegen die Leitplanke. Nachdem beide Fahrzeuge zum Stillstand gekommen waren, begann der rote Mercedes zu brennen. Beherzte Ersthelfer konnten den 67-jährigen Beifahrer noch aus dem brennenden Fahrzeug retten, er verstarb jedoch kurze Zeit später an der Unfallstelle. Die 64-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des auffahrenden Fahrzeugs wurde ebenso wie ihre gleichaltrige Beifahrerin schwer verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Die B 45 war für die Dauer der Maßnahmen bis 06 Uhr voll gesperrt. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183/9115520 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Großauheim (ots)

Über ein aufgebrochenes Fenster im Erdgeschoss gelangten am Freitagabend, zwischen 19.30 und 21 Uhr, Diebe in ein Einfamilienhaus in der Lise-Meitner-Straße. Sie durchsuchten das komplette Haus. Die Spurensicherung aus Offenbach hat sich des Tatorts angenommen. Die Höhe des Diebesgutes ist noch unbekannt, jedoch wird der Schaden auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Hanau bittet um Hinweise zu den Tätern unter der 06181 – 100 123.

Zeugensuche nach Bremsmanöver und Drohungen im Straßenverkehr – Mühlheim / Lämmerspiel

Auf der K 191, von der Abfahrt B 448 kommend, wurde am Freitagnachmittag eine 30-jährige Mühlheimerin gegen 14.30 Uhr auf einen silbernen Mercedes aufmerksam, der sie kurz nach dem Ortseingangsschild in Mühlheim-Lämmerspiel überholte. Aus unbekanntem Grund soll der Mercedes mehrfach bis zum Stillstand gebremst haben, so dass die 30-Jährige ebenfalls im Bereich der Benzstraße anhalten musste. Eine 39-jährige Zeugin sowie ein 32-jährige Begleiter der Fahrerin wurden wohl daraufhin von dem Fahrer des Mercedes, welcher zwischenzeitlich ausgestiegen war, mit einer Axt bedroht. Durch Streifen der Polizeistation Mühlheim konnte der 71-jährige Offenbacher kurz darauf festgenommen werden. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen sowie eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit. Die Polizei in Mühlheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen der Taten sowie weitere Fahrzeugführer, welche von dem Bremsmanöver betroffen waren, sich unter der 06108 – 60000 zu melden.

Wohnungseinbruch verhindert – Neu-Isenburg

Die Abwesenheit der Anwohner nutzen zwei Diebe im Fliederweg am Freitagabend, als sie, gegen 21.17 Uhr, ein kniehoches Tor zum Garten eines Einfamilienhauses überstiegen. Mit einem Hebelwerkzeug machten die Einbrecher sich an der Terrassentür zu schaffen. Eine aufmerksame Zeugin hörte die Knackgeräusche und sprach das Duo an, woraufhin sie unerkannt in den Fliederweg flüchteten. Die Kriminalpolizei Offenbach bittet weitere Zeugen sich unter der 069 – 8098 1234 zu melden.

Alarmanlage verscheucht Einbrecher – Rödermark / Urberach

Die hauseigene Alarmanlage mit Videoüberwachung hat in der Erich-Kästner-Straße wohl einen Einbrecher am Freitagabend, gegen 19:34 Uhr, auf frischer Tat ertappt. Der Täter war über den Balkon des Einfamilienhauses geklettert und hatte dort die dreifach verglaste Balkontür eingeschlagen. Beim Durchsuchen der Räume wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt und ein Alarm wurde aktiviert. Als der Langfinger dessen gewahr wurde, flüchtete er über eine Leiter des Hauses und den Garten. Zur möglichen Beute kann noch nichts gesagt werden. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Offenbach übernommen. Hinweise werden unter der 069 – 8098 1234 entgegengenommen.