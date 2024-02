Gullideckel ausgehoben,

Weilmünster-Laubuseschbach, Wolfenhäuser Weg, Sonntag, 18.02.2024, 07:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in Laubuseschbach für Gefahr im Straßenverkehr gesorgt, indem sie die Abdeckungen der Regeneinläufe entfernten. Die Polizei wurde am Sonntagmorgen in den Wolfenhäuser Weg gerufen, da dort insgesamt fünf Regeneinlaufgitter nicht mehr auf den Schächten, sondern auf dem Gehweg lagen. Eine Streife konnte wenig später den Sachverhalt bestätigen und setzte die Gullideckel wieder in die Fassungen ein. Aufgrund der Dunkelheit in Verbindung mit dem Nebel hätte es bei Durchfahren der Löcher zu Beschädigungen an Fahrzeugen kommen können, Zweiradfahrer wären sicher zu Fall gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

Metalldieb auf Friedhof,

Limburg-Lindenholzhausen, Rübsanger Straße, Sonntag 21.01.2024 bis Samstag, 17.02.2024

(wie) Unbekannte haben in den letzte Wochen ein Grabkreuz von einem Friedhof in Lindenholzhausen entwendet. Das circa 80 cm hohe Kreuz aus Messing wurde zuletzt am 21.01.2024 auf dem Friedhof an der Rübsanger Straße gesehen. Am letzten Samstag bemerkte eine 47-Jährige dann das Verschwinden von dem Grab. Die Täter beschädigten beim Diebstahl noch eine Engelsfigur und entkamen dann unerkannt mit der Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Rettungshubschraubereinsatz nach Arbeitsunfall, Runkel-Dehrn, Hintergasse, Samstag, 17.02.2024, 09:15 Uhr

(wie) Am Samstagvormittag kam es in Dehrn zu einem Arbeitsunfall, wonach ein Verletzter vom Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Die Rettungsleitstelle meldete der Polizei gegen 09:15 Uhr einen Arbeitsunfall in der Hintergasse. Dort war ein 37-jähriger Mitarbeiter eines Handwerksbetriebes bei Dacharbeiten von einer Leiter gefallen und hatte sich am Kopf verletzt. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt, welcher den Verletzten nach der notärztlichen Behandlung in eine Klinik nach Koblenz flog. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

Mit Fahrzeug überschlagen und verletzt, Runkel-Hofen, Landesstraße 3022, Sonntag, 18.02.2024, 18:10 Uhr

(wie) Ein Fahranfänger hat sich am Sonntagabend bei Hofen mit seinem Fahrzeug überschlagen und ist dabei verletzt worden. Der 18-Jährige befuhr mit einem VW die L 3022 von Runkel kommend in Richtung Hofen. In einer Linkskurve kam er hierbei bei aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben überschlug sich der Pkw mindestens einmal und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der 18-Jährige konnte sich selbst verletzt aus dem Auto befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5.000 EUR.

Mit Lkw von Fahrbahn abgekommen,

Weilmünster, Landesstraße 3025, Montag, 19.02.2024, 08:30 Uhr

(wie) Am Montagmorgen ist ein Mann mit einem Lkw bei Weilmünster von der Straße abgekommen und eine Böschung herabgefallen. Der 28-Jährige befuhr mit einem Mercedes Lkw die L 3025 von Audenschmiede kommend in Richtung Winden. In einer Linkskurve kam er hierbei nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Bankette und verlor die Kontrolle über das schwere Kraftfahrzeug. Der Lkw querte die Straße wieder, durchbrach schließlich links der Fahrbahn die Außenschutzplanke und kollidierte mit einem Baum. Anschließend rollte der Lkw die Böschung hinunter und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der 28-Jährige konnte sich aus dem Lkw befreien und zur Straße zurückkehren. Vom Rettungsdienst wurde er zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Halterfirma kümmert sich um die Bergung des Lkw. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 32.000 EUR.

Jugendlichen mit Rettungshubschrauber abtransportiert, Weilmünster, Mühlweg, Montag, 19.02.2024, 11:15 Uhr

(wie) Am Montagvormittag kam es an einer Schule in Weilmünster zu einem Rettungshubschraubereinsatz. Gegen 11:15 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei in den Mühlweg gerufen. Ein 17-Jähriger hatte in der Schule einem 15-Jährigen eine Flüssigkeit zu trinken gegeben, was zu erheblichen gesundheitlichen Problemen bei dem Jüngeren führte. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Flüssigkeit mit Betäubungsmitteln gemischt. Da sich der Gesundheitszustand des 15-Jährigen stets verschlechterte, wurde er per Rettungshubschrauber in eine Fachklinik in Gießen geflogen. Den 17-Jährigen nahm die Polizei vorläufig fest und brachte ihn für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeistation in Weilburg. Seine Erziehungsberechtigte durfte dabei anwesend sein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen und dauern aktuell an.

Meldungen vom Wochenende

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Tatort: 65556 Limburg-Staffel, Elzer Straße Tatzeit: Samstag, 17.02.2024, 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Sachverhalt:

Am Samstag, 17.02.2024 im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt zum Grundstück des Geschädigten. Durch den Garten gelangte man an die Hintertür der Anschrift. Beim Versuch diese Tür aufzubrechen entstand ein Sachschaden in Höhe von 300EUR. Als die Täter bemerkten, dass sich jemand im Haus befindet, flohen sie in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 0643191400 zu wenden.

Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Tatort: 65549 Limburg, Zeppelinstraße, Haltestelle Kreissporthalle Tatzeit: Samstag, 17.02.2024 17:45 Uhr

Sachverhalt:

Am Samstag, 17.02.2024 um 17:45 Uhr wurde durch eine Passantin mitgeteilt, dass die Bushaltestelle „Kreissporthalle“ in der Zeppelinstraße in Limburg beschädigt worden war. Die genaue Tatzeit ist derzeit nicht bekannt. Durch unbekannte Täter wurden zwei Glasscheiben der Bushaltestelle zerstört. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 0643191400 zu wenden.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug Tatort: 35781 Weilburg, Auf der Hahnau Tatzeit: Samstag, 17.02.2024, zwischen 00:30 Uhr und 07:30 Uhr

Am Samstag, 17.02.2024, zwischen 00:30 Uhr und 07:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in 35781 Weilburg, Auf der Hahnau Höhe Hausnummer 13, auf noch unbekanntem Weg Zutritt zu einem dort abgestellten grauen Dacia. Bei der Durchsuchung nach Wertgegenständen wurde die Mittelkonsole des Fahrzeugs beschädigt und es entstand dadurch ein Sachschaden von circa 400,-EUR. Entwendet wurden aus dem Fahrzeug 2,-EUR an Münzgeld. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an PKW nach zuvor stattgefundenem Streit Tatort: 35789 Weilmünster, Hauptstraße 27 Tatzeit: Sonntag, 18.02.2024, 01:26 Uhr

Am Sonntag, 18.02.2024 um 01:26 Uhr kam es in 35789 Weilmünster, Hauptstraße 27, in der Gaststätte „Kida’s“ zu einem Streit zwischen einem männlichen Gast und dem Gastwirt. Der männliche Gast wurde daraufhin des Hauses verwiesen. Nachdem er die Gaststätte verlassen hatte, trat er gegen den linken Außenspiegel eines vor der Tür abgestellten Fahrzeugs einer 51-jährigen Geschädigten aus Weilrod und beschädigte diesen. Es entstand ein Sachschaden von circa 500,-EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter dem Einfluss alkoholischer Getränke Tatort: 35789 Weilmünster, L3063 zwischen Heinzenberg und Laubuseschbach Tatzeit: Samstag, 17.02.2024, 22:30 Uhr

Am Samstag, 17.02.2024 um 22:30 Uhr kam es in 35789 Weilmünster auf der L3063 zwischen Heinzenberg und Laubuseschbach zu einem Unfall im Begegnungsverkehr durch Kontakt der Außenspiegel. Ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Weilmünster befuhr die L3063 aus Fahrtrichtung Laubuseschbach kommend in Fahrtrichtung Heinzenberg. Ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Grävenwiesbach kam ihm auf der Gegenspur entgegen. In Höhe des Stationskilometer 4,400 überfuhr der 32-jährige PKW-Fahrer die Mittellinie und geriet kurzfristig in den Gegenverkehr. Dadurch kam es zur Berührung der beiden linken Außenspiegel der Fahrzeuge. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stelle sich heraus, dass der 32-jährige Unfallverursacher zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol stand. Deshalb wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet, eine Verkehrsunfallanzeige mit dem Vorwurf Fahren unter Alkoholeinfluss gefertigt und der Führerschein sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er auf der Polizeidienststelle entlassen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 500,- EUR.

Verkehrsunfall unter dem Einfluss alkoholischer Getränke Tatort: 65594 Runkel, Am Kapellchen 38 Tatzeit: Sonntag, 18.02.2024, 04:30 Uhr

Am Sonntag, 18.02.2024 um 04:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Limburg die Straße Am Kapellchen in Fahrtrichtung der Straße Am Steinernen Haus. Auf Höhe der Hausnummer 38 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit dem dort aufgestellten Grundstückszaun. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei dem 20-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Deshalb wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet, eine Verkehrsunfallanzeige mit dem Vorwurf Fahren unter Alkoholeinfluss gefertigt und der Führerschein sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er auf der Polizeidienststelle entlassen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6500,- EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

Betrunken Unfall verursacht

Limburg, Blumenröder Straße, Samstag, 17.02.24, 06:25 Uhr

Eine 25jährige Dame aus Limburg befuhr mit ihrem Fahrzeug die Blumenröder Straße bergauf, als sie unvermittelt nach rechts von der Straße abkam und gegen ein geparktes Auto fuhr. Die Verursacherin blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich jedoch heraus, daß sie unter dem Einfluß von Alkohol stand. Daher mußte sie sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen und sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Pkw beim Ausparken vor Arztpraxis beschädigt

Limburg, Beethovenstraße, Freitag, 16.02.2024, 10:30 Uhr

Eine 40-jährige Dame aus Dornburg stieß beim Rückwärts-ausparken mit ihrem Pkw gegen die geöffnete Tür eines an der Straße abgestellten Autos, so daß die betroffene Tür sich nicht mehr verschließen ließ. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.500 EUR. Verletzt wurde niemand.

Pkw im Vorbeifahren beschädigt und geflohen

Limburg, Friedrich-Ebert-Straße, Donnerstag, 15.02.24, 23:00 Uhr bis Freitag, 16.02.24, 10:00 Uhr

Im genannten Zeitraum wurde ein am Straßenrand in Höhe Hausnr. 18 geparktes Auto von einem unbekannten Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift und beschädigt. Der Urheber des Unfalls kümmerte sich jedoch nicht um den verursachten Schaden. Es entstand ein Sachschaden von 800 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnr. 06431 -91400 zu wenden.

Streit unter Jugendlichen eskaliert – Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Limburg-Offheim, Limburger Straße, Freitag, 15.02.2024, 14:45 Uhr

Eine Gruppe Kinder/Jugendlicher geriet in Streit. Zwei Jugendliche hielten schließlich den 15jährigen Geschädigten fest und ein Dritter sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht. Im Anschluß flohen die drei zu Fuß vom Tatort. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnr. 06431 – 91400 zu melden.