Wiesbaden: Die Polizei-News

Scheibe mit Steinen eingeworfen,

Wiesbaden, Friedrich-Bergius-Straße, 19.02.2024, 02:15 Uhr

(pj) In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags, schlug ein Einbrecher die

Scheibe eines Mobilfunkladens in Biebrich ein und entwendete mehrere

Mobiltelefone. Mit zwei Steinen, die der Täter vermutlich eigens mitgebracht

hatte, zerstörte er die Scheibe des Geschäftes und kletterte Im Anschluss ins

Innere, wo er die Telefone aus dem Verkaufsbereich entwendete. Das Ganze wurde

von einem Zeugen beobachtet. Der 39-jährige mutmaßliche Täter konnte kurze Zeit

später in Tatortnähe festgenommen werden.

In Bäckerei eingestiegen,

Wiesbaden, Eulenstraße, 18.02.2024, 18:30 Uhr bis 19.02.2024, 05:00 Uhr

(pj) Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Bäckerei in

der Eulenstraße in Dotzheim ein und entwendeten Bargeld. Die Täter brachen eine

Nebentür der Bäckerei auf und konnten mehrere Tausend Euro aus einem Wertgelass

erbeuten. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und

nimmt Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

Einbrecher scheitern,

Wiesbaden, Goerdelerstraße, 16.02.2024, 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(pj) Bei dem Versuch in eine Seniorenwohnanlage in Klarenthal einzubrechen,

scheiterten unbekannte Täter am Freitagnachmittag. Nachdem sie sich Zutritt zum

Hausflur der Wohnanlage in der Goerdelerstraße verschafft hatten, hebelten die

Einbrecher an der Wohnungstür eines Appartements. Die Wohnungseingangstür konnte

jedoch dem „Angriff“ standhalten. Die Beschädigung an der Tür wurden erst nach

der Flucht der Täter festgestellt. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht

vor. Diese nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 /

345 0 entgegen.

Drei E-Bikes und ein Scooter gestohlen, Wiesbaden, Stadtgebiet, 15.02.2024

bis 17.02.2024

(pj) Gleich drei E-Bikes sowie ein Fahrradakku und ein E-Scooter wurden im

Bereich Wiesbaden in den vergangenen Tagen gestohlen. In Biebrich wurde ein

E-Bike im Wert von über 4.000 Euro von einem Firmengelände entwendet. Hier war

es in der Kasteler Straße an einem Fahrradständer angeschlossen. Ebenso wurde

ein E-Bike im Wert von 2.500 Euro aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses am

Westring in Nordenstadt gestohlen, obwohl auch dieses angeschlossen war. In

Dotzheim, am Weher Köppel, wurde ein Pedelec aus der Tiefgarage eines

Mehrparteienhauses gestohlen. Bei einem weiteren dort abgestellten E-Bike, bleib

es beim Versuch. Weniger Glück hatte der Besitzer eines E-Scooters, der das

Fahrzeug vor einem Fitnessstudio in der Schwalbacher Straße abgestellt hatte.

Obwohl der Scooter mit einem Bügelschloss gesichert war, stahlen ihn unbekannte

Diebe. Vorerst nicht nutzen kann ein Wiesbadener aus dem Finkenweg sein E-Bike.

Unbekannte waren in die Garage des Mehrfamilienhauses eingedrungen und stahlen

den Akku des Rades, indem sie das Fahrradschloss zerstörten. Hinweise auf Täter

nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 2440

entgegen.

Gleich drei Fahrzeuge zerkratzt,

Wiesbaden, Röntgenstraße, 15.02.2024, 18:00 Uhr bis 16.02.2024, 12:00 Uhr

(pj) Auf gleich drei Fahrzeuge hatte es ein Vandale in der Röntgenstraße

zwischen Donnerstag und Freitag abgesehen. Die am Fahrbahnrand geparkten Autos

wurden dabei an der jeweiligen Beifahrerseite durch den unbekannten Täter

verkratzt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen VW Caddy, einen Golf

sowie einen Ford C-Max. Der Tatzeitraum war zwischen Donnerstagabend und

Freitagmittag. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Hinweise

nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 2540

entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Hochzeitskorso blockiert Straße in Wiesbadener Innenstadt,

65189 Wiesbaden, Wilhelmstraße, Bereich Kurhaus Samstag, 17.02.2024, 15:15 Uhr

(Sc) Am frühen Samstagnachmittag blockierte für wenige Minuten ein

Hochzeitskorso die Wilhelmstraße in der Wiesbadener Innenstadt. Die Polizei

schritt ein. Am Samstag um 15:15 Uhr blockierte ein Hochzeitskorso bestehend aus

ca. 10-15 Fahrzeugen die Wilhelmstraße in Wiesbaden unmittelbar beim Kurhaus.

