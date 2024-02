Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Jugendliche Spritztour ohne Führerschein, Usingen, Wernborn, Sonntag, 22.30 Uhr

(da)In einem unbeobachteten Moment haben drei Jugendliche am Sonntagabend ein Auto gestohlen und sind damit durch Usingen gefahren. Gegen 22.30 Uhr stellte ein VW-Fahrer seinen Wagen im Usinger Stadtteil Wernborn vor einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße ab. Da er sich nur kurz in der Bank aufhalten wollte, ließ er den Autoschlüssel im Fahrzeug stecken. Dies bemerkten drei ortsansässige Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren. Offenbar hatten die drei nichts Besseres zu tun, als das Auto zu stehlen und eine „Spritztour“ durch Usingen zu machen. Natürlich meldete der VW-Besitzer direkt den Autodiebstahl bei der Polizei, als er zu dem nunmehr leeren Parkplatz zurückkehrte. Dies löste eine umfangreiche Fahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug aus. Im Rahmen dieser Fahndung traf die Polizei die Jugendlichen in dem gestohlenen Auto an. Alle drei wurden festgenommen. Die Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Kraftfahrzeugdiebstahls, Unbefugten Gebrauchs eines ebensolchen sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert, sodass die drei wohl noch etwas warten müssen, bis sie sich legal hinters Steuer setzen dürfen.

Wohnungseinbruch,

Bad Homburg, Frölingstraße, Samstag, 17.02.2024, 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr

(da)Unbekannte Täter sind am Samstagmittag in eine Wohnung in Bad Homburg eingebrochen. Zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr drangen die Einbrecher in die Wohnung in der Frölingstraße ein. Dort hatten sie es auf Schmuck und ähnliche Wertgegenstände abgesehen, bevor sie unerkannt entkamen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Lkw samt Anhänger gestohlen,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Max-Planck-Straße, Samstag, 17.02.2024, 16.30 Uhr bis Sonntag, 18.02.2024, 16.30 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende im Friedrichsdorfer Stadtteil Burgholzhausen eine Sattelzugmaschine samt Auflieger gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Sattelzug zusammen mit zwei weiteren in der Max-Planck-Straße abgestellt. Zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, machten sich die Diebe an allen drei Gespannen zu schaffen. Während sie bei den ersten beiden scheiterten, hatten sie beim dritten Erfolg. Mit dem Sattelzug (Lkw samt Anhänger) im Gesamtwert von 85.000 Euro entkamen sie in unbekannte Richtung. An der Sattelzugmaschine, einem DAF XF 480 FT, waren zuletzt die Kennzeichen HG-HF 5005 montiert, an seinem Auflieger, einem Schmitz Cargobull, die Kennzeichen HG-HF 5000. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

Mehrere Autos beschädigt – Festnahme, Oberursel, Borkenberg & Eisenhammerweg, Samstag, 17.02.2024, 0.30 Uhr

(da)Am frühen Samstagmorgen konnte die Polizei nach Zeugenhinweisen eine Frau festnehmen, die im Verdacht steht, mutwillig ein Auto beschädigt zu haben. Gegen 0.30 Uhr hörten Zeugen in der Straße „Borkenberg“ ein Scheibenklirren und alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte der Polizeistation Oberursel konnten wenig später eine 38-jährige Frau festnehmen. Diese war nach ersten Erkenntnissen zuvor mit einem Hammer ausgestattet durch die Straßen gezogen und hatte scheinbar willkürlich die Frontscheibe eines Toyotas eingeschlagen. Bei dem einen Auto ist es wohl nicht geblieben. Am nächsten Tag meldete sich der Besitzer eines Mercedes, der nur wenige Straßen weiter im Eisenhammerweg geparkt hatte. Auch hier hatte die 38-Jährige wohl die Windschutzscheibe eingeschlagen. So entstand ein Gesamtschaden von über 3.000 Euro, für den sich die nunmehr Beschuldigte zweier Sachbeschädigungen verantworten muss.

Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer, Landesstraße 3030, bei Weilrod, Samstag, 17.02.2024, 16.50 Uhr

(da)Am Samstag verletzte sich eine Motorradfahrerin bei einem Alleinunfall schwer. Die 22-Jährige war gegen 16.50 Uhr auf der Landesstraße 3030 in Richtung Rod an der Weil unterwegs. In einer dortigen Kurve verlor die Frau nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte in den Straßengraben. Bei dem Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Meldungen vom Wochenende

Polizisten nach Hilferufen angegriffen und bedroht

Tatort: 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Ulmenweg Tatzeit: Samstag, 17.02.2024, 20:14 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag, den 17.02.2024, wurden im Ulmenweg in Bad Homburg gegen 20:14 Uhr Hilferufe aus einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Als die Polizisten an der betroffenen Wohnung klingelten, wurden sie von dem Bewohner angegriffen und bedroht. Hierbei handelt es sich um einen 26 Jahre alten Bad Homburger, der mehrfach mit den Fäusten nach den Beamten schlug und versuchte, diese mit Kopfstößen zu attackieren. Zudem drohte er den Beamten mehrfach. Der Beschuldigte konnte anschließend durch die Beamten überwältigt und festgenommen werden. Da der Beschuldigte offensichtlich alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. In der Wohnung konnte abschließend niemand festgestellt werden, der Hilfe brauchte.

