Main-Taunus: Die Polizei-News

Audi Q7 von Autodieben gestohlen,

Hofheim am Taunus, Am Sonnenhang, Freitag, 16.02.2024, 1 Uhr bis 6 Uhr

(jn)Einen Audi im Wert von circa 50.000 Euro haben Fahrzeugdiebe in der Nacht zum Freitag in Hofheim gestohlen. Der Pkw war zuletzt um 1 Uhr vor der Haustür der Wohnanschrift der Geschädigten „Am Sonnenhang“ gesehen worden. Tags darauf stellten die Besitzer um 6 Uhr fest, dass ihr schwarzer Audi Q7 mit den amtlichen Kennzeichen MTK-WB 888 spurlos verschwunden war.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet um Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Audi unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Einbrecher erbeuten Wertgegenstände,

Kelkheim (Taunus), Münster, Breslauer Straße, Freitag, 16.02.2024, 20 Uhr bis Samstag, 17.02.2024, 15 Uhr

(jn)In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter im Kelkheimer Stadtteil Münster ein Einfamilienhaus aufgebrochen und Wertgegenstände im Wert von mehr als 10.000 Euro entwendet. Den Spuren am Tatort in der Breslauer Straße nach hebelten die Kriminellen eine Terrassentür des Wohnhauses auf und durchsuchten im Anschluss nahezu das gesamte Wohnhaus samt Schränken und Schubladen nach potentieller Beute. Letztlich flüchteten sie mit hochwertigen Armbahnuhren, Bargeld und Schmuck und hinterließen darüber hinaus einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Auf Balkon geklettert und eingebrochen, Eschborn, Berliner Straße, Samstag, 17.02.2024, 18 Uhr bis 23 Uhr

(jn)Am Samstagabend sind Unbekannte in eine Wohnung in Eschborn eingebrochen und haben Uhren, Schmuck und eine Münzsammlung im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Zwischen 18 Uhr und 23 Uhr nutzten der oder die Gauner die Abwesenheit der Bewohner einer Erdgeschosswohnung in der Berliner Straße. Sie kletterten auf den Balkon, brachen die Tür auf und machten sich auf die Suche nach Wertgegenständen, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob weitere Gegenstände erbeutet wurden, ist bis dato ebenso unklar wie die Höhe des Schadens an der Balkontür.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus zu melden.

Spielzeugeisenbahn bei Kellereinbruch gestohlen, Liederbach am Taunus, Oberliederbach, Auf den Gänsewiesen, Donnerstag, 15.02.2024, 17 Uhr bis Freitag, 16.02.2024, 11 Uhr

(jn)Einbrecher haben Ende vergangener Woche aus Kellern in Liederbach Kompletträder sowie eine Spielzeugeisenbahn gestohlen. Zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 11 Uhr betraten die Täter ohne Gewaltanwendung das Mehrfamilienhaus an der Anschrift „Auf den Gänsewiesen“ und hebelten im Keller zwei Kellerräume auf. Aus diesen ließen sie dann die einen Radsatz sowie die Eisenbahn mitgehen. Sie verschwanden unerkannt mit dem Diebesgut im Wert von knapp 2.000 Euro. Zudem entstand ein Schaden, der mit rund 800 Euro beziffert wird.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Kelkheimer Polizei unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 0.

Schmierereien an Unterführung festgestellt, Eschborn, Niederhöchstadt, Fußgängerunterführung Landesstraße 3005, Limesstraße, bis Sonntag, 18.02.2024, 11 Uhr

(jn)Mehrere verfassungsfeindliche Schmierereien wurden am Sonntagvormittag in Eschborn festgestellt und der Polizei gemeldet. Der oder die bislang unbekannten Täter hatten sich zu einem bisher unbekannten Tatzeitpunkt in der Fußgängerunterführung der L 3005 im Bereich der Limesstraße in Niederhöchstadt aufgehalten und mehrere rechtsmotivierte Symbole auf die Wände gesprüht. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

Nun ermittelt der Staatsschutz der Polizeidirektion Main-Taunus und bittet um sachdienliche Hinweise, welche unter der Telefonnummer 06916 / 2073 – 0 entgegengenommen werden.

Unfallflüchtiger hinterlässt Notiz ohne Hinweis, Kelkheim (Taunus), Berliner Ring, Samstag, 17.02.2024, 9.10 Uhr bis 14 Uhr

(jn)Am Samstag ist in Kelkheim ein Nissan bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt worden. Der Pkw parkte zwischen 9.10 Uhr und 14 Uhr im Berliner Ring, wo er von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von knapp 4.000 Euro an der linken vorderen Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher hinterließ noch eine Notiz an dem beschädigten Pkw, welche allerdings keinen Aufschluss über die tatsächliche Identität der unfallverursachenden Person erbrachte.