Verkehrsteilnehmer meldeten, dass Teile der Hochzeitsgesellschaft ihre Fahrzeuge

verließen, um auf der Straße rituelle Tanzeinlagen abzuhalten. Entsandte

Funkstreifen konnte große Teile des Hochzeitskorsos antreffen und einer

Kontrolle unterziehen. Vermutlich aufgrund der schnell entsandten Funkstreifen

blieb es nur bei einer kurzen Belästigung des fließenden Verkehrs. Es folgten

ausdrückliche Ermahnungen der Fahrer, welche dies auch beherzigten und keine

Störungen mehr verursachten.

Mutmaßliche Einbrecher entpuppen sich als Schwarzarbeiter 65205

Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße Samstag, 17.02.2024, 12:40 Uhr (Sc) Am

Samstagmittag wurden mehrere Funkstreifen aufgrund eines möglichen Einbruchs

nach Wiesbaden Nordenstadt entsandt. Darauf flohen mehrere Personen vom Tatort,

einer Baustelle. Durch einen Anwohner wurden in der Borsigstraße mögliche

Einbrecher gemeldet, die durch ihn gestellt wurden. Es wurden sofort mehrere

Funkwagen entsandt, woraufhin mehrere Personen von der Baustelle flüchteten. Die

Polizei konnte mehrere Personen festnehmen. Es stellte sich aber heraus, dass es

sich um Schwarzarbeiter und keine Einbrecher handelte. Die Personalien wurden

erhoben und der Sachverhalt dem Hauptzollamt Darmstadt – Sachgebiet

Schwarzarbeit übergeben.

Einbrüche,

Wiesbaden, Leberberg / Feldbergstraße, Samstag, 17.02.2024, zwischen 14:45 Uhr

und 19:30 Uhr, (js) Am Samstagnachmittag waren zwei Wohnungen Ziel von

Einbrechern. In der Straße Leberberg hebelten bislang unbekannte Täter gegen

18:40 Uhr die Balkontür einer Hochparterrewohnung auf und durchsuchten diese,

nachdem sie in die Wohnung eingedrungen waren. Es wurden geringwertige

Gegenstände entwendet. Ein Zeuge konnte drei bis vier männliche, schwarz

gekleidete Personen bei der Tatausführung beobachten. Einer der Täter soll eine

kräftige Körperstatur gehabt haben und sei mit einer dunklen Basecap bekleidet

gewesen. In der Feldbergstraße hatten Einbrecher es auf eine Doppelhaushälfte

abgesehen. Im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 19:30 Uhr drangen die Täter durch

die rückwärtige Terrassentür in das Haus ein, durchsuchten mehrere Zimmer und

entwendeten Schmuckstücke sowie Bargeld. In beiden Fällen ermittelt die

Wiesbadener Kriminalpolizei und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

Über das Dach eingestiegen,

Wiesbaden, Am Birnbaum, Sonntag, 18.02.2024, gegen 00:50 Uhr, (js) Am frühen

Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am

Birnbaum ein. Gegen kurz vor 01:00 Uhr stiegen die Einbrecher über das Dach des

Anwesens in dieses ein und begaben sich so in die weiteren Stockwerke. Hier

durchsuchten die Täter mehrere Räume und stahlen neben Bargeld auch hochwertige

Armbanduhren. Auch in diesem Fall sucht die Kriminalpolizei nach möglichen

Zeugen und bittet diese, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

Sperrmüll angezündet,

Wiesbaden, Wilhelminenstraße, Samstag, 17.02.2024, 19:15 Uhr, (js) Am

Samstagabend wurde die Polizei darüber informiert, dass auf dem Gehweg

abgestellte Gegenstände in Brand geraten seien. Ein vorbeikommender Passant

teilte der Polizei am Samstagabend mit, dass eine auf dem Bürgersteig

befindliche Matratze brennen würde. Das Feuer griff auf eine neben dem Sperrmüll

befindliche Mülltonne über, welche von der Feuerwehr abgelöscht wurde. Mögliche

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der 0611/345-0.

Zeugenaufruf nach Verdacht auf illegalem Rennen in der Wiesbadener Innenstadt

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Rheinstraße,

Friedrich-Ebert-Anlage Samstag, 17.02.2024, 03:15 Uhr

(Sc) In den frühen Morgenstunden des Samstag wurden zwei hochmotorisierte Autos

amerikanischer Hersteller gemeldet, bei denen aufgrund ihrer auffälligen

Fahrweise von einem Kraftfahrzeugrennen ausgegangen wird.

Beide Autos fielen durch überhöhte Geschwindigkeit auf und fuhren auch über rote

Ampeln. Hierbei kam es mutmaßlich auch zu einer Gefährdung von anderen Autos,

die stark bremsen mussten.