Bargeld nach Bankbesuch geraubt

Tatort: 61348 Bad Homburg, Louisenstraße Tatzeit: Samstag, 17.02.2024, 18:06 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag, den 17.02.2024, wurde einem 21 Jahre alten Bad Homburger Bargeld nach einem Bankbesuch geraubt. Als er die Täter dann verfolgte, wurde er zudem durch die Täter verletzt. Der Geschädigte hatte gerade an einem Geldautomaten Bargeld abgehoben. Als er das Bargeld in seiner Geldbörse verstauen wollte, sprach ihn eine männliche Person an und entriss ihm unvermittelt das Bargeld und flüchtete mit einer weiteren Person. Der Geschädigte und seine gleichalterige Freundin verfolgten beide Personen und konnten den Begleiter antreffen. Als dieser dann mit dem Sachverhalt konfrontiert wurde, kam es zu einer Rangelei, in deren Folge der Geschädigte auf seine Begleitung stürzte. Als beide am Boden lagen, trat der zweite Täter nach dem Geschädigten. Beide Täter konnten daraufhin flüchten. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt. Der Haupttäter wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170 cm groß, geschätzt 16-25 Jahre alt, südländische Erscheinung, dunkle lockige Haare mit einem „Undercut“, Bekleidet mit einem grünen Pullover mit weißer Aufschrift und einer grünen Jogginghose. Der zweite Täter war ebenfalls männlich, ca. 170 cm groß, geschätzt 16-22 Jahre alt, südländische Erscheinung, kurze schwarze Haare mit Seitenscheitel, silberfarbene bzw. graue Daunenjacke, weiße Jogginghose, helle Schuhe. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Frölingstraße Tatzeit: Samstag, 17.02.2024, 10:30 bis 12:30 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag, den 17.02.2024, kam es in der Frölingstraße in Bad Homburg zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Zugang zum Tatobjekt verschafften sich der oder die Täter wohl über eine unverschlossene Wohnungstür, die lediglich ins Schloss gezogen war und mittels eines Werkzeugs ohne Beschädigungen geöffnet werden konnte. Anschließend wurden die Räumlichkeiten der Wohnung durchsucht und Schmuck aus diesen entwendet. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Am Eichbühel Tatzeit: Dienstag, 13.02.2024, 15:30 Uhr bis Freitag, 16.02.2024, 09:00 Uhr

Sachverhalt: In der Zeit vom 13. Bis zum 16.02.2024 kam es in der Straße Am Eichbühel in Kronberg im Taunus zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei wurde zuerst der Zaun überwunden und eine Außenleuchte abgerissen. Anschließend wurde das Küchenfenster aufgehebelt und das Haus durchsucht. Eine abschließende Auflistung des Stehlguts liegt noch nicht vor. Der Sachschaden am Haus wird auf ca. 600 EUR geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Sachbeschädigung an mehreren PKW

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Bahnstraße Tatzeit: Sonntag, 18.02.2024, 05:20 Uhr

Sachverhalt: Am Sonntag, den 18.02.2024, wurde gegen 08:20 Uhr durch einen Passanten mehrere durch Vandalismus beschädigte Fahrzeuge im Bereich der Bahnstraße in Friedrichsdorf gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten sechs augenscheinlich wahllos beschädigte Fahrzeuge verschiedener Hersteller feststellen. Es waren überwiegend die Seitenspiegel beschädigt, ein Fahrzeug wies eine Delle auf. An einem der beschädigten Fahrzeuge befanden sich Blutanhaftungen. Auch führte von diesem Fahrzeug eine Blutspur zu einem der dortigen Wohnhäuser, in dem ein Tatverdächtiger mit passenden Verletzungen festgestellt werden konnte. Die Ermittlungen in der Sache dauern weiter an. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf 3.500 EUR geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Betrunken in den Straßengraben gefahren

Unfallort: B 456 zwischen Bad Homburg v. d. Höhe und Wehrheim (Horexkurve) Unfallzeit: Sonntag, 18.02.2024, 05:55 Uhr

Sachverhalt: Eine 43 Jahre alte Frau aus Neu-Anspach befuhr mit ihrem BMW Mini die B 456 aus Richtung Bad Homburg kommend in Richtung Wehrheim. In der Horexkurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen und Leitpfosten und kam final im Straßengraben zum Stehen. Sie wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme gab sie gegenüber den Beamten an, sie sei zu schnell gefahren. Da die Beamten jedoch deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 2 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme und der Führerschein der Unfallverursacherin wurde sichergestellt. Der Sachschaden am Fahrzeug und an den Verkehrszeichen wird auf 21.000 EUR geschätzt.

Motorrad gerät in den Gegenverkehr

Unfallzeit: Samstag, 17.02.2023, 13:43 Uhr Unfallort: 61273 Wehrheim, B 456 (km 2,6)

Sachverhalt: Am Samstag, den 17.02.2024, verlor ein 20-jähriger gegen 13:43 Uhr die Kontrolle über sein Kraftrad stößt mit dem Gegenverkehr zusammen. Ein 20-jähriger aus Marburg befuhr mit einem Kraftrad der Marke Triumph die B 456 von Usingen in Richtung Bad Homburg. In einem Kurvenbereich verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Fahrer frontal mit einem entgegenkommenden Mazda einer 52-jährigen Bad Homburgerin zusammen. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf 27.000 EUR geschätzt. Der Motorradfahrer musste aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrerin des Mazda blieb unverletzt. Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de