Die Polizei nimmt Hinweise zu der Unfallflucht unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl, Friedrich-Stoltze-Straße 65824 Schwalbach am Taunus, Samstag der 03.02.2024 bis Samstag der 17.02.2024 um 10:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in dem vorherig benannten Zeitraum unbefugten Zutritt zum Grundstück des Einfamilienhauses. Dort hebelten sie mit einem noch unbekannten Hebelwerkzeug an dem Toilettenfenster, dem Wohnzimmerfenster sowie der Kellertüre. Den unbekannten Täter gelang es nachfolgend nicht, sich Zutritt zum Einfamilienhaus zu verschaffen. Durch die Hebelungen wurden die Fenster und Türe beschädigt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073-0 entgegen.

Sachbeschädigung durch Feuer, Nordenstädter Straße sowie Pfarrer-Olbert-Allee 65239 Hochheim am Main, Sonntag der 18.02.2024 um 02:22 Uhr

Durch einen Mitteiler wurde bekannt, dass sich vor einem Supermarkt eine öffentlich zugängliche Plastikmülltonne befindet, welche in Brand steht. Weniger Minuten nach Brandbekanntgabe konnte auf dem örtlich nahen Parkplatz der Pfarrer-Olbert-Allee eine weitere brennende Metallmülltonne festgestellt werden. Sowohl die örtlich eingesetzte Feuerwehr und Polizei wässerten die beiden Brandherde und hielten nach etwaigen Brandnestern Ausschau.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073-0 entgegen.

Fahrzeug flüchtet vor Polizeistreife und verunfallt / Freitag, 16.02.2024, 21:20 Uhr / Südring, Kelsterbacher Straße, 65795 Hattersheim am Main

Am Freitagabend fiel einer Streife der Hofheimer Polizei ein Verkehrsteilnehmer auf, welcher ohne Abblendlicht im Straßenverkehr unterwegs war. Als die Streife das Fahrzeug anhalten wollte, versuchte sich der Fahrzeugführer der Kontrolle zu entziehen. Der Fahrzeugführer fuhr insbesondere trotz des anhaltenden Regens rücksichtslos und grob verkehrswidrig. In Folge dessen verlor der Fahrzeugführer im Bereich des Südrings die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Der 22-jährige Hattersheimer blieb unverletzt muss sich nun aber wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme beim Fahrzeugführer durchgeführt.

mehrere Kellereinbrüche im Bad Sodener Stadtgebiet / Donnerstag bis Samstag, 16.02.2024 / 65812 Bad Soden am Taunus

Im Bad Sodener Stadtgebiet kam es im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag gleich zu mehreren, teils erfolgreichen, Einbrüchen in Keller von Mehrfamilienhäusern. Die Taten wurden teilweise erst am Freitag in den Nachmittagsstunden oder am Samstagmorgen der Polizei gemeldet.

In der Freiherr-vom-Stein-Straße, Am Eichwald und Elisabethenstraße versuchten ein oder mehrere Täter in Treppenhäuser von Mehrfamilienhäusern zu gelangen, vermutlich, um die dortigen Keller aufzusuchen. Der oder die Täter scheiterten hier bereits an den Hauseingangstüren. Durch Hebelspuren entstanden Sachschäden an den Hauseingangstüren.

Am Samstagmorgen wurde der Polizei ein Einbruchdiebstahl in die Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße gemeldet. Ein oder mehrere Täter hebelten erfolgreich die Hauseingangstür auf und durchsuchten die Kellerräumlichkeiten. Aus einem verschlossenen Kellerabteil wurde ein olivgrünes Rennrad (Pedelec) der Marke Canyon im Wert von 3.500 EUR entwendet.

Ebenfalls in den Morgenstunden des Samstages wurde der Polizeistation Eschborn ein gleichgelagerter Einbruchdiebstahl in einen Keller gemeldet. Hierzu wurde nach gewaltsamem Hebeln an der Tür des Kellerabteils ein Sachschaden verursacht und anschließend eine rote Kühltasche entwendet.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0.

Melden sie verdächtige Wahrnehmungen niederschwellig ihrer Polizei.

Vorfahrtsverstoß mit Folgen / Freitag, 16.02.2024, 19:24 Uhr / Weidrichstraße, Bleichstraße, 65795 Hattersheim am Main

Auf Grund von Unachtsamkeit verursachte ein 21-jähriger Hattersheimer mit seinem Pkw einen Verkehrsunfall. An einer Kreuzung übersah der Fahrzeugführer einen von rechts kommenden 43-jährigen Hattersheimer in seinem Pkw. Durch den Aufprall stieß der 21-jährige Hattersheimer mit seinem Pkw gegen zwei weitere, am Fahrbahnrand geparkte, Fahrzeuge. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden an insgesamt fünf Fahrzeugen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 10.000 EUR.