Es handelte sich einen grauen Dodge Charger und einen weißen Ford Mustang.

Sind die Fahrzeuge auch vorher schon in Wiesbaden aufgefallen?

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten,

sich bei der Polizei zu melden. Der Aufruf richtet sich insbesondere an einen

Taxifahrer, der wahrscheinlich im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Rheinstraße

stark bremsen musste.

Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

Hinweise nimmt auch das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer:

0611/345-2140 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Frau sexuell belästigt,

Rüdesheim, Rheinufer, Sonntag, 18.02.2024, 11:05 Uhr

(wie) Am Sonntagvormittag ist in Rüdesheim eine Frau sexuell belästigt worden.

Die 35-Jährige war gegen 11:05 Uhr am Rheinufer unterwegs, als sie auf Höhe des

Weinprobierstandes auf einen älteren Mann traf und sich mit diesem unterhielt.

Der Unbekannte soll dann plötzlich eine anzügliche Bemerkung über die Brust der

Frau gemacht haben. Danach soll er die Frau unsittlich berührt und danach

davongelaufen sein. Nachdem die Polizei informiert worden war, fahndeten die

Streifen nach dem Mann, konnten ihn aber nicht mehr antreffen. Der Täter wurde

beschrieben als circa 70 Jahre alt, kurzhaarig und mit einer schwarz-roten Jacke

bekleidet. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und bittet

unter der Rufnummer 0611/ 345-0 um Hinweise.

Großes Lagerfeuer ohne Aufsicht,

Lorch-Espenschied, Neuer Weg, Samstag, 17.02.2024, 15:00 Uhr

(wie) Ein Lagerfeuer ohne Aufsicht sorgte am Samstagnachmittag in Espenschied

für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Besorgte Passanten informierten die

Polizei gegen 15:00 Uhr über ein Lagerfeuer In der Straße „Neuer Weg“, dass ohne

Aufsicht brennen und unkontrolliert größer werden würde. Da die Gefahr eines

Übergreifens der Flammen auf die nahestehenden Büsche bestand, löschte die

Feuerwehr das Feuer. Somit konnte die zuvor unkontrollierte Gefahr gebannt

werden. Eine verantwortliche Person war im Nahbereich nicht mehr zu ermitteln.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06722/ 9112-0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Kellerbrand in der Kastellstraße

Zu einem ausgedehnten Kellerbrand kam es am heutigen Abend in der Kastellstraße in Wiesbaden Nordost. Bereits bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwache 1 war der Treppenraum verraucht und aus mehreren Oberlichtern des Kellers zog schwarzer Rauch.

Um 20:10 Uhr meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses den Kellerbrand. Im Rahmen der ersten Erkundung wurde ein ausgedehnter Kellerbrand in einem Kellerraum festgestellt, es brannten diverse eingelagerte Gegenstände in einem Raum. Das Feuer wurde durch einen Trupp unter Atemschutz bekämpft, wobei der Rauch sich über den kompletten Keller in die einzelnen Kellerverschläge zog.

Kurz nach Eintreffen der Feuerwehr und der Einleitung der Brandbekämpfung, wurde durch weitere Anwohner berichtet, dass sich eventuell noch eine Person im Keller befindet. Daraufhin wurden zwei weitere Trupps unter Atemschutz zur Suche der Person in den Keller vorgeschickt. Die Einsatzkräfte suchten Raum für Raum ab, es konnte keine Person gefunden werden. Die Belüftungsmaßnahmen und Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis ca. 22:00 Uhr hin.

Die Brandursachenermittlung übernimmt nun die Polizei, wobei die Schadenshöhe aktuell noch nicht zu beziffern ist. Der betroffene Kellerbereich wurde durch die Polizei versiegelt und an die Brandursachenermittlung übergeben.

Im Einsatz waren Fahrzeuge von allen Wachen der Berufsfeuerwehr, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Sonnenberg, welche mit je einem Trupp unter Atemschutz im Einsatz waren. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Die verwaiste Feuerwache 1 wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Dotzheim und Frauenstein nachbesetzt. ^jz

+++Verletzte durch Überholmanöver

Taunusstein, B275, Aarstraße, Freitag, 16.02.2024, 16:00 Uhr

Am Freitagnachmittag führte ein Überholmanöver auf der Aarstraße zwischen

Taunusstein Hahn und Wehen zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten.

Gegen 16:00 Uhr überholte ein 49 Jahre alter Fahrer aus Idstein mit einem Pkw

Mercedes mehrere Fahrzeuge, obwohl das Überholen an der Örtlichkeit verboten

war. Dabei missachtete der Fahrer auch den Gegenverkehr. Die Entgegenkommende 50

Jahre alte Fahrerin aus Idstein konnte mit ihrem Hyundai nur durch eine

Notbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Die nachfolgende 18 Jahre alte

Fahrerin aus Taunusstein brachte ihren Tesla nicht mehr rechtzeitig zum Stehen

und fuhr auf den Hyundai auf. Dabei wurde die Taunussteinerin leicht verletzt.

Sie konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Der Verursacher

setzte seine Fahrt unbeirrt fort, konnte aber später ermittelt werden. Ihn

erwartet nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem

Entfernen vom Unfallort.

Der entstandene Sachschaden wird auf 24.000 EUR geschätzt.

+++Spritztour endet im Graben

Idstein, K691, Wallbach Richtung Wörsdorf, Freitag, 16.02.2024, 23:35 Uhr

Eine „Spritztour“ mit einem nicht zugelassenen Pkw endete Freitagnacht bei

Idstein im Graben. Zeugen meldeten ein verunfalltes Fahrzeug im Straßengraben

der K691 zwischen Hünstetten-Wallbach und Idstein-Wörsdorf. Ein Fahrzeugführer

war nicht mehr vor Ort. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der

verunfallte Opel Corsa nicht zugelassen war. Weitere Ermittlungen ergaben

Hinweise auf einen 17 Jahre alten Jugendlichen aus Hünstetten, gegen den nun ein

Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Entfernen

von der Unfallstelle eingeleitet wurde.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2500 EUR geschätzt.

+++Fußgänger nach Streit angefahren

Schlangenbad, Rheingauer Straße, Samstag, 17.02.2024, 12:00 Uhr

Am Samstagmittag kam es in der Rheingauer Straße zu einem Streit zwischen einem

42 Jahre alten Fußgänger aus Schlangenbad und einem 32 Jahre alten Autofahrer

aus Schlangenbad. Weil der Fußgänger sich dann vermutlich in den Weg stellte,

wurde er beim Losfahren von dem Audi gestreift und leicht verletzt. Bei der

Aufnahme des Sachverhalts ergaben sich Hinweise, dass der Fahrzeugführer unter

dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste sich im Anschluss noch einer

Blutentnahme unterziehen.

+++Unfallflucht

Niedernhausen, Fasanenweg, Freitag, 16.02.2024, 18:00 – Samstag, 17.02.2024,

11:45 Uhr

Im genannten Zeitraum wurde ein schwarzer Audi von einem anderen Pkw am linken

Heck beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Es entstand Sachschade4n in Höhe von

etwa 1.000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter Tel.: 06126 93940 entgegen

+++Einbruch

Lorch, Große Au, Samstag, 17.02.2024, 16:30 – 22:15 Uhr

Am Samstagabend kam es in Lorch zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Über

die rückseitig gelegene Terrassentür gelangten die Täter ins Haus, durchwühlten

dort alle Behältnisse und erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 2.000

EUR. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR.

Die zuständigen Ermitlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus

haben die weitere Bearbeitung übernommen und nehmen Hinweise unter der Tel.:

06124 70780 entgegen.

+++Beim Gassi gehen geschlagen

Bad Schwalbach, Schmidtbergplatz, Samstag, 17.02.2024, 23:15 Uhr

Eine 32 Jahre alte Frau aus Bad Schwalbach war zur genannten Zeit mit ihrem Hund

spazieren. Auf dem Schmidtbergplatz drängte sich ihr eine männliche Person auf

und wollte den Hund streicheln. Dies lehnte sie mehrfach ab. Daraufhin wurde sie

unvermittelt von dem Fremden mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dabei

verletzt. Der Täter entfernte sich im Anschluss. Personenbeschreibung: Ende 20

bis Anfang 30 Jahre alt, 185 cm, dunkle Jacke, schwarze Strickmütze, kurzer

3-Tage-Bart.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter Tel.: 06124 70780 entgegen.

Sachbeschädigung an Plakaten für eine Demonstration gegen Rechts in Niedernhausen.

Bad Schwalbach (ots) – Niedernhausen, Wilrijkplatz bis Bahnhof, Freitag,

16.02.2024 bis Samstag, 17.02.2024, 08:45 Uhr

In Niedernhausen wurden von Freitag, den 16.02.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, den

17.02.2024, 08:45 Uhr im Bereich Wilrijkplatz bis zum Bahnhof ca. 30-40 Plakate

zerstört. Die bunten Plakate (DIN A1) mit der Aufschrift: „Niedernhausen bekennt

Farbe für Demokratie, Toleranz und Vielfalt! Gegen Rechtsextremismus!“ waren im

Innenstadtbereich von Niedernhausen aufgestellt. Auf diesen wird für eine

Veranstaltung am 02.03.2024 geworben. Die Plakate wurden durch unbekannte

Personen zerschnitten.

Hinweise bitte an die Polizeistation Idstein unter 06126-9394-0.